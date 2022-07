Stand: 27.07.2022 15:09 Uhr Krieg in der Ukraine: Getreideausfuhr über ukrainische Häfen läuft an

Nach Angaben der ukrainischen Marine haben die drei für die Getreideausfuhr bestimmten Häfen der Ukraine die "Arbeit wieder aufgenommen". Die Häfen von Odessa, Tschornomorsk und Piwdenny seien wieder in Betrieb, auch wenn für die Sicherheit der Getreide-Konvois noch Einiges zu tun übrig bleibe, erklärte die ukrainische Marine.

Die Ukraine und Russland hatten am vergangenen Freitag zwei separate, aber inhaltlich identische Abkommen unterzeichnet, welche die Wiederaufnahme der Ausfuhr von Getreide über das Schwarze Meer regeln. Die Ukraine und Russland verpflichten sich darin, sichere Korridore für die Frachtschiffe zu respektieren und dort auf militärische Aktivitäten zu verzichten. Das Abkommen gilt zunächst für vier Monate. Wenn pro Monat etwa acht Millionen Tonnen Getreide ausgeführt werden können, würden vier Monate ausreichen, um das derzeit blockierte Getreide in einer Größenordnung von 25 Millionen Tonnen auszuführen.

Russland warnt vor Scheitern des Getreideabkommens

In Istanbul wurde derweil das im Abkommen vorgesehen Koordinationszentrum eröffnet. Dort sollen Vertreter der Ukraine und Russlands sowie der Türkei und der Vereinten Nationen künftig gemeinsam den Fahrplan für die Frachtschiffe durch das Schwarze Meer festlegen. Die Türkei glaube, dass das Zentrum einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der Nahrungsmittelkrise leisten werde, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar heute bei der Eröffnungszeremonie.

Russland forderte derweil die umgehende Beseitigung von Hindernissen für seine Agrarexporte und droht anderenfalls mit dem Scheitern des Abkommens über Getreideausfuhren. Das meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Vize-Außenminister Rudenko. "Wir hoffen stets auf das Beste und rechnen darauf, dass unsere Partner die beiden Komponenten des Getreide-Deals verwirklichen, der die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine und die Beendigung der Begrenzungen für den russischen Getreideexport insgesamt betrifft", sagte Rudenko.

Gaslieferungen durch Nord Stream 1 reduziert

Seit dem Morgen fließt deutlich weniger Gas durch Nord Stream 1 als in der vergangenen Woche. Gazprom hatte die Halbierung der bisher gelieferten Menge aus Russland zuvor angekündigt. Damit kommt in Lubmin aktuell etwa 20 Prozent der möglichen Gasmenge an.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.