Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Schleswig-Flensburg bundesweit am niedrigsten

Neue Corona-Verordnung für Schleswig-Holstein

Dänemark wirbt mit Schnelltest-Station um Touristen

Hotels in MV dürfen über Weihnachten Familienbesucher beherbergen

Neuinfektionen im Norden: Niedersachsen meldet 943 Fälle, Schleswig-Holstein 219, Hamburg 104, Mecklenburg-Vorpommern 46 und das Land Bremen 29

Bundesweit registriert das RKI 14.611 Neuinfektionen

Scholz: Firmen können weiter auf staatliche Hilfen setzen

Auch nach dem Auslaufen der staatlichen Hilfen für November und Dezember im Teil-Lockdown können Firmen auf Unterstützung des Staates setzen, sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Es sei richtig, Gastronomie, Kultur und Sport jetzt besonders unter die Arme zu greifen. "Klar ist, ab dem nächsten Jahr gilt das normale Regime der Überbrückungshilfen", sagt der SPD-Politiker in der ZDF-Sendung Berlin Direkt. Diese sollten bis mindestens Juni 2021 gelten und seien umfassender und großzügiger als bisher. Scholz zeigt sich zuversichtlich, dass Deutschland die durch die Corona-Krise erhöhten Schulden wieder abbauen könne.

Wie Kirchen den Advent feiern

Die Kirchen in Norddeutschland haben den 1. Advent heute anders gefeiert als in Vor-Corona-Zeiten.

Erhalten einige Restaurant-Besitzer zu viel Corona-Hilfe?

Nach Einschätzung eines Wirtschaftsinstituts fallen die Corona-Hilfen des Staates mitunter zu hoch aus. Einige Lokale würden mehr Gewinn machen als in normalen Zeiten. Manche Gastronomen sehen das anders.

Brinkhaus: Bundesländer an Corona-Kosten stärker beteiligen

CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus besteht - trotz Kritik einiger Landesregierungen - darauf, dass sich die Bundesländer künftig an den Entschädigungen für Corona-Auflagen für Firmen beteiligen. "Das kann nicht so bleiben, das muss neu zugeschnitten werden", sagt der CDU-Politiker in der ARD. Er sehe, dass die Länder auch einen Beitrag leisteten. "Aber das ist aus der Balance geraten."

Neue Corona-Verordnung für Schleswig-Holstein beschlossen

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat eine neue Landesverordnung zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen. Lockerungen gelten ab Montag bei körpernahen Dienstleistungen sowie Tier- und Wildparks im Freien, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Grund für die Anpassung der Verordnung sind Beschlüsse der Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch. Die Landesregierung in Kiel hält aber einschließlich Weihnachten und Silvester an ihrer Zehn-Personen-Kontaktregel fest. Damit dürfen sich maximal zehn Menschen aus zwei Hausständen öffentlich treffen. Im privaten Bereich sollen es maximal zehn Personen sein, die Empfehlung beträgt zwei Haushalte - Kinder jeweils inklusive.

"Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir alle wieder etwas mehr Zuversicht und Optimismus haben können", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Mecklenburg-Vorpommern meldet 46 neue Corona-Fälle

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden seit Sonnabend 46 neue Corona-Infektionen registriert. Einen Tag zuvor waren 88 neue Fälle gemeldet worden, am Sonntag vor einer Woche 35. Landesweit liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert aktuell bei 47,1 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Forschungsministerin: "Die Impfstoffe werden sicher sein"

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sieht in der Bevölkerung beim Thema Corona-Impfungen noch viel Aufklärungsbedarf. "Dazu gehört, immer wieder zu verdeutlichen, dass die Zulassungsbehörden keinerlei Abstriche an den Standards machen, die für die Zulassung eines Impfstoffes gelten." Karliczek versicherte: "Die zugelassenen Impfstoffe werden wirksam und vor allem sicher sein." Es sei erfreulich, dass sich rund die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger impfen lassen wollten. "Es wäre allerdings schön, wenn die Bereitschaft noch etwas steigen würde." Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung nötig, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen.

Karliczek bekräftigte, dass es keinen Impfzwang geben werde. Die Bevölkerung müsse von den Vorteilen einer Corona-Impfung überzeugt werden. "Je höher die Impfquote im Laufe der Zeit, desto eher ist es möglich, die vielen Einschränkungen aufzuheben und zu unserem normalen Leben zurückzukehren."

