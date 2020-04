Corona-Live-Ticker: Distanz halten, Ruhe bewahren

Vor dem zweiten Wochenende, an dem in ganz Deutschland die verschärften Kontaktbeschränkungen gelten, haben Politiker die Menschen auch im Norden zu Geduld aufgerufen. Im Live-Ticker berichten wir heute bis zum späten Abend über Entwicklungen und aktuelle Ereignisse.

Das Wichtigste in Kürze:



Gesundheitsministerin Reimann bittet bei NDR 1 Niedersachsen um Geduld und Disziplin

In Niedersachsen öffnen ab heute wieder die Baumärkte

Heute findet ein Kultur-Aktionstag in den NDR Programmen statt

Etwa 11.000 Menschen wurden im Norden bislang positiv auf das Coronavirus getestet

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande.

Weitere Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden finden Sie hier.

Niedersachsen meldet gut 300 Corona-Fälle mehr

In Niedersachsen gibt es - Stand heute - 5.764 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Das sind den Angaben des Landesgesundheitsamtes zufolge 309 Fälle mehr als gestern. 89 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind den Angaben zufolge in Niedersachsen bisher verstorben.

Lange Schlangen, aber Ruhe vor Baumärkten in Niedersachsen

Nachdem in Niedersachsen die Baumärkte nach knapp zwei Wochen wieder für Privatkunden geöffnet sind, haben sich heute lange Schlangen vor einigen den dortigen Märkte gebildet. "Es ist alles ruhig. Wir haben bisher keine Einsätze", hieß es aber bei der Polizei Braunschweig am Mittag. "Der Bürger benimmt sich." Auch in Hannover und Osnabrück waren der Polizei keine besonderen Vorkommnisse bekannt. Wegen des erwarteten hohen Andrangs und des Risikos einer Ansteckung mit dem Coronavirus stellten viele Märkte Regeln auf. Vor einem Geschäft in Osnabrück kontrollierten Sicherheitskräfte den Eingangsbereich und ließen Kunden nur nacheinander mit vorher desinfizierten Einkaufswagen eintreten.

Infektions-Zahl auch in Hamburg wieder gestiegen

Die Zahl der in Hamburg mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Menschen ist binnen eines Tages um 143 auf jetzt 2.882 gestiegen. Etwa 1.400 von ihnen haben nach Schätzungen aber die Krankheit bereits überstanden. Ein weiterer Mensch ist aber infolge der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben, wie die Gesundheitsbehörde heute mitteilte. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich den Angaben zufolge damit auf 14. Von 152 Corona-Patienten, die derzeit im Krankenhaus behandeln werden, liegen 52 auf der Intensivstation, heißt es.

Ganz andere Zeiten - auch auf Helgoland

So schmerzhaft die Auswirkungen der Coronavirus-Krise für den Tourismus auf Helgoland sind - für die Natur, für Kegelrobben, Basstölpel, Trottellummen oder Tordalks bedeuten sie eine ungewohnte Atempause. Ein Stimmungsbericht.

Weitere Informationen Paradies und Albtraum: Abgeschottet auf Helgoland Die Natur erholt sich, die Touristen bleiben aus: In der Corona-Krise bietet sich auf Helgoland ein ungewohntes Bild. Einige Insulaner fragen sich, ob es je wieder so wird, wie es war. mehr

Wie lange müssen wir noch auf Distanz bleiben?

Wie lange werden die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen noch aufrecht erhalten? Die öffentliche Debatte über diese Frage ist in vollem Gange, die Politiker mahnen noch zu weiterer Geduld. Der Kieler Krisenforscher Frank Roselieb meint aber, dass nach etwa sechs bis acht Wochen das Maximum des für die Menschen Machbaren erreicht sein dürfte.

Krisenforscher: Lockerungen spätestens nach sechs Wochen Autor/in: Markus Schubert "Nach spätestens sechs Wochen müssen Kontaktsperren gelockert werden", meint der Kieler Krisenforscher Frank Roselieb im Interview auf NDR Info.







