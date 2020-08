Corona-Ticker: Ärzte empfehlen Grippe-Impfung für Kinder

Ärzte empfehlen Grippeschutzimpfung für Kinder

Die Zahlen von gestern: Niedersachsen meldet 117 Neuinfektionen, Schleswig-Holstein 15, Hamburg 35 und Mecklenburg-Vorpommern drei

Eine etwas andere Emsüberführung

Ohne großes Aufsehen will die Meyer-Werft in Papenburg heute ihr neues Kreuzfahrtschiff "Spirit of Adventure" auf der Ems zur Nordsee überführen. Den Termin teilte nicht die Werft mit, sondern das Schifffahrtsamt in Emden. Normalerweise locken die Schleppfahrten der großen Schiffe durch den engen Fluss Tausende Schaulustige an, aber das soll in Corona-Zeiten vermieden werden. Dem Plan nach wird das Schiff um kurz vor Mitternacht das Emssperrwerk Gandersum passieren und die offene See erreichen. Die 236 Meter lange "Sprit of Adventure" wird für die britische Reederei Saga Cruises gebaut. Die Meyer-Werft steht aber vor dem Problem, dass die Kreuzfahrtbranche weltweit nahezu brachliegt und die Veranstalter derzeit keine neue Schiffe brauchen.

Ärzte empfehlen Grippeschutzimpfung für Kinder

Deutsche Kinderärzte raten Eltern dringend, ihre Kinder in diesem Herbst gegen Grippe impfen zu lassen. "Wir wissen, dass Kinder den Influenza-Virus maßgeblich übertragen", sagte Johannes Hübner, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädriatische Infektiologie, der "Welt am Sonntag". In jedem Winter müssten viele Kinder wegen Grippe stationär aufgenommen und sogar mit Sauerstoff versorgt werden. Abgesehen von den Risiken für die Gesundheit der Kinder gebe es in Zeiten der Corona-Pandemie eine gesellschaftliche Verpflichtung zum Schutz anderer. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt die Influenza-Regelimpfung sogar für alle Kinder ab einem Alter von sechs Monaten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rät unter den aktuellen Voraussetzungen zur Grippeimpfung: "Gleichzeitig eine größere Grippewelle und die Pandemie kann das Gesundheitssystem nur schwer verkraften", sagte er der Zeitung: "Deswegen haben wir diesmal zusätzlichen Grippeimpfstoff besorgt. Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen will, sollte und kann das tun."

72.500 Kinder in Niedersachsen eingeschult

Am Sonnabend sind 72.500 Kinder in Niedersachsen ins Schulleben gestartet. Doch auch für sie ist durch Corona alles anders: Statt großer Feiern mit vielen Gästen, mit Musikprogramm und Gruppen-Fotos fiel der Rahmen kleiner aus.

Am gestrigen Sonnabend wurden 170 Neuinfektionen in Norddeutschland registriert - 117 in Niedersachsen, 35 in Hamburg, 15 in Schleswig-Holstein und drei in Mecklenburg-Vorpommern.