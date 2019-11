Stand: 28.11.2019 06:16 Uhr

Weltweiter Klimastreik: Viele Demos im Norden

Die Jugendbewegung "Fridays For Future" will am Freitag wieder Zehntausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße bringen, um friedlich für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Im Rahmen eines weltweiten "Klimastreiks" sind laut einer Sprecherin bundesweit Kundgebungen und Demonstrationen in etwa 500 Städten geplant.

Alleine rund um den Rödingsmarkt in Hamburg rechnen Polizei und Veranstalter mit rund 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es dürfte wieder die größte Demo in Norddeutschland werden. Vor knapp zwei Monaten waren sogar etwa 100.000 Menschen in der Hansestadt für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Klimaschutz-Demo in der Hamburger Innenstadt

Wegen einer Großdemo für den Klimaschutz wird es am Freitag voll in der Hamburger Innenstadt.







Verkehrsbehinderungen wegen der Demos erwartet

Auch in den anderen norddeutschen Landeshauptstädten Hannover, Kiel und Schwerin werden am Freitag Tausende Demonstranten erwartet. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Lübeck, Flensburg, Oldenburg, Celle, Lüneburg, Osnabrück, Rostock und Stralsund sowie auf den Nordsee-Inseln Sylt, Pellworm, Spiekeroog und Borkum geplant. An allen Demo-Orten kann es zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

Proteste aus Anlass der UN-Klimakonferenz

Anlass für den Streik am Freitag ist die UN-Klimakonferenz, die vom 2. bis zum 13. Dezember in der spanischen Hauptstadt Madrid stattfindet. Der Klimaschutz der Staaten sei freiwillig. Die Freiwilligkeit habe bisher aber keine Wirkung gezeigt. "Deshalb gehen wir auf die Straße", sagte Jesko Henning, einer der Sprecher von "Fridays for Future".

Die Proteste in Deutschland richten sich auch gegen das sogenannte Klimapaket der Bundesregierung. Nicht nur viele Organisationen, Kirchen, Unternehmen, Vereine und Bündnisse unterstützen den Demo-Aufruf in Hamburg, sondern auch die Band Deichkind.

Auch Studierende sind in Streiklaune

Bereits seit Anfang der Woche rufen die "Students for Future" an Unis in 40 deutschen Städten zu einer Klimastreikwoche auf - unter anderem in Hamburg und Hannover. Auch sie werden sich an den Demonstrationen am Freitag beteiligen.

Der größte Protestzug in Deutschland soll sich wieder rund um das Brandenburger Tor in Berlin in Gang setzen. Etwa 20.000 Teilnehmer erwarten die Organisatoren dort dieses Mal - am 20. September waren in der Hauptstadt 270.000 Menschen für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. "Die Klimabewegung war noch nie so groß wie heute, dennoch sinken die Emissionen nicht. Das macht uns fassungslos", sagte Franziska Wessel von "Fridays for Future". Man brauche in der Klimapolitik einen kompletten Neustart, heißt es von der Jugendbewegung.

Forderung: Mehr Ehrgeiz im Kampf gegen Erderhitzung

"Fridays for Future" war im vergangenen Jahr von der Schwedin Greta Thunberg angestoßen worden. Sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter fordern von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderhitzung und die drohende Klimakatastrophe. Vor allem müsse gemäß dem Pariser Klimaabkommen die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit eingedämmt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 29.11.2019 | 06:00 Uhr