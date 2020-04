Corona-Live-Ticker: Mehr als 12.300 Fälle im Norden

Auch in Norddeutschland wirkt sich die Coronavirus-Pandemie weiterhin stark auf den Alltag der Menschen aus. In diesem Live-Ticker halten wir Sie über die Entwicklungen des Tages auf dem Laufenden.

Mehr als 12.300 Menschen in Norddeutschland bislang positiv auf Coronavirus getestet

Hamburg und Schleswig-Holstein: Unterschiedliche Ansichten zu Grenzkontrollen

Kostenfreie eBücherhalle in Hamburg boomt

Fast 10.000 Menschen haben seit Beginn der Corona-Pandemie das Angebot der Hamburger Bücherhallen genutzt und sich einen kostenfreien Zugang für eBücher und andere digitale Medien geholt. Seit Mitte März können sich Hamburgerinnen und Hamburger für die Dauer von sechs Wochen einen Zugriff auf die sogenannte eBücherhalle einrichten. Dort erhalten die Nutzer Zugriff auf Bücher, Tageszeitungen, Filme, Musik und vieles mehr. Im Bestand sind insgesamt gut 138.000 elektronische Medien.

MV: Klarere Regeln fürs Reisen an Ostern

Die Reisebeschränkungen zu Ostern, die die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern kürzlich beschlossen hatte, halten Richter für zu vage und zu unbestimmt: Der Bürger könne nicht wissen, was genau gelte. Nun wurde nachgebessert. Die geänderte Verordnung soll heute in Kraft treten. Fragen - auch zu diesem Thema - können Hörer von 8 bis 9.30 Uhr an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei NDR 1 Radio MV stellen. Die Sendung ist auch im Video-Livestream zu erleben.

Was in Sportboothäfen noch erlaubt ist

Die Einschränkungen während der Corona-Krise wirken sich auch auf die Sportboothäfen in Mecklenburg-Vorpommern aus. So sind Betreten, Einlaufen und Übernachten an Bord verboten. Sicherheitsmaßnahmen allerdings sind erlaubt.

Robert Koch-Institut: Ein genauer Blick auf die Zahlen

Je aktueller die Daten über die bestätigen Corona-Fälle sind, desto weniger bilden sie die wirkliche Dynamik der Pandemie ab. Denn durch einen zeitlichen Verzug in der Meldekette trifft die Information über Neuerkrankungen teils erst Tage später an offizieller Stelle ein.

Im NDR Fernsehen sind gestern Abend viele Beiträge zur Corona-Pandemie und den Folgen für Norddeutschland zu sehen gewesen.

