Sehr hohe Corona-Zahlen - und nun?

Das Thema des Tages: der neue Höchststand bei den Corona-Infektionen in Deutschland. Ein Beitrag aus der NDR Info-Sendung von 21.45 Uhr.

VIDEO: Neuer Höchststand der Corona-Infektionen in Deutschland (8 Min)

15 weitere Infektionen im Umfeld von Güstrower Gymnasium

An einem Gymnasium in Güstrow (Landkreis Rostock) sind 15 weitere Infektionen festgestellt worden. Darunter seien neun Schülerinnen und Schüler, fünf Ansteckungen im privaten Umfeld der infizierten Lehrkräfte und eine im privaten Umfeld einer positiv getesteten Schülerin. Dem Ausbruch seien damit nun insgesamt 20 Infektionen zuzuordnen. Rund 760 Schüler sowie Beschäftigte der Schule waren heute zur zweiten Testung aufgefordert. Diese seien an drei Standorten in Güstrow durchgeführt worden. Die Ergebnisse sollen demnach am Freitag und Sonnabend vorliegen. Die Schule bleibt laut Landkreis noch mindestens bis zum 3. November geschlossen.

Beiträge zum Thema Corona im NDR Fernsehen

Hier eine Auswahl von TV-Beiträgen aus den heutigen NDR Regionalmagazinen, in denen es um die Corona-Krise ging:

Zweite Corona-Testung an Schule in Wittenburg negativ

Nach der Corona-Infektion eines Schülers in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind auch die Zweittests allesamt negativ ausgefallen. 20 Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse und fünf Lehrer seien getestet worden, teilte der Landkreis mit. Wann die Schüler wieder zur Schule gehen können, war zunächst unklar. Die Infektion sei Ende vergangener Woche registriert worden.

MV: Erneut Pauschale für polnische Berufspendler

Nach der Einstufung Polens als Risikogebiet legt die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns die Pauschale für polnische Berufspendler wieder auf. Pendler aus dem Nachbarland sollen dann erneut 65 Euro pro Tag als Zuschuss für Übernachtung und Verpflegung erhalten. Angehörige sollen 20 Euro pro Tag bekommen. Damit solle Pendlern etwa nahegelegt werden, am Wochenende in Deutschland zu bleiben. Viele Menschen aus Polen kommen für die Arbeit, etwa im Gesundheitswesen und im Gastgewerbe, nach Mecklenburg-Vorpommern.

In Niedersachsen gelten ab morgen strengere Regeln für Corona-Hotspots

Die neue niedersächsische Corona-Verordnung tritt am Freitag in Kraft. Sie sieht bei kritischen Inzidenzzahlen eine Verschärfung der Maskenpflicht in öffentlichem Raum sowie eine Sperrstunde vor.

Hamburg: Corona-Infektionen auf Milliardärs-Jacht

Nach Informationen von NDR 90,3 hat es im Hamburger Hafen neue Corona-Fälle gegeben. Offenbar wurde das Virus an Bord der Jacht "Eclipse" des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch nachgewiesen.

Mindestens 86 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist um mindestens 86 gestiegen. Aufgrund eines technischen Fehlers wurden für die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte keine Neuinfektionen im täglichen Bericht angegeben, wie Lagus-Sprecherin Anja Neutzling berichtete. Laut Lagebericht wurden in den anderen vier Landkreisen und den beiden kreisfreien Städte 60 weitere Fälle bestätigt. Ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald sprach von 26 Neuinfektionen in seinem Landkreis. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurden ebenfalls weitere Corona-Fälle registriert, die genaue Zahl könne nicht genannt werden.

Schärfere Maßnahmen im Kreis Pinneberg ab Sonnabend

Im Kreis Pinneberg sollen ab Sonnabend wegen hoher Corona-Zahlen verschärfte Maßnahmen in Kraft treten. Der Inzidenzwert sei über die entscheidende Marke von 35 gestiegen, teilte eine Sprecherin des Kreises mit. Die Allgemeinverfügung sieht vor, dass in den Städten Elmshorn und Uetersen in einigen öffentlichen Bereichen Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen sind. Gastronomiebetriebe müssen um 23 Uhr schließen. Außerdem gibt es Kontaktbeschränkungen. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis einschließlich 1. November.

