Corona-Ticker: Hitze und Virus - Wie voll wird's?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Wieder Hitze im Norden: Welche Strände müssen schließen?

Weitere Testergebnisse aus Schule in Graal-Müritz erwartet

Gestern 144 neue Corona-Infektionen im Norden registriert: 74 in Niedersachsen, 54 in Hamburg, neun in Schleswig-Holstein und sieben in Mecklenburg-Vorpommern

Corona-Fall an Grundschule bei Husum

Wegen einer Corona-Infektion bei einer Mitarbeiterin bleibt die Grundschule in Rantrum bei Husum nach den Sommerferien vorerst geschlossen. Laut Kreis Nordfriesland hat die Frau vor Kurzem an einer Dienstbesprechung teilgenommen und dabei Kontakt mit anderen Mitarbeitern der Schule gehabt, weshalb die Schule eine Woche über die Ferien hinaus geschlossen bleiben soll. "Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Enger Kontakt bestand bei der Dienstbesprechung nicht. Gerade bei einer Grundschule gehen wir aber lieber auf Nummer sicher", sagte die Fachbereichsleiterin für Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen im Kreis, Nina Rahder. Schüler und Eltern sollen von der Schule Informationen erhalten, ob und wie es möglicherweise digitalen Unterricht geben kann. Die Kontaktpersonen aus dem Kollegium der Mitarbeiterin sollen heute getestet werden. Im Lauf der Woche soll dann ein zweiter Testabstrich erfolgen. Sollten die Testergebnisse negativ ausfallen, könnte der Schulbetrieb zum 17. August aufgenommen werden.

Strandleben und Corona: Wieder "wegen Überfüllung geschlossen"?

Wie voll wird es heute an den Stränden und Badeseen in Norddeutschland? Gestern mussten einige Badestellen wegen Überfüllung geschlossen werden. Wenn noch mehr Gäste gekommen wären, hätte man die Corona-Regeln nicht mehr einhalten können. Auch heute werden fast überall im Norden Höchsttemperaturen um 30 Grad Celsius erwartet.

Weitere Testergebnisse aus Schule in Graal-Müritz erwartet

An der Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) soll es Gewissheit geben, ob sich weitere Kinder mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Schule war am Freitag wegen der Infektion eines Schülers geschlossen worden. Bis gestern wurden nach ersten Tests keine weiteren Ansteckungen bekannt. Ein Sprecher des Landkreises sagte, mit weiteren Testergebnissen sei im Lauf des Wochenendes zu rechnen.

Live-Ticker von NDR.de startet - guten Morgen!

Das Team von NDR.de informiert heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Sonnabend sind von den Behörden in Norddeutschland 144 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden: 74 in Niedersachsen, 54 in Hamburg, neun in Schleswig-Holstein und sieben in Mecklenburg-Vorpommern.