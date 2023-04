Jeden Tag ein Spreng-Versuch: Geldautomaten-Schutz gefordert Sendung: NDR Info | 18.04.2023 | 17:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 18.04.2025

Nie wurden so viele Geldautomaten gesprengt, wie 2022: Neun in SH, zwei in HH, 68 in Niedersachsen. Nur in MV waren Geld und Anwohnende sicher.