Derzeit 32 Corona-Patienten in Krankenhäusern in MV

Neuinfektionen auf Rekordniveau, geschlossene Schulen, kaum mehr nachvollziehbare Infektionsketten und 2.000 Bürger in Quarantäne - Gesundheitsminister Glawe bleibt gelassen, doch die Corona-Lage in einigen Landkreisen in MV spitzt sich zu.

154 Neuinfektionen in Bremen

Die Gesundheitsämter haben für das Land Bremen 154 neue Fälle von Corona-Infektionen bestätigt. Damit liegt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten bei 4.020, von denen 2.683 als genesen gelten. 63 Patienten sind mit oder an Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 99,9 für Bremen und 22,9 für Bremerhaven.

Rostocker Weihnachtsmarkt ist erlaubt - sofern Inzidenz unter 50 liegt

Den Rostocker Weihnachtsmarkt soll es auch in diesem Jahr geben - mit deutlichen Änderungen und solange die 7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Der Markt, der in den letzten Jahren stets als der größte seiner Art in Norddeutschland bezeichnet wurde, werde erheblich verkleinert und auf fünf sogenannte Inseln in der Stadt begrenzt. Diese Inseln seien abgesperrt und nur für eine begrenzte Besucherzahl zugelassen. Die Eröffnung des Marktes ist für den 23. November geplant, am 22. Dezember soll er wieder schließen.

Polizei schließt Bars und Friseurläden in Hannover

Nach mehreren Verstößen gegen Corona-Beschränkungen hat die Polizei in Hannover Bars und Friseurgeschäfte geschlossen. Die Beamten schlossen eine Shisha-Bar, wo trotz Hinweis vom vergangenen Wochenende noch immer ein Hygienekonzept fehlte, außerdem zwei weitere Bars, die ebenfalls trotz vorheriger Beanstandung kein Hygienekonzept vorweisen konnten. Darüber hinaus schlossen Einsatzkräfte ein Friseurgeschäft vorläufig, in dem mehrfach gegen Hygienebestimmungen verstoßen worden war. Und auch ein Hygienekonzept fehlte.

Landkreis Vechta: Besuch von Trauerfeier möglicherweise Infektionsherd

Die sprunghaft angestiegene Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Vechta ist offenbar auf eine große jesidische Trauerfeier in Lohne zurückzuführen. Im gesamten Landkreis wurden innerhalb von 24 Stunden insgesamt 66 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg dadurch von 108 auf über 138.

Sana Kliniken Ostholstein verhängen Besuchsverbot

Wegen der steigenden Zahl der Corona-Infektionen haben die Sana Kliniken Ostholstein ein Besuchsverbot für ihre Standorte in Eutin, Oldenburg, Fehmarn und Middelburg verhängt. Dadurch solle eine unkontrollierte Einstreuung des Virus verhindert werden. Ausnahmen seien nur in begründeten Fällen möglich. Dazu zählen den Angaben zufolge die Begleitung durch eine Bezugsperson zur Geburt, der Besuch von einer Person pro Tag nach Geburt des Kindes, die Begleitung durch Eltern in der Kinderklinik und der Besuch von Palliativpatienten nach vorheriger Absprache.

Dänemark schließt Grenze für deutsche Urlauber

Menschen aus Deutschland dürfen wegen der steigenden Neuinfektionszahlen ohne triftigen Einreisegrund nicht mehr nach Dänemark einreisen. Das teilte der dänische Außenminister Jeppe Kofod mit. Die Maßnahme bedeutet unter anderem, dass deutsche Touristen nicht mehr ins Land kommen dürfen. Für Einwohner Schleswig-Holsteins sollen Ausnahmen gelten.

VIDEO: Dänemark schließt Grenze für deutsche Urlauber (1 Min)

MV: Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten entfällt

Mecklenburger und Vorpommern, die in inländische Risikogebiete reisen, müssen sich nach ihrer Rückkehr nicht mehr in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Das hat die Landesregierung nun klargestellt.

SH: Gymnasial-Lehrer für Unterricht mit halbierten Klassen

Die Gymnasial-Lehrer in Schleswig-Holstein fordern angesichts der verschärften Corona-Situation kleinere Schulklassen. "Eine Halbierung der Klassen- und Kursgrößen wäre in der gegenwärtigen Krisenlage nicht nur pädagogisch geboten, sondern auch der beste Beitrag zum Gesundheitsschutz der Schüler- und der Lehrerschaft", sagte der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, Jens Finger. Das Bildungsministerium hatte sich am Dienstag dagegen ausgesprochen, bei den bisherigen Infektionszahlen im Norden den Präsenzunterricht zu halbieren. Dies widerspräche dem Ziel, bei gebotener Vorsicht so viel Präsenzunterricht wie möglich zu erreichen. Der Philologenverband unterstützt die eindeutige Priorisierung des Präsenzunterrichts. Das erfordere aber auch, für den Fall erneut notwendig werdender regionaler Schulschließungen einen realistischen und praktikablen "Plan B" zu konzipieren. Hier gebe es noch deutliche Schwächen.