3,91 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wie sehen Hilfen für Kultur aus? Fragen an Staatsministerin Grütters

In den NDR Programmen im Hörfunk und im Fernsehen sowie auf NDR.de steht heute die Kultur im Blickpunkt - sie soll in der Corona-Krise trotz aller abgesagten Veranstaltungen so eine große Bühne bekommen. Im Rahmen der Aktion hat heute auf NDR Kultur Staatsministerin Monika Grütters erklärt, wie sie sich für die Kulturschaffenden einsetzen will.

Grütters will Notlage der Kulturschaffenden abfedern Autor/in: Wiedemann, Jan Es ist eine schwierige Situation für Kulturschaffende, einerseits ihre Kunst nur bedingt ausüben, andererseits die Miete nicht mehr zahlen zu können. Kulturstaatsministerin Grütters im Interview.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weil: Wir müssen zusammenhalten, um Corona zu besiegen!

Der Appell von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (NDR) ist unmissverständlich - und er richtet sich vor allem an die jungen Menschen: "Bitte reduziert Eure persönlichen Kontakte, bleibt am besten zu Hause!", sagte er im NDR.

Kann Bundesliga-Saison ab Mai zu Ende gespielt werden?

Die Fußball-Bundesliga-Pause ist bisher bis zum 30. April vereinbart. Ob danach ein Spielbetrieb möglich sein wird, hängt davon ab, wie Bund und Länder die Infektionslage bewerten - und ob Trainingsplätze und Stadien für die Proficlubs freigegeben werden. Einigkeit herrscht darüber in der Politik noch nicht. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält Spiele ohne Zuschauer für denkbar.

Weitere Informationen "Geisterspiele" erlauben? Politik ist sich uneins Die Deutsche Fußball Liga will die Saison mit "Geisterspielen" fortsetzen. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer lehnt das ab, Niedersachsens Landeschef Stephan Weil hingegen hält das für möglich. mehr

Der Nahverkehr hat ein Problem

In der Corona-Krise fahren viel, viel weniger Menschen mit Bus und Bahn. Die Umsätze brechen ein. Ein plötzlicher Kunden-Ansturm wäre wegen der Ansteckungsgefahr aber fatal. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen blickt deshalb mit Sorge auf das Frühlingswochenende und den Beginn der Osterferien in vielen Ländern.

Die Angst vor zu vielen Bus- und Bahnfahrgästen NDR Info - Infoprogramm - 04.04.2020 13:10 Uhr Autor/in: Rodenkirch, Dirk Der öffentliche Nahverkehr steckt in der Zwickmühle: Im Moment haben sie als Folge der Corona-Maßnahmen nur wenig Fahrgäste. Einen Ansturm zu Ostern wünschen sich die Verantwortlichen aber auch nicht.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mit Frettchen als Versuchstieren zu einem Corona-Impfstoff?

Während sich das Coronavirus weltweit ausbreitet, suchen Forscher mit Hochdruck nach einem Impfstoff. Nun hat das Friedrich-Loeffler-Institut - das Bundesinstitut für Tiergesundheit - herausgefunden, dass als Versuchstiere auch Frettchen geeignet sein könnten.

Tagesschau.de Link Corona-Impfstoff: Frettchen als Versuchstiere? Die ganze Welt wartet auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Das Friedrich-Loeffler-Institut prüft, ob vielversprechende Stoffe an Frettchen getestet werden könnten. extern

