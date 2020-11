Corona-Ticker: Schleswig-Holstein meldet 177 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein bestätigt 177 Neuinfektionen

Bundesweit 13.363 neue Corona-Fälle registriert

Viele Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein fühlen sich überlastet

Hilferufe aus den Gesundheitsämtern in SH

Auffällig viele Gesundheitsämter aus Schleswig-Holstein haben beim Robert Koch-Institut eine Überlastungsanzeige gestellt. Nun unterstützt auch die Landesregierung mit 200 eigenen Mitarbeitern.

177 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung binnen eines Tages 177 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - davon je 40 in Lübeck sowie im Kreis Segeberg. Am Vortag waren in SH 233 neue Fälle gemeldet worden, vor einer Woche 161. Sonntags und Montags sind die gemeldeten Zahlen wegen verzögerter Meldewege am Wochenende meist geringer als von Dienstag bis Sonnabend. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg in Schleswig-Holstein um einen auf 201.

Bundesweit 13.363 neue Corona-Fälle gemeldet

In ganz Deutschland sind innerhalb von 24 Stunden weitere mehr als 13.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin heute früh mitteilte, wurden 13.363 neue Fälle registriert. Gestern hatte das RKI 16.017 neue Ansteckungsfälle bekannt gegeben, am Sonnabend den bisherigen Höchstwert von 23.399 und vor einer Woche 12.097.

Maskenpflicht an Eckernfördes Waterkant

Das Wochenendwetter hat zum Flanieren an der Küste eingeladen. Auf der Promenade in Eckernförde muss neuerdings ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - aber nicht überall und je nach Wochentag zu unterschiedlichen Zeiten. Die meisten Spaziergänger haben Verständnis für die Maßnahme, doch die Details finden viele verwirrend.

Die Corona-Zahlen in Norddeutschland von gestern: 1.320 neue bestätigte Fälle in Niedersachsen, 285 in Hamburg, 233 in Schleswig-Holstein, 73 in Bremen und 52 in Mecklenburg-Vorpommern - insgesamt 1.963