Ausbruch auf Truppenübungsplatz: 68 belgische Soldaten infiziert

Auf dem Truppenübungsplatz Bergen im Landkreis Celle hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Wie die Bundeswehr bestätigte, sind dort 68 Soldaten positiv getestet worden. Die Infizierten gehören einer belgischen Brigade mit mehr als 1.000 Soldaten an. Sie halten sich seit Anfang vergangener Woche zu einem jährlichen Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Bergen auf.

MV: Erstes privates Corona-Testzentrum auf Usedom öffnet

Ein Hotelier hat in Bansin auf der Insel Usedom das erste private Corona-Testzentrum in Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet. Von Freitag an können sich dort Einwohner, Mitarbeiter und Gäste der Insel testen lassen. Ein Test kostet den Getesteten den Angaben zufolge 59 Euro. Speziell geschulte Kräfte nehmen die Abstriche und schicken sie jeden Abend an ein Labor in Rostock, das die Betroffenen am nächsten Tag informiert. Landesregierung und Wirtschaftsministerium begleiten das Projekt.

Hamburger Senat berät Freitag erneut über Corona-Maßnahmen

Wegen der weiter steigenden Corona-Fallzahlen in Hamburg (+276 am Donnerstag) wird der rot-grüne Senat am Freitag zusammenkommen, um über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu beraten. Dabei soll es unter anderem um die Beschränkung der Zahl von Personen gehen, die bei privaten Feiern im eigenen Wohnraum zusammenkommen dürfen. Derzeit sind es in Hamburg noch maximal 25 Personen im öffentlichen und 15 im privaten Raum. Dabei spielt es keine Rolle, aus wie vielen Haushalten sie stammen.

Hamburg: Fischmarkt-Freunde weiter in Wartestellung

Der Fischmarkt in Hamburg Altona darf doch noch nicht am Sonntag wieder öffnen. Für einen Sicherheitsdienstleister, der wesentlich zur Umsetzung des Corona-Hygienekonzepts beitragen soll, werde es nach der Ausschreibung erst in diesen Tagen den Zuschlag geben, so der Sprecher des Bezirkamtes in Altona. Das Augenmerk für die Wiedereröffnung richte sich nun auf einen Termin im November.

Veranstalter und Künstler gehen in Hannover auf die Straße

Für die Veranstaltungsbranche und auch freischaffende Künstler ist die Corona-Pandemie existenzgefährdend. Am Donnerstag demonstrierten etwa 200 Betroffene vor dem niedersächsischen Landtag in Hannover und forderten mehr Aufmerksamkeit sowie finanzielle Unterstützung.

VIDEO: Veranstaltungsbranche demonstriert in Hannover (3 Min)

Hamburger SPD verschiebt Parteitag auf unbestimmte Zeit

Die Hamburger SPD hat ihren für Dezember geplanten Parteitag wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. "Ursprünglich hatten wir mit 350 Delegierten geplant", sagte ein Sprecher des Landesverbandes. Wegen der steigenden Infektionszahlen in Hamburg sei das so nicht machbar. Damit bleibt der Vorstand bis auf Weiteres im Amt. Darunter auch Sozialsenatorin Melanie Leonhard als Vorsitzende.

Niedersachsen: Masken-Empfehlung im Unterricht in Corona-Hotspots

Schüler ab der fünften Klasse sollen auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn ihre Schule in einem Corona-Hotspot liegt. Diese Empfehlung gelte ab Montag und werde im Zwei-Wochen-Rhythmus überprüft, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag. Die Empfehlung richtet sich an Schülerinnen und Schüler in kreisfreien Städten und Landkreisen ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Es handele sich um eine Empfehlung und keine Verpflichtung, betonte der Minister. Auf einen flächendeckenden Eingriff per Verordnung werde zunächst verzichtet.

