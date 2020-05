Corona-Ticker: Ein Feiertag mit genügend Abstand?

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es heute wieder im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie bei uns auch Hintergrund-Informationen zur Corona-Pandemie. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Polizei will im Norden an Himmelfahrt verstärkt kontrollieren

Gestern wurden 110 neue Infektionen in den norddeutschen Bundesländern gemeldet

Schleswig-Holstein bleibt bei Grenzwert für Corona-Hotspots

Anders als andere Länder hält Schleswig-Holstein an dem mit dem Bund vereinbarten Grenzwert im Frühwarnsystem für Corona-Neuinfektionen derzeit fest. Es sei momentan auch keine Senkung geplant, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Bund und Länder hatten sich auf den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einer Stadt oder einem Kreis geeinigt. Bayern setzte den Grenzwert mittlerweile auf 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner herab. Berlin entwickelte ein Warnsystem, das bereits bei 30 auf Rot schaltet. In Baden-Württemberg soll ab 35 Neuinfektionen eine Vorwarnstufe "gelb" gelten. Ähnlich in Schleswig-Holstein: Hier werden laut Gesundheitsministerium spätestens ab 30 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner konkrete Abstimmungen mit den Landräten und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte vorgenommen. Bei mehr als 50 Neuinfektionen werde dann sofort ein "konsequentes Beschränkungskonzept" umgesetzt.

Polizeikontrollen am Vatertag angekündigt

Angesichts des heutigen Vatertags wollen die norddeutschen Bundesländer verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. In Schleswig-Holstein sollen 460 zusätzliche Beamte eingesetzt werden, um die geltenden Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu kontrollieren. Polizeikontrollen soll es auch in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg geben. Die Wetteraussichten lassen erwarten, dass sehr viele Menschen einen Feiertagsausflug unternehmen werden.

110 Neuinfektionen gestern im Norden gemeldet

Gestern wurden in Niedersachsen 61 Neuinfektionen gemeldet. In Bremen waren es 17, in Hamburg 11, in Schleswig-Holstein 12 und in Mecklenburg-Vorpommern 9. Somit beträgt die Gesamtzahl der Neuinfektionen in den norddeutschen Bundesländern 110.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer wieder noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Guten Morgen! Der Feiertags-Live-Ticker läuft

Auch am heutigen Feiertag berichtet NDR.de in einem Live-Ticker ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden hier neben den aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.