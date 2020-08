Stand: 09.08.2020 22:58 Uhr

Schüler aus Rostock infiziert: 67 Menschen in Quarantäne

Appell von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin: Niemand soll krank in die Schule kommen

Mitarbeiterin einer Grundschule in Rantrum bei Husum infiziert: Schule bleibt eine Woche länger geschlossen

Mehrere Strände erneut wegen Überfüllung gesperrt

32 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen gemeldet, 14 in Hamburg, acht in Schleswig-Holstein, zwei in Mecklenburg-Vorpommern

Schüler aus Rostock infiziert: 67 Menschen in Quarantäne

Bei vier schulpflichtigen Kindern einer Rostocker Familie ist eine Corona-Infektion festgestellt worden. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, haben sich die vier offenbar bei einem Auslandsaufenthalt angesteckt. Nachdem Tests bei der Einreise nach Deutschland zunächst negative Befunde geliefert hätten, seien bei Nachkontrollen wegen der Infektion eines anderen Familienmitglieds dann doch Ansteckungen mit dem Virus zutage getreten. Für die gesamte Familie sei eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet worden, die auch auf Mitschüler der Kinder und ihre Lehrer an der Rostocker Borwinschule ausgedehnt wurde. Insgesamt seien 67 Personen von der Quarantäne betroffen, die Schule bleibt aber geöffnet. Nach Angaben von Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) beginnt der Unterricht am Montag an der Borwinschule aus organisatorischen Gründen jedoch erst zur dritten Stunde. Zwei andere Schulen in MV - in Graal-Müritz und in Ludwigslust - sind zurzeit wegen Corona-Fällen geschlossen.

Bundesweit 555 neue Corona-Infektionen gemeldet

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Deutschland ist nach mehreren Tagen erstmals wieder unter die Schwelle von 1.000 Fällen gesunken. Die Gesundheitsämter registrierten nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Sonntag lediglich 555 neue Infektionsfälle. Ein Grund dafür kann allerdings sein, dass an Wochenenden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten übermitteln. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich den Angaben zufolge 215.891 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Niedersachsen: 32 weitere Corona-Fälle registriert

In Niedersachsen sind heute 32 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 14.927. Die Zahl der Verstorbenen änderte sich nicht: 654 Menschen in Niedersachsen starben an oder mit einer Sars-COV2-Erkrankung.

Zwei neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet

In Mecklenburg-Vorpommern sind heute zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit stieg die Gesamtzahl der bekannten Fälle im Nordosten seit Beginn der Pandemie auf 939. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Mecklenburg-Vorpommern weiterhin mit Abstand die niedrigste Zahl an Corona-Infektionen.

Appell von Prien: Niemand soll krank in die Schule kommen

Zum Beginn des neuen Schuljahres in Schleswig-Holstein hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) davor gewarnt, Kinder mit Schnupfen in die Schule zu schicken. Auch andere Personen mit Krankheitssymptomen sollten sich wegen der Möglichkeit einer Corona-Infektion fernhalten: "Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, aber auch Schulbegleitungen, die Schulsozialarbeit und natürlich vor allem die Eltern haben eine große Verantwortung zum Schulstart", sagte Prien. Ihr Ministerium veröffentlichte einen sogenannten Schnupfenplan als Wegweiser für Eltern. Darin heißt es, dass Kinder auch mit Symptomen einer einfachen Erkältung 48 Stunden zur Beobachtung zu Hause bleiben sollen.

Lage an den Stränden in SH etwas entspannter als gestern

Es ist auch heute wieder voll an den Küsten in Schleswig-Holstein, doch geht es nach Angaben der Verantwortlichen vor Ort etwas entspannter zu als gestern. In Scharbeutz standen die Strandampeln mittags zwar bereits auf gelb oder rot. Im Vergleich zu gestern füllten sich die Strände allerdings etwas langsamer, sagte Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos). In Timmendorfer Strand sei es wie erwartet auch heute reichlich voll, erklärte der Kurdirektor. In Grömitz seien schon am Mittag fast alle Strandkörbe belegt, sagte eine Sprecherin des Tourismus-Service. Wegen der zum Ferienende zahlreichen Abreisen sei es jedoch ruhiger als gestern. Ähnlich sah es in Travemünde aus: Wegen der etwas nachlassenden Hitze und vielleicht, weil sich viele Tagesgäste der vollen Strände vom Vortag bewusst seien, gehe es auch hier gelassener zu.

14 Neuinfektionen in Hamburg

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sind seit gestern 14 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den vergangenen Tagen. Gestern waren es 54 Neuinfektionen. Am Freitag hatten Tests 80 Neuinfektionen in der Hansestadt ergeben. Ein Grund für den Rückgang am Sonntag könnte sein, dass an Wochenenden nicht alle Daten übermittelt werden.

Acht neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Im nördlichsten Bundesland sind seit gestern acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 3.586.

Strandampel in Scharbeutz schon wieder auf rot

Nachdem gestern Zehntausende Menschen an die Küsten von Nord- und Ostsee geströmt waren und mehrere Strände wegen Überfüllung gesperrt wurden, sind auch heute wieder zahlreiche Tagesausflügler unterwegs. In der Lübecker Bucht sind bereits erste Strandabschnitte voll, unter anderem in Scharbeutz. Das berichtet NDR 1 Welle Nord. Die Strandampel zeigt dort bereits in ersten Abschnitten rot, in Timmendorfer Strand ist sie bereits an mehreren Strandabschnitten gelb, das bedeutet, es gibt nur noch wenig Platz.