Weitere Informationen Tonne will so lange wie möglich Präsenzunterricht an Schulen Aus der ersten Corona-Welle habe man gelernt: Einschnitte in Schulen und Kitas dürften erst an letzter Stelle stehen. mehr

Vor Erreichen der 35er-Marke: Schärfere Vorschriften im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim verschärft noch vor Erreichen der Marke von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen die Corona-Vorschriften. Von diesem Freitag an dürfen bei privaten Feiern in Gaststätten nur noch 25 Menschen zusammenkommen, zu Hause sogar nur 15, wie Landrat Stefan Sternberg (SPD) informierte. Außerdem sehe die Allgemeinverfügung eine ergänzende Mund-Nasen-Schutzpflicht überall dort vor, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Als Beispiele werden Einkaufszentren und Märkte genannt. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 15. November gelten. Am Donnerstag lag der Inzidenzwert für den Landkreis bei 29,6.

Urlaub in Schleswig-Holstein: Bundesverfassungsgericht weist Eilantrag ab

Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag einer Familie aus Tübingen gegen das Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein als unzulässig abgelehnt. Die Familie wollte in den Herbstferien nach Sylt fahren. Da der Kreis Tübingen Corona-Risikogebiet ist, hätte die Familie aber nur auf der Insel übernachten können, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegt. Darum reichte sie einen Eilantrag gegen die schleswig-holsteinischen Regelungen ein. Die Antragsteller hätten jedoch nicht erklärt, warum sie sich nicht auf Corona testen lassen könnten, argumentierte das Bundesverfassungsgericht. Ob das Beherbergungsverbot grundsätzlich rechtens ist, entschieden die Karlsruher Richter nicht.

Negativ-Rekord: 754 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Binnen eines Tages ist die Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen um 754 auf nun insgesamt 27.780 gestiegen. Am Tag zuvor waren es 514 neue Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das ganze Land liegt bei 40,5 Infektionen je 100.000 Einwohner. Die höchsten Zuwächse an Neuinfektionen verzeichnen aktuell die Region Hannover (+137), das Emsland (+73) und Vechta (+66).

Rekordzahl von 276 Corona-Neuinfektionen in Hamburg

In Hamburg sind so viele Corona-Neuinfektionen registriert worden wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Die Gesundheitsbehörde meldete am Donnerstag 276 neue Fälle, die Gesamtzahl stieg auf 10.682. Der bisherige Rekordwert war am 24. März mit 248 Corona-Infektionen gemeldet worden. 79 Menschen werden derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, 27 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 64,6 Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Kann der Winterdom in Hamburg stattfinden?

Die Aufbauarbeiten der Schausteller für den Winterdom in Hamburg haben bereits begonnen. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen und des Überschreitens des Warnwerts von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen in der Hansestadt erscheint ein Start des Volksfestes am 6. November aber immer unwahrscheinlicher. Eine Entscheidung darüber soll frühestens am Freitag fallen.

Verunglückte mit Corona - Feuerwehrleute nach Einsatz in Quarantäne

Nach einem Rettungseinsatz auf der B110 auf Usedom sind mehrere Feuerwehrleute und Rettungskräfte wegen Corona-Verdachts in Quarantäne. Sie hatten am Montagabend zwei Schwerverletzte aus einem Autowrack geborgen. Das Paar sei später im Krankenhaus positiv auf das Corona-Virus getestet worden, teilte ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit.

Polen und Schweiz auf Corona-Risikoliste - Kanaren nicht mehr

Die Bundesregierung hat die Nachbarländer Polen und Schweiz, fast ganz Österreich und große Teile Italiens mit Wirkung ab dem kommenden Sonnabend zu Corona-Risikogebieten erklärt. Die Kanarischen Inseln werden dagegen von der Risikoliste gestrichen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte.

Corona-Fall bei Werder Bremen - Team in freiwilliger Quarantäne

Beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen gibt es einen positiven Corona-Fall. Der betroffene Spieler, dessen Namen Werder nicht bekannt gab, befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne. Bis zum nächsten Corona-Test am Freitag haben sich auch alle anderen Profis sowie Trainer und Betreuerstab vorsorglich in eine freiwillige Quarantäne begeben. Werder empfängt am Sonntag (18 Uhr) in der Bundesliga Hoffenheim.

