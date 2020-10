Corona-Ticker: 236 neue Fälle in SH gemeldet - bundesweit 14.714

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Strengere Maskenpflicht in SH tritt in Kraft

14.714 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert

236 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Einreiseverbot nach Dänemark gilt seit Mitternacht

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Einreiseverbot nach Dänemark in Kraft getreten

Seit Mitternacht dürfen Bundesbürger nur noch nach Dänemark einreisen, wenn sie einen triftigen Grund vorweisen können. Das kann zum Beispiel ein Besuch bei Verwandten, ein Vorstellungsgespräch oder eine Beerdigung sein. Ausnahmen gelten auch für Berufspendler und Studierende sowie Ferienhausbesitzer. Außerdem sind Schleswig-Holsteiner von dem Einreise-Verbot nach Dänemark ausgenommen, so lange in dem Bundesland der Grenzwert von 30 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nicht überschritten wird. Dagegen sind Urlaubsreisen kein triftiger Grund für eine Einreise nach Dänemark. Die Regierung in Kopenhagen hatte Deutschland am Donnerstag wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen zum Risikogebiet erklärt.

Weitere Informationen Corona: Wer darf in Dänemark einreisen und wer nicht? Wegen der Corona-Lage dürfen Deutsche nur noch mit triftigem Grund nach Dänemark reisen. Was bedeutet das für Schleswig-Holsteiner? mehr

Kommunen drohen zehn Milliarden Euro Steuerausfälle

Städte und Gemeinden drohen wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr Steuerausfälle in Höhe von rund zehn Milliarden Euro. Das berichtet die "Rheinische Post". Die Zeitung beruft sich auf eine Antwort des Finanzministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Danach werden die Einnahmen der Kommunen durch die Einkommensteuer voraussichtlich um knapp vier Milliarden Euro sinken, die Einnahmen durch die Gewerbesteuer um sechs Milliarden Euro. Der kommunalpolitische Sprecher der Grünen, Stefan Schmidt, forderte deswegen finanzielle Soforthilfen für die Städte und Gemeinden.

236 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Innerhalb eines Tages wurden in Schleswig-Holstein 236 neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt haben sich somit 6.520 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mit Stand vom Freitagabend mitteilte. Am Vortag waren noch 136 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb unverändert bei 164. 51 Covid-19-Patienten werden den Angaben zufolge momentan in Krankenhäusern behandelt. Das sind acht mehr als noch am Vortag. Rund 5.100 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts als genesen.

14.714 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Morgen 14.714 neue Corona-Infektionen gemeldet, so viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Da es allerdings am Donnerstag zeitweise zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen gekommen war, könnten in der jüngsten Zahl der Neuinfektionen entsprechende Nachmeldungen enthalten sein. Insgesamt haben sich laut Angaben des RKI in Deutschland 418.005 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand: 24.10., 00.00 Uhr). 10.003 Menschen sind demnach seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, das sind 49 mehr als am Vortag.

Schärfere Corona-Regeln in Schleswig-Holstein

Von heute an gelten in Schleswig-Holstein strengere Regeln zum Schutz vor Corona-Infektionen. Die Landesregierung hatte am Donnerstag eine Ausweitung der Maskenpflicht angekündigt, die nun in Kraft tritt. Demnach müssen Gäste und Beschäftigte in Gaststätten durchweg eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, ausgenommen ist nur der Aufenthalt der Gäste am Tisch. Die Regel gilt für drinnen und draußen. Auch auf Wochenmärkten müssen Marktbeschicker und Kunden Mund-Nase-Bedeckungen tragen. Für Beschäftigte im Handel gilt ebenfalls durchgängig Maskenpflicht. Die Landesregierung entschied auch, dass das Tragen eines Kunststoffvisiers (sogenannte Face Shields) nun nicht mehr ausreicht, um die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung zu erfüllen.

Weitere Informationen Corona: Inzidenzwerte in mehreren Kreisen nahe an kritischer Marke In Dithmarschen und Stormarn liegt der Inzidenzwert jetzt bei knapp unter 50. In Timmendorfer Strand gilt "Maske auf". mehr

Mit UV-Strahlen gegen Coronaviren

Kann man sich durch das Schieben von Einkaufswagen mit dem Coronavirus infizieren? Die Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Häufig werden die Gefährte daher mit chemischen Desinfektionsmitteln bearbeitet. In Mecklenburg-Vorpommern wird ein Gerät getestet, dass Einkaufswagen mit UV-Strahlen desinfiziert.

VIDEO: Neuartiges High-Tech-Hygienegerät im Kampf gegen Corona (3 Min)

Niedersachsens SPD tagt online

Die SPD Niedersachsen will heute auf einem Landesparteitag über den Kurs in der Corona-Pandemie beraten. Die Veranstaltung findet als Videokonferenz statt. Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil sowie Kanzlerkandidat Olaf Scholz als Gastredner werden in Hannover vor die Kameras treten. Politisch komme es derzeit darauf an, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, heißt es im Leitantrag. In der schwierigen Lage wolle die SPD das Bundesland nachhaltig "auf einen positiven Pfad der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung" zurückführen. Weil und die SPD regieren seit 2013 in Niedersachsen.

NDR Newsletter: Immer gut informiert!

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie in der Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Von montags bis freitags bündeln wir die wichtigsten Ereignisse des Tages und erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Infos zum kostenlosen Abonnieren des Newsletters finden Sie hier.

Corona Thema in vielen NDR Fernsehbeiträgen

Hier eine Auswahl von TV-Beiträgen aus den NDR Regionalmagazinen, in denen es gestern Abend um die Corona-Krise ging:

NDR.de Live-Ticker startet in den Sonnabend

Guten Morgen! Wir informieren Sie auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden hier alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Gestern gab es 1.686 bestätigte Neuinfektionen im Norden: 987 in Niedersachsen, 360 in Hamburg, 136 in Schleswig-Holstein, 133 in Bremen und 70 in Mecklenburg-Vorpommern.