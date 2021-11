Stand: 01.07.2020 00:01 Uhr Kilometer 1610 – Die Heimat der E-Autos von Susanne Tappe und Nicolas Lieven

Die Rückfahrt in den Norden zieht sich in die Länge. Schließlich erreichen Susanne und Nicolas Sprakebüll an der dänischen Grenze. In der Gemeinde soll es die höchste E-Auto-Dichte Deutschlands geben. Wie haben die das nur geschafft?