Wasser-Lage in Lauenau entspannt sich etwas

Weil viele Menschen wegen der Corona-Pandemie anders als in anderen Jahren nicht in den Urlaub gefahren sind und stattdessen zuhause viel Wasser verbrauchen, ist es in der Gemeinde Lauenburg im Landkreis Schaumburg am Wochenende zu starker Wasserknappheit gekommen. Heute morgen hat sich die Lage etwas entspannt. Die Reserven im Trinkwasserspeicher hätten sich über Nacht ein Stück aufgefüllt, allerdings "nicht in dem Maße wie erhofft", sagte Rodenbergs Samtgemeindebürgermeister Georg Hudalla (parteilos). Behörden und Feuerwehr rufen seit Freitag die Bevölkerung auf, Trinkwasser nur zu verwenden, wenn es absolut nötig ist.

Linke in MV: Kinder wegen Schulschließungen von Förderung abgeschnitten

Die Corona-bedingte Schließung von Schulen und Kitas hat nach Angaben der Linken viele bedürftige Familien in Mecklenburg-Vorpommern von wichtigen Sozialleistungen abgeschnitten. Weil die Kinder zu Hause bleiben mussten und so nicht am gemeinschaftlichen Mittagessen teilnehmen konnten, hätten sie in dieser Zeit auch nicht von den staatlichen Zuschüssen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket profitieren können. "Es ist unerhört und inakzeptabel, die Mittel für die Mittagsverpflegung zurückzuhalten", erklärte die Linken-Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt. Die Landesregierung müsse dafür Sorge tragen, dass das Geld nachträglich an die anspruchsberechtigten Kinder weitergegeben werde. Nach ihren Berechnungen geht es pro Kind um 45 Euro im Monat.

Bundesweit 555 neue Corona-Infektionen

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen ist heute in Deutschland wieder unter die Schwelle von 1.000 gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 555 neue Fälle. Ein Grund für den Rückgang ist vermutlich, dass an Wochenenden nicht alle Daten übermittelt werden.

Wieder ruhige Nacht in Hamburger Szenevierteln

Auch in der Nacht zu Sonntag ist es auf dem Kiez und in der Schanze in Hamburg - trotz sommerlicher Temperaturen - ruhig geblieben. Das teilte das Lagezentrum der Polizei auf Nachfrage von NDR 90,3 mit. Damit zeigt das Straßenverkaufsverbot von Alkohol auf dem Kiez, im Schanzenviertel und in Teilen von Ottensen und Altona offenbar Wirkung.

Corona-Fall an Grundschule bei Husum

Wegen einer Corona-Infektion bei einer Mitarbeiterin bleibt die Grundschule in Rantrum bei Husum nach den Sommerferien vorerst geschlossen. Laut Kreis Nordfriesland hat die Frau vor Kurzem an einer Dienstbesprechung teilgenommen und dabei Kontakt mit anderen Mitarbeitern der Schule gehabt, weshalb die Schule eine Woche über die Ferien hinaus geschlossen bleiben soll. "Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Enger Kontakt bestand bei der Dienstbesprechung nicht. Gerade bei einer Grundschule gehen wir aber lieber auf Nummer sicher", sagte die Fachbereichsleiterin für Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen im Kreis, Nina Rahder. Schüler und Eltern sollen von der Schule Informationen erhalten, ob und wie es möglicherweise digitalen Unterricht geben kann. Die Kontaktpersonen aus dem Kollegium der Mitarbeiterin sollen heute getestet werden. Im Lauf der Woche soll dann ein zweiter Testabstrich erfolgen. Sollten die Testergebnisse negativ ausfallen, könnte der Schulbetrieb zum 17. August aufgenommen werden.

Strandleben und Corona: Wieder "wegen Überfüllung geschlossen"?

Wie voll wird es heute an den Stränden und Badeseen in Norddeutschland? Gestern mussten einige Badestellen wegen Überfüllung geschlossen werden. Wenn noch mehr Gäste gekommen wären, hätte man die Corona-Regeln nicht mehr einhalten können. Auch heute werden fast überall im Norden Höchsttemperaturen um 30 Grad Celsius erwartet.

NDR Info extra - Hitze und Corona im Norden

Am bislang heißesten Tag des Jahres sind NDR Info Reporterinnen und Reporter im Norden unterwegs gewesen. Sie waren gestern auf Norderney, in Timmendorfer Strand und im Harz und haben von dort berichtet - in einem NDR Info extra, das gestern im NDR Fernsehen lief.

Weitere Testergebnisse aus Schule in Graal-Müritz erwartet

An der Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) soll es Gewissheit geben, ob sich weitere Kinder mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Schule war am Freitag wegen der Infektion eines Schülers geschlossen worden. Bis gestern wurden nach ersten Tests keine weiteren Ansteckungen bekannt. Ein Sprecher des Landkreises sagte, mit weiteren Testergebnissen sei im Lauf des Wochenendes zu rechnen.

Am Sonnabend sind von den Behörden in Norddeutschland 144 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden: 74 in Niedersachsen, 54 in Hamburg, neun in Schleswig-Holstein und sieben in Mecklenburg-Vorpommern.