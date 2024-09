"Fridays for Future": Am Freitag erneut "Klimastreik" in Hamburg Stand: 19.09.2024 18:50 Uhr Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat in Hamburg für Freitag wieder zu einem "Klimastreik" aufgerufen. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße in der Innenstadt.

"Die Bekämpfung der Klimakrise und damit der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas muss ganz oben auf die politische Agenda", heißt es in dem Aufruf der Gruppe. Politischer Druck schaffe Veränderung und mache Hoffnung. "Deshalb gehen wir gemeinsam am Freitag (...) in ganz Deutschland und weltweit zum Globalen Klimastreik auf die Straßen!"

Tausende Teilnehmer erwartet

Die Anmelderinnen und Anmelder erwarten in Hamburg rund 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Beim vorangegangenen "Klimastreik" Ende Mai hatte "Fridays for Future" mit 15.000 Demonstranten gerechnet. Tatsächlich gekommen waren allerdings bei teils strömendem Regen laut Polizei nur rund 1.800 Menschen, die Veranstaltenden sprachen von 4.700.

