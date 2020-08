Stand: 28.08.2020 15:44 Uhr - Markt

Masken: Teils hohe Preise für schlechte Qualität von Alexa Höber

In der Corona-Krise sind Masken neben Abstandhalten und Händehygiene die wichtigste Maßnahme, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Gerade zu Beginn der Pandemie waren besonders medizinische Masken Mangelware, inzwischen ist die Versorgung offiziell gesichert. Markt hat in einer Stichprobe Mund-Nase-Masken in Apotheken eingekauft - und große Preis- und Qualitätsunterschiede entdeckt.

OP-Masken für bis zu drei Euro pro Stück

Die Apotheken in der Stichprobe verkauften Einweg-Masken, auch OP-Masken genannt, für den Preis von 50 Cent bis zu drei Euro pro Maske. Prof. Walter Popp, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, stellte fest, dass bei der Maske für drei Euro der Nasenbügel nur aus Kunststoff bestand. Daher lasse sich die Maske nicht um die Nase herum fixieren. Es handele sich um ein sogenanntes Fake-Produkt.

Bei hochwertigen Masken bestehe der Nasenbügel aus einem mit Kunststoff ummanteltem Metallstreifen, so der Experte. Offensichtlich verkauften manche Apotheken qualitativ minderwertige Masken - möglicherweise, weil den Inhabern der Apotheken die Erfahrung fehle, was eine gute Maske ausmache, so Popp. Die Mehrzahl der von Markt in der Stichprobe untersuchten Masken waren hinsichtlich ihrer Qualität tadellos.

Qualitätsmerkmale und angemessene Preise für Masken

Üblicherweise kaufen Apotheken bei Großhändlern ein, zu Beginn der Corona-Krise waren die Masken zeitweise aber nicht lieferbar. Daher bestellten Apotheken teilweise auch im Internet und erhielten Masken, deren Qualität ungenügend ist.

Diese Merkmale machen eine gute Maske aus:



Der Nasenbügel einer Maske sollte mit Metall verstärkt sein, damit sie sich um die Nase gut fixieren lässt.

Die Bänder an der Maske müssen gleich lang und so befestigt sein, dass sie nicht bei Spannung schnell abreißen.

Die Einkaufspreise für Apotheken stiegen in der Krise, jetzt fallen sie wieder. Ein angemessener Preis pro Maske ist derzeit nach Markt Recherche ein Preis von 50 Cent bis zu 1 Euro. Sollte er höher liegen, ist es möglich, dass die Apotheke einen hohen Gewinn erzielen möchte oder in der Krise teuer eingekaufte Masken noch abverkaufen möchte.

Dieses Thema im Programm: Markt | 31.08.2020 | 20:15 Uhr