Corona-Regeln einhalten: Appell von RKI-Präsident Wieler

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler hat angesichts des rasanten Infektionsgeschehens an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, unbedingt die Corona-Regeln einzuhalten. Wieler sagte am Donnerstag, es sei inzwischen möglich, dass sich das Coronavirus regional unkontrolliert ausbreiten könne. Die Lage in Deutschland sei "sehr ernst". Um die Ausbreitung zu verlangsamen, seien Abstandhalten, Hygienemaßnahmen und wo nötig das Tragen von Mund-Nase-Masken sowie Lüften, unbedingt zu beherzigen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen ist mit 11.287 Fällen binnen 24 Stunden auf einen Höchstwert gestiegen.

VIDEO: Neuer Höchststand der Corona-Infektionen in Deutschland (4 Min)

Vielerorts verschärfte Corona-Regeln in Niedersachsen

Immer mehr Landkreise in Niedersachsen verschärfen wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen ihre Auflagen. Betroffen sind unter anderem das südwestliche Niedersachsen und die Region Hannover. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sieht die neue niedersächsische Corona-Verordnung, die an diesem Freitag in Kraft tritt, flächendeckende Einschränkungen vor, wenn Kommunen über die kritischen Werte von 35 oder 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegen.

Wismarer Schule: 23 von 50 Lehrern in Quarantäne

Nach der Corona-Infektion eines Lehrers im Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind 23 der 50 Lehrer in Quarantäne geschickt worden. Bei Tests dieser Lehrer sei dann eine zweite Infektion nachgewiesen worden, teilte der Landkreis heute mit. Obwohl die beiden betroffenen Lehrkräfte, die in einem engen persönlichen Verhältnis stünden, Kontakt zu Schülern hatten, wurde für die Mädchen und Jungen keine Quarantäne verhängt. Das Infektionsrisiko sei aufgrund des Hygiene- und Lüftungskonzeptes als gering eingestuft worden.

Ab heute strengere Corona-Regeln in Heide

Seit heute gelten in der Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) strengere Corona-Regeln. Unter anderem muss in bestimmten Bereichen der Heider Innenstadt eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Zudem gilt eine Sperrstunde für Gastronomiebetriebe von 23 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag sowie eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen im öffentlichen und privaten Raum sowie für die Sportausübung innerhalb und außerhalb von Sportanlagen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung gilt zunächst bis kommenden Mittwoch (28. Oktober).

Ifo-Präsident warnt vor bundesweitem Lockdown

Der Präsident des ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat vor einem flächendeckenden Lockdown in Deutschland gewarnt. Der Wirtschaftswissenschaftler sprach sich auf NDR Info stattdessen für regionale Maßnahmen aus. Damit sei besser umzugehen. Bei einem bundesweiten Lockdown befürchtet Fuest hingegen einen wirtschaftlichen Einbruch wie im Frühjahr. Das dürfe nicht passieren.

AUDIO: Sind neue Corona-Einschränkungen wirtschaftlich verkraftbar? (5 Min)

Auch Ostholstein überschreitet Grenzwert

Nach Neumünster, Dithmarschen und Stormarn hat in Schleswig-Holstein nun auch der Kreis Ostholstein den 35er-Inzidenzwert bei Corona-Neuinfektionen überschritten. Er liegt laut Landesmeldestelle bei 35,4. Eine offizielle Mitteilung dieses Kreises steht allerdings noch aus. Der Erlass des Landes sieht unterschiedliche Maßnahmen vor - je nachdem, ob das Virus in der Bevölkerung breit zirkuliert oder nur lokal an einem Ort Infektionen auftreten.

Gastronomen in Bremen wollen gegen Sperrstunde klagen

Gastronomen in Bremen wollen offenbar gegen die Corona-Sperrstunde für Restaurants und Kneipen klagen. Nach einem Bericht des "Weser Kuriers" haben sieben Mitgliedsbetriebe der Bremer-Gastro-Gemeinschaft (BGG) angekündigt, einen Eilantrag gegen die Maßnahme des Senats am Verwaltungsgericht einzureichen. Für die Stadt Bremen hat der Senat wegen der hohen Infektionszahlen verfügt, dass gastronomische Betriebe zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen bleiben müssen.

MV: Erleichterung nach OVG-Entscheidung

Mecklenburg-Vorpommerns Tourismusverband hat sich erleichtert gezeigt, dass nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Greifswald nun doch auch Urlauber aus deutschen Risikogebieten ins Land kommen dürfen. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte, dass nun mehr Verantwortung auf die Hoteliers zu käme. Sie müssen die Formulare kontrollieren, die Gäste bei der Anreise an der Rezeption abgegeben müssen. Er hoffe, dass diese OVG-Entscheidung nicht zu einer Vielzahl an Neuinfektionen führe, so Caffier weiter.

160 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um weitere 160 erhöht. Der Kreis Pinneberg verzeichnete mit 34 Neuinfektionen den höchsten Wert. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich damit bislang 6.148 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mit Stand Mittwochabend mitteilte. Am Vortag waren 111 Neuinfektionen gemeldet worden.

Alten- und Pflegeheime vor großen Herausforderungen

Wie schaffen es Alten- und Pflegeheime, ihre Bewohner auf der einen Seite bestmöglich vor dem Coronavirus zu schützen und sie auf der anderen Seite nicht völlig zu isolieren? Das Haus am Kurpark in Bad Oldesloe hat seinen Weg festgelegt.

Schnelltests in Hamburg wohl ab Mitte November möglich

Infektionen mit dem Coronavirus könnten in Hamburg ab Mitte November sehr viel schneller erkannt werden. Die Stadt habe in dieser Woche einen Auftrag zur Beschaffung von Antigen-Schnelltests vergeben, teilte die Sozialbehörde mit. "Ich rechne damit, dass 50.000 solcher Tests frühestens ab der zweiten Novemberwoche zur Verfügung stehen werden", sagte Behördensprecher Martin Helfrich. Zunächst sollen die Gesundheitsämter mit den Schnelltests versorgt werden. Sinnvoll könne der Einsatz dort sein, wo ganze Einrichtungen oder Gruppen nur vorsichtshalber getestet werden sollen. Derzeit gibt es größere Corona-Ausbrüche in drei Hamburger Pflegeheimen. Die Antigen-Tests sind nicht ganz so zuverlässig wie die bislang verwendeten PCR-Tests. Sie bieten Helfrich zufolge aber zusätzliche Erkenntnismöglichkeiten und Sicherheit. Nach Angaben von Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) könnten die Ergebnisse von Schnelltests innerhalb von 20 bis 30 Minuten vorliegen. Ein Labor ist dafür nicht notwendig.

Bundesweit drastisch mehr Neuinfektionen

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland ist erstmals fünfstellig. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 11.287 neue Fälle. Der bisherige lag bei 7.830 Neuinfektionen und stammte vom vergangenen Sonnabend.

Region Hannover: Maskenpflicht in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen

Von heute an gilt in der Region Hannover eine Maskenpflicht in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Die Mund-Nasen-Bedeckung müsse nicht am eigenen Schreibtisch, aber auf den Fluren und an Treffpunkten wie in der Küche getragen werden, ausgenommen sind Schulen und Kitas, in denen weiterhin die bestehenden Hygienekonzepte gelten. Das hatte eine Sprecherin erläutert, als die schärferen Maßnahmen am Dienstag beschlossen wurden. Außerdem dürfen sich weniger Leute privat treffen. Insbesondere in der Region Hannover hatte es einen deutlichen Anstieg der Infiziertenzahlen gegeben.

Niedersachsens Kultusminister stellt Pläne zum Schulstart vor

Wie geht es nach Ende der Herbstferien in der kommenden Woche in den niedersächsischen Schulen weiter? Darüber informiert Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute Mittag. Es werde um den Umgang mit der Alltagsmaske, um das Lüften sowie den Schutz von Risikogruppen in Familien gehen, kündigte das Ministerium an. Der Landeselternrat hatte bereits betont, dass das regelmäßige Lüften der Klassenräume und warme Kleidung nicht die Antwort auf die steigenden Infektionszahlen sein könne. Es müsse auch digitaler Unterricht ermöglicht werden, ebenso wie die Betreuung der Schüler. NDR.de berichtet ab 12 Uhr im Livestream.

Verkauf außer Haus - mal anders

An der frischen Luft ist die Lage während der Corona-Pandemie weniger riskant als in geschlossenen Räumen. Diese Erkenntnis macht sich auch der Betreiber eines landwirtschaftlichen Fachhandels in Cloppenburg zunutze.

VIDEO: Einzelhandel in der Corona-Krise: Mit Kreativität überleben (4 Min)

Beiträge zum Thema Corona im NDR Fernsehen

Hier eine Auswahl von TV-Beiträgen aus den NDR Regionalmagazinen von gestern Abend, in denen es um die Corona-Krise ging:

Gestern gab in im Norden 1.057 bestätigte Neuinfektionen: 514 in Niedersachsen, 201 in Hamburg, 111 in Schleswig-Holstein, 89 in Mecklenburg-Vorpommern und 142 in Bremen.