Energiekrise: Weitere Entlastungen - Gaspreis sinkt Stand: 05.10.2022 16:31 Uhr Zum Ausgleich der hohen Energiepreise hat das Bundeskabinett eine Pauschale für alle Rentnerinnen und Rentner beschlossen. Außerdem soll die Obergrenze für sogenannte Midijobs angehoben werden. Währenddessen fällt der Gaspreis auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Monaten.

Das Bundeskabinett billigte eine entsprechende Vorlage von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten demnach einmalig 300 Euro. Das Geld soll bis Mitte Dezember ausgezahlt werden. Es muss versteuert werden. Das Kabinett bechloss auch, die Obergrenze für sogenannte Midijobs von 1.600 auf 2.000 Euro anzuheben. Heil sagte, in schwierigen Zeiten stark gestiegener Preise für Energie und Lebensmittel stehe der Sozialstaat damit an der Seite der Menschen.

Erdgas so günstig wie seit Ende Juli nicht mehr

Nach Rekordpreisen für Strom und Heizen im September ist Erdgas derzeit so günstig wie seit mehr als zwei Monaten nicht mehr. Wie tagesschau.de berichtet fiel der Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas - in Europa eine Benchmark im Erdgashandel - zur Wochenmitte um rund sechs Prozent auf 160 Euro für eine Megawattstunde. Zeitweise erreichte er mit 155 Euro den niedrigsten Stand seit Ende Juli.

Im historischen Vergleich notiert der Gaspreis allerdings immer noch auf einem äußerst hohen Niveau: Eine Kilowattstunde Gas kostet im Mittel derzeit 28 Cent für Neukunden. Das geht aus Daten des Vergleichsportals Verivox hervor (Datenstand: 05.10.2022). Bestandskunden zahlen meist weniger. Der mittlere Preis der vergangenen sieben Tage ist im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gesunken. Vor einem Jahr um diese Zeit lag der Preis für Neukunden bei 6,7 Cent pro Kilowattstunde.