Corona-Auflagen: Wenig Verstöße in Hamburg

Nach der Einführung von Bußgeldkatalogen hat die Polizei in Hamburg bisher nur wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. "Noch ist es sehr ruhig", sagte heute ein Polizeisprecher. Auch gestern habe es nur vereinzelte Verstöße gegeben, weil sich Menschen in kleinen Grüppchen in Grünanlagen aufhielten oder Kinder trotz Verbots auf Spielplätzen spielten. Ob auch Bußgelder verhängt wurden, wollte die Polizei noch nicht mitteilen. Der neue Bußgeldkatalog sieht bei Verstößen Strafen von 150 bis zu 5.000 Euro vor. Wiederholungsfälle können sogar mit bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Corona-Krise: Schwere Zeiten für Wild- und Tierparks

Für die Mitarbeiter der Tierparks nicht nur in Schleswig-Holstein ist es eine schwierige Zeit: Frühlingsidyll trifft auf tiefe Sorgen um die Zukunft. Denn die Auswirkungen der Coronavirus-Krise machen auch vor den vielen Tierparks im Land nicht Halt.

Weitere Informationen Tierparks in der Corona-Krise Die Corona-Krise macht auch den Tierparks im Land zu schaffen: Fehlende Einnahmen sorgen für große Ängste. Die Tiere müssen weiterhin versorgt werden. Doch es gibt auch positive Nachrichten. mehr

Ministerin Reimann ist "vorsichtig zuversichtlich"

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) ist mit der Wirkung der Corona-Maßnahmen nur bedingt zufrieden. Man sehe im Land bei den Ansteckungen noch keinen spürbaren Rückgang, sagte sie heute in einer Hörer-Fragestunde bei NDR 1 Niedersachsen. Ohne die Einschränkungen im öffentlichen Leben und ohne das Kontaktverbot hätte es aber viel größere Zuwächse bei den Erkrankungen gegeben: "Von daher habe ich vorsichtige Zuversicht, dass die Maßnahmen wirken", sagte Reimann.

NDR 1 Niedersachsen Ministerin Reimann sieht keinen Grund zur Entwarnung Gesundheitsministerin Reimann hat bei NDR 1 Niedersachsen Fragen der Hörer zur Corona-Krise beantwortet. Sie betonte, dass es für eine Lockerung der Einschränkungen noch zu früh sei. mehr

Händler-Aufruf: "Bitte bringt das Leergut zurück!"

Für Getränkehändler wird es offenbar zunehmend zum Problem, wenn Kunden zunächst viele Getränke einkaufen, dann aber das Leergut anschließend nicht schnell genug wieder zurückbringen. So kommt der Kreislauf durcheinander und die Produktion in Schwierigkeiten. So ist die Situation in Hamburg:

Weitere Informationen Fehlendes Leergut: Problem für Getränkehändler Viele Hamburger bringen offenbar leere Pfandflaschen nicht zurück. Für Getränkehändler wird das zunehmend zum Problem. Sie rufen dazu auf, das Leergut zurückzubringen. mehr

Datenanalyse: Anti-Corona-Maßnahmen mit Folgen auch in MV

In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten während der Corona-Krise derzeit offenbar deutlich weniger Menschen an ihren eigentlichen Arbeitsplätzen. Das geht aus Daten hervor, die die der Internetkonzern Google veröffentlicht hat. Auch beim Thema Einkaufen oder Öffentlicher Nahverkehr wird deutlich, dass viele Menschen offenbar die Maßnahmen befolgen und oft zu Hause bleiben.

Weitere Informationen Corona: Jeder Dritte nicht mehr am Arbeitsplatz In Mecklenburg- Vorpommern arbeitet in der Corona- Krise rund ein Drittel der Einwohner nicht mehr am gewohnten Arbeitsplatz. Das hat "Google" aus Smartphone-Daten heraus gelesen. mehr

Baumärkte in Niedersachsen wieder geöffnet

Die Entscheidung wird von vielen begrüßt, von anderen aber auch kritisiert: In Niedersachsen sind seit heute die Baumärkte wieder geöffnet. So soll unter anderem ein "Baumarkt-Tourismus" vermieden werden.