Neuinfektionen: Zahlen im Kreis Schleswig-Flensburg bundesweit am niedrigsten

Die Corona-Infektionsraten sind im Norden Schleswig-Holsteins bundesweit vergleichsweise niedrig. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell laut Robert Koch-Institut unter elf. Bundesweit ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche nirgendwo niedriger. Gleich sechs Kreise Schleswig-Holsteins zählen zu den zehn Landkreisen mit den bundesweit niedrigsten Zahlen. Einzig im Kreis Pinneberg am Hamburger Rand liegt der Wert über 100. Doch woran liegt das? "Die Leute sind hier ruhig und geduldig, wodurch die Einschränkungen mit der entsprechenden Ruhe und Gelassenheit hingenommen werden", sagt SSW-Landtags-Fraktionschef Lars Harms. "Die Zahl der Corona-Leugner strebt hier gegen Null."

Fragestunde im NDR Hörfunk: Wie werden die Impfungen in SH ablaufen?

Wer darf wann und wo in Schleswig-Holstein gegen Corona geimpft werden, sobald ein Impfstoff verfügbar ist? Heute Abend um 18.05 Uhr geht es in der Hörfunksendung "Zur Sache" auf NDR 1 Welle Nord um diese und weitere Fragen, die von drei Experten - unter anderem dem Virologen Prof. Helmut Fickenscher - beamtwortet werden. Machen Sie schon jetzt mit. Alle Infos finden Sie hier:

Dänemark wirbt mit Schnelltest-Station um Touristen aus SH

Die Ratschläge aus der Politik sind eindeutig: Auf private Reise sollen alle Menschen auch in den kommenden Wochen nach Möglichkeit verzichten, um so mitzuhelfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Der dänische Ferienhausverband dagegen wünscht sich, dass Urlauber aus Schleswig-Holstein über die Grenze kommen - und hat deshalb nun genau dort eine Schnelltest-Station aufgebaut.

Weitere Informationen Dänemark-Urlaub: Mit dem Schnelltest über die Grenze Der dänische Ferienhausverband bemüht sich um Touristen aus SH. In Handewitt gibt es deshalb jetzt ein Center für Schnelltests. mehr

Übernachten in Hotels: Hilfsbündnis bietet Obdachlosen Schutz vor Corona und Kälte

Ein Hamburger Bündnis gemeinnütziger Organisationen bringt obdachlose Menschen bis März in einem Hotel unter, um sie vor dem Coronavirus und der Winterkälte zu schützen. Im Moment profitieren 20 Obdachlose von dem Angebot - der Wunsch der Initiatoren ist, dass die Stadt Hamburg ähnliche Angebote macht.

Hannover: Betreiber von Schnelltestzentrum weisen Bedenken zurück

In der Nähe des Großen Gartens in Hannover-Herrenhausen hat gestern das erste private Corona-Schnelltestzentrum in Niedersachsen geöffnet. Eine NDR Reporterin hat sich den Ablauf der Tests angesehen, die dort 50 Euro kosten:

Behörden: Zahl der Corona-Fälle steigt in Hamburg um 104

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg heute - verglichen mit den vergangenen Tagen und Wochen - sehr gering: 104 neue Fälle meldeten die Gesundheitsbehörden in der Hansestadt. Gestern waren es fast dreimal so viele gewesen (300), an den vergangenen beiden Sonntagen 172 (22. November) und 243 (15. November). Die Sieben-Tage-Inzidenz ging auf 105,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zurück.

In der folgenden Grafik sehen Sie das Infektionsgeschehen für ganz Norddeutschland. Bewegen Sie die Maus (oder den Finger) auf die Kreise, um zu sehen, wie sich der Wert dort entwickelt. Noch mehr Details liefert die NDR Seite über die Corona-Situation in den Kreisen.

AOK-Analyse: Corona-Schutzmaßnahmen haben positiven Nebeneffekt

Die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben offenbar dazu geführt, dass andere Infektionskrankheiten wie die Grippe oder Magen-Darm-Infekte in Mecklenburg-Vorpommern seltener auftreten. Zu diesem Ergebnis kommt die AOK Nordost nach einer Datenanalyse von Krankschreibungen.

943 neue Corona-Fälle in Niedersachsen bestätigt

In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 943 neue Corona-Fälle von den Gesundheitsämtern registriert und gemeldet worden. Das teilten die Behörden heute Vormittag mit. Gestern waren 859 Neuinfektionen bestätigt worden, am vergangenen Sonntag 751. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neue Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage) liegt mit 86,5 noch immer deutlich über dem Risiko-Grenzwert von 50. Die meisten Neuinfektionen wurden im Landkreis Emsland registriert (+119), den höchsten Inzidenzwert hat zurzeit der Landkreis Cloppenburg (225,6). Hier stieg die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung um zwei auf jetzt 35. In ganz Niedersachsen sind bisher 1.148 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

"Hand in Hand für Norddeutschland": Solidarität zeigen in Corona-Krisenzeit

Die Corona-Pandemie trifft viele benachteiligte Menschen unserer Gesellschaft besonders hart. Für sie setzt sich die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland: Corona-Hilfe - gemeinsam für den Norden" gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und den Caritasverbänden ein. Offiziell geht die zweiwöchige Aktion erst morgen los, das Spendenkonto ist aber bereits geöffnet!

Corona-Hilfen: Künftig Abschlagszahlungen von 500.000 Euro?

Mecklenburg-Vorpommern will zusammen mit Hamburg auf mehr Hilfe vom Bund für von der Pandemie besonders betroffene Unternehmen dringen. Die Deckelung der Abschläge auf 10.000 Euro sei zu niedrig, hieß es. Einen entsprechenden Antrag wollen beide Länder morgen bei der Konferenz der Wirtschaftsminister einbringen.

Weitere Corona-Fälle an Klinik in Neubrandenburg gemeldet

Die steigende Zahl von Corona-Fällen an der Mecklenburgischen Seenplatte stellt das größte Krankenhaus - die Dietrich-Bonhoeffer-Klinik in Neubrandenburg - vor wachsende Probleme. Wie eine Sprecherin heute mitteilte, mussten erneut elf Pflegekräfte nach positiven Corona-Tests in Quarantäne. Dieses Mal seien aber nicht in Intensivstationen, sondern eine internistische Abteilung betroffen. Damit muss die Klinik inzwischen 22 Corona-Fälle unter den Pflegekräften mehrerer Stationen verkraften. Das Krankenhaus hat rund 1.000 Betten und mehr als 2.000 Mitarbeitende.

Verstöße gegen Corona-Maßnahmen in Cloppenburg

Im niedersächsischen Cloppenburg mussten die Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht wegen mehrerer Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen ausrücken. Ein 18-Jähriger habe dabei die Beamten beleidigt und versucht, die Einsatzkräfte zu schlagen, teilte die Polizei heute früh mit. Eine Gruppe von fünf jungen Menschen hatte sich auf einem Schulgelände getroffen. Sie sollen alkoholisiert gewesen sein. Bei der Befragung der Gruppe verhielt sich der 18-Jährige aggressiv und attackierte die Beamten. Er wurde in Gewahrsam genommen. In der Nacht löste die Polizei den Angaben zufolge außerdem eine private Feier von sechs Personen aus mehr als zwei unterschiedlichen Haushalten in der Stadt auf. Dabei gab es keine Probleme.

Steinmeier: "Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Bevölkerung zur heute beginnenden Adventszeit Mut zugesprochen. Obwohl wegen der Corona-Krise zunächst weiter Verzicht gefragt sei, könne Deutschland voller Zuversicht sein, schrieb er in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Die Fortschritte der medizinischen Forschung gäben Hoffnung, dass die Pandemie nicht dauerhaft den Alltag beherrsche. "Die Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen", so Steinmeier.

Der Bundespräsident lobte das Verhalten der Bevölkerung in der Krise seit dem Frühjahr. "Rücksicht und Solidarität der überwältigenden Mehrheit der Deutschen zeigen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält, auch wenn die Zeiten rauer sind." Die vielfältige Unterstützung für alle die, die von der Pandemie besonders hart getroffen seien, beweise, dass die Demokratie der Krise nicht ohnmächtig gegenüberstehe.

Rostocker Uni-Rektor: Hochschule braucht Anwesenheit der Studenten

Für Hochschule und Studium ist und bleibt nach der Meinung des Rektors der Universität Rostock, Wolfgang Schareck, die persönliche Anwesenheit von Studierenden unverzichtbar. "Es heißt immer, dass alles Wissen im Netz verfügbar ist. Erarbeite es dir, dann wirst du das gleiche Wissen erlangen. Das stimmt definitiv nicht", sagte Schareck der Deutschen Presse-Agentur nach den bisherigen Erfahrungen in der Corona-Pandemie. Bei der Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstorganisation, einer Grundvoraussetzung für Akademiker, sei der enge und persönliche Austausch mit den Lehrkräften und Kommilitonen notwendig.

Ein Blick in den Klassenraum der 9b in Hannover-Mühlenberg

Der NDR begleitet die Klasse 9b der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover-Mühlenberg für eine Langzeit-Serie durch das Corona-Schuljahr. In dieser Folge geht es um Schwierigkeiten beim Stoßlüften, die Maskenpflicht im Unterricht - und darum, welchen Glauben die Schüler haben und wie sie ihn praktizieren.

Weitere Informationen NDR Serie: Die Klasse 9b zwischen Stoßlüften und Gebeten Ein Jahr lang begleitet der NDR die 9b der IGS Mühlenberg. Thema diesmal: Wer hat welchen Glauben und wie wird gebetet? mehr

MV bereitet sich auf den Start der Impfungen vor

Nach Aussagen von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sind die Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern zum 15. Dezember betriebsbereit. Die Landkreise sollen nach Möglichkeit die Bundeswehr einbinden, so Glawe.

Junge Leute auf der Straße brauchen in Corona-Krise mehr Zuspruch

Die Straßen-Sozialarbeit in Hamburg-Harburg soll ab dem kommenden Jahr verstärkt werden - eine Dreiviertel-Stelle kommt hinzu. Aktuell kümmert sich eine Vollzeitkraft, unterstützt von Teilzeitkräften, um junge Menschen auf Harburgs Straßen. In Corona-Zeiten scheint das wichtiger denn je zu sein.

Nachhilfe wird in Niedersachsen stärker nachgefragt

Der Bedarf von Schülerinnen und Schülern nach Nachhilfe steigt in Niedersachsen seit dem Herbst deutlich an. Viele Nachhilfeinstitute fangen derzeit die Lernlücken auf, die durch fehlenden Präsenzunterricht an den Schulen in der Corona-Krise entstanden sind. Beim Studienkreis etwa, der landesweit Nachhilfe anbietet, lag die Nachfrage im vergangenen Monat rund 19 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Im Frühjahr seien die Familien stark verunsichert gewesen, wie es schulisch und in ihrem Arbeitsalltag weitergehe, sagte Thomas Momotow, Sprecher des Studienkreis. Schon während der Sommerferien sei die Nachfrage nach Ferienkursen aber wieder angestiegen, im Herbst habe sie dann noch einmal stark zugenommen. Die Schülerinnen und Schüler kämen teilweise mit einem anderem Lernbedarf als vor Corona. "Vorher ging es meistens darum, in der Nachhilfe das Gelernte zu üben und anzuwenden." Jetzt sei der Bedarf nach grundsätzlichen Einführungen viel höher.

Laut RKI 14.611 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Erwartungsgemäß haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) auch an diesem Wochenende vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages wurden 14.611 neue Fälle übermittelt, wie das RKI bekannt gab - das sind etwa 1.100 weniger als am vergangenen Sonntag (15.741). Der bisherige Höchststand war am Freitag vor einer Woche mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden zudem 158 neue Todesfälle.

Sonntags und montags sind die bestätigten Infektionszahlen meist vergleichsweise gering, weil laut RKI an den Wochenenden weniger Proben genommen werden und dadurch auch insgesamt weniger getestet wird.

219 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 219 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das meldeten die Behörden des nördlichsten Bundeslandes. Den Angaben zufolge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) landesweit aktuell bei 47,1. Sechs Städte und Landkreise (Kiel, Lübeck, Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg) überschreiten den Grenzwert von 50, Neumünster und Dithmarschen den Grenzwert von 35. In den Krankenhäusern des Landes werden 118 Covid-19-Patienten behandelt, 22 davon auf Intensivstationen - zwölf werden beatmet.

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Auch gestern Abend war die Pandemie Thema in den Landesmagazinen des NDR Fernsehens. Hier eine Auswahl der Videos:

Hotels in MV dürfen über Weihnachten Familienbesucher beherbergen

Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 23. Dezember bis 1. Januar für Gäste öffnen, die ihre Familie besuchen. Drei Übernachtungen seien erlaubt, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nach einem Treffen der Landesregierung mit Vertretern von Wirtschaft, Kommunen und Verbänden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stellte in Aussicht, dass Kosmetiksalons vom 5. Dezember an wieder öffnen dürften, wenn die Infektionszahlen am Tag davor erkennbar nach unten weisen. Am nächsten Freitag würden die Zahlen angeschaut und überlegt, ob für diesen Bereich zum zweiten Adventswochenende gelockert werden könne. Eine generelle Öffnung des Tourismus und der Gastronomie vom 21. Dezember bis zum Jahresende nur für Gäste aus MV sei von der Branche als nicht wirtschaftlich eingeschätzt worden, so Glawe. "Beim MV-Gipfel ist deutlich geworden, dass es für die Hotellerie und Gastronomie wichtig ist, dass der Deutschland-Tourismus insgesamt wieder anläuft." Aus jetziger Sicht werde es das in diesem Jahr aber nicht mehr geben, sagte Glawe mit Blick auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen in Deutschland.

Nordkirche: "Hoffnungsleuchten" gegen düstere Zeiten

In der Adventszeit wollen Hamburgs Gemeinden der Nordkirche gemeinsam ein "Hoffnungsleuchten" schaffen. Sie wollen damit in düsteren Zeiten trotz Kontaktbeschränkungen und als Zeichen gegen die Einsamkeit Kirchen zum Strahlen bringen.

