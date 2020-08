Corona-Ticker: MV-Polizei will Touristen kontrollieren

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Freitag können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Polizei in MV kündigt Kontrolle von Touristen an

Reiserückkehrer aus Spanien müssen sich testen lassen

In Norddeutschland wurden gestern 164 neue Corona-Fälle gemeldet: in Niedersachsen 87, in Schleswig-Holstein 30, in Hamburg 29, in Mecklenburg-Vorpommern 11 und in Bremen 7

Kliniken in MV gut vorbereitet auf Anstieg von Covid-19-Fällen

Trotz der aktuell steigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Deutschland besteht für die großen Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern kein Anlass zur Sorge. Nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums stehen landesweit aktuell 748 Intensiv-Betten mit Beatmungskapazität zur Verfügung. Mittlerweile gäbe es außerdem Strukturen, die bei Bedarf aktiviert werden könnten. "Steigende Krankheitszahlen werden uns nicht unvorbereitet treffen", sagt auch der Vorstandschef der Unimedizin Rostock, Christian Schmidt. "Die Unimedizin hat jetzt Übung, wir haben zahlreiche Mitarbeiter intensivmedizinisch geschult, Beatmungsgeräte aktiviert, diagnostische Geräte neu angeschafft." Zu Beginn der Corona-Pandemie war befürchtet worden, dass die Zahl der Intensivbetten zu klein wäre. Doch zumindest in MV blieben viele Betten unbenutzt.

Touristen-Kontrollen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern will heute und in den kommenden Tagen verstärkt Touristen kontrollieren. Das berichtet NDR 1 Radio MV. Wegen der Corona-Pandemie dürfen sich Besucher aus anderen Bundesländern weiterhin ohne gebuchte Übernachtung nicht in MV aufhalten. Ausgenommen sind Busreisegruppen. Auch die Einhaltung des nötigen Abstands und das Tragen von Masken soll kontrolliert werden - vor allem an den Küsten. Wegen des sommerlichen Wetters wird an diesem Wochenende wieder mit vielen Besuchern an den Stränden und Badestellen gerechnet.

Reiserückkehrer aus Spanien müssen sich testen lassen

Spanien gilt in Deutschland wieder fast komplett als Corona-Risikogebiet. Darauf haben sich gestern das Bundesgesundheitsministerium, das Auswärtige Amt und das Innenministerium verständigt. Ausgenommen von der Einstufung sind nur die Kanarischen Inseln. Wer in einem Risikogebiet war, muss sich in Deutschland anschließend auf das Coronavirus testen lassen und bis das Ergebnis vorliegt in Quarantäne begeben. Das bedeutet, dass viele deutsche Touristen, die zurzeit zum Beispiel Urlaub auf Mallorca machen, sich bei der Heimkehr nun testen lassen müssen.

Spanien ist wieder Corona-Risikogebiet NDR Info - 14.08.2020 21:45 Uhr Die Bundesregierung hat Spanien wieder zu einem Corona-Risikogebiet erklärt, trotzdem gehen noch immer Flüge nach Mallorca oder Ibiza. Für Reisende stellt sich nun die Frage: Bleiben oder doch fliegen?







Live-Ticker von NDR.de startet - guten Morgen!

Das Team von NDR.de informiert Sie auch heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Freitag sind von den Behörden in Norddeutschland 164 neue Corona-Fälle gemeldet: in Niedersachsen 87, in Schleswig-Holstein 30, in Hamburg 29, in Mecklenburg-Vorpommern 11 und in Bremen 7.