Weitere Informationen Ab heute: Bau- und Gartenmärkte wieder geöffnet In Niedersachsen dürfen von heute an nach einer Kehrtwende der Landesregierung die Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. Die Entscheidung stößt vor allem an der Küste auf Widerstand. mehr

Sonst fallen im Frühling ja immer Tore ...

Die NDR.de Sportredaktion muss wie viele, viele Fußballfans im Norden noch weiter warten auf die nächsten Tore in den Fußballligen. Diese Wartezeit überbrücken die Kolleginnen und Kollegen mit einer Bildergalerie von Frühlings-Treffern aus der Vergangenheit. Wer erinnert sich noch an diese Partien?

Verdopplungszeit der Corona-Pandemie steigt

NDR Datenjournalisten haben die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus anhand der sogenannten Verdopplungszeit berechnet. Ausgewertetes Datenmaterial bis zum 29. März zeigt demnach, dass das Tempo, mit dem sich das neuartige Coronavirus ausbreitet, nach Inkrafttreten der verschärften Kontaktbeschränkungen in ganz Deutschland spürbar abnimmt.

Weitere Informationen NDR Analyse: Pandemie halbiert ihr Ausbreitungstempo Innerhalb einer Woche nach Beginn verschärfter Schutzmaßnahmen hat sich die Geschwindigkeit, mit der die Corona-Fallzahlen steigen, im Norden halbiert. Das ergibt eine Datenanalyse des NDR. mehr

Mehr als 1.500 Infektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der in Schleswig-Holstein bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf insgesamt 1.568 gestiegen. Bis gestern Abend waren 120 Fälle mehr erfasst als am Vortag, teilte die Landesregierung heute mit. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich von 15 auf 17. Aktuell werden 153 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Insgesamt waren seit Beginn der Epidemie in Schleswig-Holstein bisher 218 Menschen in klinischer Behandlung.

Weitere Informationen Coronavirus in SH: 153 Erkrankte in Kliniken Der Landesregierung sind inzwischen 1.568 Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bekannt. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl um 120 Meldungen. 153 Menschen befinden sich in Kliniken. mehr

Aktuelle NDR Info TV-Beiträge

Hier finden Sie die NDR Info Fernsehbeiträge zum Thema Corona aus der Sendung vom späten Abend.

Das Geschäft mit den Schnelltests

Mehr als ein Dutzend Firmen bieten nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" bereits Schnelltests zur Corona-Infektion an. Das Gesundheitsministerium, Behörden und Ärzteverbände warnen jedoch vor Risiken.

Weitere Informationen Link Risiko bei Corona-Schnelltests? Mehr als ein Dutzend Firmen bieten bereits Corona-Schnelltests an. Das Gesundheitsministerium warnt aber vor solchen Antikörper-Tests. Informationen von NDR, WDR und "SZ". extern

Werften profitieren von Kreuzfahrt-Stopp

Die Zwangspause im Kreuzfahrt-Tourismus während der Corona-Pandemie beschert den Werften neue Aufträge. Viele Reeder nutzen die Zeit, um Instandsetzungsarbeiten vorzeitig durchführen zu lassen.

Weitere Informationen Kreuzfahrt-Stopp beschert Werften neue Aufträge Der Kreuzfahrt-Tourismus muss wegen der Corona-Pandemie ruhen. Viele Reedereien nutzen die Zwangspause, um ihre Schiffe in Niedersachsens Werften instand setzen zulassen. mehr

Coronavirus in Schweriner Pflegeheim nachgewiesen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Pflegeheimen wächst auch in Mecklenburg-Vorpommern. Nun wurde das Virus in einer Wohnanlage in Schwerin nachgewiesen.

