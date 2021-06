Erst Hitze, dann Blitze: Auf Sommerwetter folgt Donnerwetter Stand: 19.06.2021 17:30 Uhr Nach einem strahlenden Sonnentag drohen in Teilen Norddeutschlands Unwetter. In der kommenden Nacht und am Sonntag ist mit Gewittern, Starkregen und sogar Hagel zu rechnen.

Der Sonnabend war in Niedersachsen zunächst schwül-warm bis heiß. Die Temperaturen erreichten 30 Grad Celsius in Steinkirchen (Landkreis Stade), 32 Grad in Häuslingen (Heidekreis) und 28 Grad im Oberharz. Doch am Abend und in der Nacht zum Sonntag drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zahlreiche Gewitter und Unwetter, an der See eventuell begleitet von starken Windböen. In Mecklenburg-Vorpommern kann es am Sonnabend ebenfalls zu lokalen Gewittern, teils mit Unwetterpotenzial, kommen. Bereits in der Nacht zu Sonnabend kam es örtlich zu heftigen Gewittern - etwa in Ostfriesland.

VIDEO: Unwetter über Ostfriesland (1 Min)

Sonntag weitere Gewitter - vor allem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Wie Franka Nawrath vom DWD in Hamburg mitteilte, könnte es auch am Sonntagmorgen und am Abend weitere schwere Gewitter und heftige Sturmböen geben. Wieder wird wohl vor allem Niedersachsen betroffen sein, aber auch in Schleswig-Holstein könnte es blitzen und krachen. Die aktuelle Vorhersage: Gegen Morgen ziehen vom Emsland bis zum Weserbergland und zur Nordsee Wolken auf, örtlich sind kräftige Schauer oder Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Hier geht es zu den aktuellen Unwetterwarnungen.

35,5 Grad: Flughafen Münster/Osnabrück meldet Spitzenwert

Für den gesamten Norden rechnet der DWD für das ganze Wochenende weiter mit starker bis extremer Wärmebelastung. Bereits am Donnerstag waren die Temperaturen an manchen Orten auf über 35 Grad geklettert. Am bislang heißesten Tag des Jahres registrierte der DWD mit 35,5 Grad am Flughafen Münster/Osnabrück deutschlandweit den Spitzenwert. Auch Hamburg-Neuwiedenthal (35,3 Grad) sowie Dörpen im Emsland und Celle (je 35,1 Grad) meldeten Tageshöchstwerte jenseits der 35-Grad-Marke.

Videos 1 Min Ist Ihnen auch heiß? Dann klicken Sie hier! Es ist heiß! Brauchen auch Sie frischen Wind um die Ohren? Probieren Sie doch mal unseren virtuellen Ventilator! Mit etwas Fantasie könnte die Erfrischung gelingen. 1 Min

Viel Wasser trinken - aber nicht zu kalt

Notfallmediziner raten bei Hitze, über den Tag verteilt jede Stunde ein Glas Wasser zu trinken, auch wenn man nicht durstig sei. "Trinken Sie nicht zu viel auf einmal, denn pro Stunde können Sie nur 500 bis 800 Milliliter Flüssigkeit aufnehmen und sinnvoll verwerten", heißt es in einer Mitteilung der Asklepios-Kliniken in Hamburg. Von zu kalten Getränken und Alkohol raten die Expertinnen und Experten ab.

Waldbrandgefahr steigt

Mit der Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr im Norden. Besonders betroffen sind die Lüneburger Heide und das Wendland. Die niedrige Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind würden derzeit das im Wald am Boden liegende Reisig und den Oberboden stark austrocknen, warnen die Niedersächsischen Landesforsten.

Videos 9 Min NDR MV Live: Macht Hitze leichtsinnig? NDR MV Live: Sommer, Sonne, Hitze - Wie lassen sich Unfälle am Strand und Badesee vermeiden? 9 Min

Im Wald gilt Rauchverbot

In weiten Teilen Niedersachsens gilt die Gefahrenstufe 4 - das ist die zweithöchste auf dem Waldbrandgefahren-Index des DWD. Für Celle, Bergen, Lüchow, Uelzen und Soltau rief der DWD sogar die höchste Waldbrand-Warnstufe 5 aus, ebenso für einige Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesforsten appellieren daher an die Waldbesucher: Im Wald gelte derzeit allgemeines Rauchverbot, es dürfe kein offenes Feuer im Wald oder in unmittelbarer Nähe gemacht werden. Autos sollten zudem nicht über trockener Vegetation und nur so abgestellt werden, dass die Rettungswege frei bleiben.

Vögeln eine Wasserstelle bieten

Unter den hohen Temperaturen leiden auch die Vögel, teilt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mit. Die Menschen könnten besonders in Städten Vogeltränken aufstellen. "Die Stadtvögel leiden schnell unter Wassermangel", teilte der Geschäftsführer des Nabu Bremen, Sönke Hofmann, mit. Viele kleinere Wasserstellen wie etwa Pfützen seien bereits ausgetrocknet, auch in Gräben stehe nur noch wenig Wasser.

Videos 1 Min Westerloy: Kuh-Dusche sorgt für Abkühlung gegen die Hitze Der Ammerländer Landwirt Arno Oeltjen hat sich für seinen Stall etwas Besonderes einfallen lassen. 1 Min

Tiere brauchen Schatten und Wasser

Das Landwirtschaftsministerium in Niedersachsen appellierte unterdessen an Tierhalter, für Schatten, Kühlung und ausreichend Wasser zu sorgen. In der Nutztierhaltung reagiere besonders Geflügel empfindlich auf hohe Außentemperaturen - vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit. Auch Haustiere wie Hunde, Meerschweinchen und Vögel sollten vor der prallen Sonne geschützt werden und immer genug Flüssigkeit haben.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 19.06.2021 | 19:30 Uhr