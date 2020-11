Corona-Ticker: Niedersachsens Landtag diskutiert über neue Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Entwicklungen von Sonntag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Ab 10.30 Uhr live auf NDR.de: Niedersächsischer Landtag diskutiert über neue Corona-Verordnung

Schleswig-Holstein: Neue Corona-Verordnung gilt ab heute

"Hand in Hand für Norddeutschland" : NDR Spendenaktion zugunsten benachteiligter Menschen startet heute

71 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI registriert bundesweit 11.169 Neuinfektionen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Corona-Krise macht auch vielen Nachwuchsathleten zu schaffen

Die aktuell geltenden Corona-Beschränkungen haben auch Auswirkungen auf die Trainingsmöglichkeiten für Sportlerinnen und Sportler. Der NDR Sportclub hat gestern den Fokus auf diesen Aspekt gelegt und die möglichen Folgen für Nachwuchstalente aus Norddeutschland beleuchtet.

VIDEO: Das Leiden der Talente in der Corona-Krise (4 Min)

71 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die schleswig-holsteinischen Gesundheitsbehörden haben binnen eines Tages 71 neue Corona-Fälle verzeichnet. Bei der vergleichsweise niedrigen Zahl - am Vortag waren es 219, vor einer Woche 121 - gilt es aber zu beachten, dass an Sonn- und Montagen wegen geringerer Tests am Wochenende die Zahlen meist geringer sind als an den anderen Wochentagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sank auf 45,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 118 Covid-19-Patienten werden landesweit in Krankenhäusern behandelt.

Niedersächsischer Landtag diskutiert neue Corona-Verordnung

Der Landtag in Hannover debattiert heute Vormittag über die neuen Corona-Regeln. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine Regierungserklärung angekündigt. NDR.de zeigt die Debatte ab etwa 10.30 Uhr hier im Livestream.

Weitere Informationen Große Aussprache? Landtag diskutiert neue Corona-Verordnung Ministerpräsident Weil hat nach den Bund-Länder-Gesprächen für Montag eine Regierungserklärung angekündigt. Video-Livestream

Schleswig-Holstein: Neue Corona-Verordnung gilt ab heute

Von heute an gilt in Schleswig-Holstein eine neue Corona-Landesverordnung. Nagel-, Kosmetik- sowie Massage-Studios dürfen unter Hygiene-Auflagen wieder ihre Dienste anbieten. Möglich wird dann auch der Besuch von Tierparks, Zoos und Wildparks. Diese dürfen Außenbereiche wieder öffnen. Die Landesregierung weitet aber die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus. Sie muss beispielsweise auch in Bahnhöfen und auf Bahnhofsvorplätzen und an Haltestellen getragen werden. Die Zehn-Personen-Kontaktregel gilt einschließlich Weihnachten und Silvester weiter.

"Hand in Hand für Norddeutschland": Solidarität zeigen in Corona-Krisenzeit

Die Corona-Pandemie trifft viele benachteiligte Menschen unserer Gesellschaft besonders hart. Für sie setzt sich die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland: Corona-Hilfe - gemeinsam für den Norden" gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und den Caritasverbänden ein. Heute startet die zweiwöchige Aktion offiziell, auch das Spendenkonto ist bereits geöffnet!

Weitere Informationen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" Die NDR Benefizaktion widmet sich den Menschen im Norden, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. mehr

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Gestern Abend war die Corona-Pandemie auch wieder Thema in einigen Beiträgen der Landesmagazine im NDR Fernsehen. Hier eine Auswahl der Videos:

Durch den Montag mit dem NDR.de Live-Ticker

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionslage am Sonntag: Insgesamt wurden 1.341 Neuinfektionen im Norden registriert - 943 in Niedersachsen, 219 in Schleswig-Holstein, 104 in Hamburg, 46 in Mecklenburg-Vorpommern und 29 im Land Bremen.