Weitere Informationen Coronavirus: Auch Pflegeheim in Schwerin betroffen Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Pflegeheimen wächst auch im Nordosten. Am Freitag ist das Virus in einer Wohnanlage in Schwerin nachgewiesen worden. mehr

Reiseverbot trifft Tourismuswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern besonders hart

Das Verbot von Urlaubsreisen in der Corona-Krise trifft die Tourismuswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern besonders zu Ostern hart. "Die Ausgangslage war eigentlich gut. Über die Osterfeiertage wäre mindestens eine Viertelmillion Gäste gekommen", sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, der Deutschen Presse-Agentur. "Insgesamt hätten die Osterferien sicher zwei Millionen Übernachtungen gebracht." Die touristischen Unternehmen seien weiter dabei, einen Überlebensmodus zu finden. Die Landesregierung hatte am Donnerstag die Reisebeschränkungen zu Ostern auch für Einheimische verschärft. Bei Verstößen gegen Reise-, Kontakt- und Öffnungsbeschränkungen drohen Bußgelder bis zu 5.000 Euro.

Heimwerker dürfen wieder in Baumärkte

Nach knapp zwei Wochen dürfen in Niedersachsen die Baumärkte heute erstmals wieder die Türen für Privatkunden öffnen. Wegen des erwarteten Andrangs und des Risikos einer Ansteckung mit dem Coronavirus wird es in vielen Märkten Einlasskontrollen und Zugangsbeschränkungen geben. Zudem gilt: Maximal ein Kunde auf durchschnittlich zehn Quadratmetern. Bislang durften wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nur Gewerbetreibende in den Baumärkten einkaufen.

Weitere Informationen Ab heute: Bau- und Gartenmärkte wieder geöffnet In Niedersachsen dürfen von heute an nach einer Kehrtwende der Landesregierung die Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. Die Entscheidung stößt vor allem an der Küste auf Widerstand. mehr

Großer Kultur-Aktionstag im NDR

Da im Moment weder Theateraufführungen stattfinden noch Lesungen, Konzerte oder Kinos besucht werden können, setzt der NDR heute den ganzen Tag über auf die Karte "Kultur". Die Höhepunkte aus dem geplanten Programm finden Sie hier:

Weitere Informationen Kultur trotz Corona: Aktionstag heute im NDR Kultur geht immer, auch im Homeoffice. Das beweisen bekannte Künstlerinnen und Künstler am heutigen NDR Aktionstag "Kultur trotz Corona" - im Fernsehen, Radio und im Internet. mehr

Ab 10 Uhr: Fragestunde mit niedersächsischer Ministerin Reimann

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) kommt am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr zu NDR 1 Niedersachsen, um Ihre Fragen zur Corona-Krise zu beantworten. Unter der Rufnummer (08000) - 80 22 22 können Sie anrufen.

Weitere Informationen NDR 1 Niedersachsen Corona: Reimann sieht keinen Grund zur Entwarnung NDR 1 Niedersachsen Gesundheitsministerin Reimann hat bei NDR 1 Niedersachsen Fragen der Hörer zur Corona-Krise beantwortet. Sie betonte, dass es für eine Lockerung der Einschränkungen noch zu früh sei. mehr

NDR Fernsehen: Beiträge zu den Folgen der Corona-Krise

In den vier Landesprogrammen im NDR Fernsehen sind am Abend viele Beiträge gesendet worden, die sich mit den Auswirkungen der Coronavirus-Krise befasst haben. Hier finden Sie eine Auswahl.

Karte: Zahl der Corona-Infektionen in den Landkreisen im Norden

Auch am Sonnabend: Live-Ticker zur Corona-Krise

Heute beginnt das zweite Wochenende, an dem auch in Norddeutschland die verschärften Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung gelten. Wird das Kontaktverbot trotz der guten Wetteraussichten eingehalten? NDR.de hält Sie darüber genauso auf dem Laufenden wie über die weitere Entwicklung bei den von den Behörden gemeldeten Infektionszahlen. Auch Programminhalte aus dem NDR Fernsehen und Hörfunk finden Sie bei uns. Noch mehr Informationen gibt es auf den folgenden Seiten: