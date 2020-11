Corona-Blog: Hotels in MV dürfen über Weihnachten öffnen

NDR.de hat Sie auch am Sonnabend über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Am Sonntag geht es in einem neuen Blog weiter.

Das Wichtigste in Kürze:



Hotels in MV dürfen über Weihnachten Familienbesucher beherbergen

Gesundheitsminister Spahn rechnet mit Impfstoffzulassung Mitte Dezember

Niedersachsen meldet 859 Neuinfektionen, Schleswig-Holstein 180, Hamburg 300, Mecklenburg-Vorpommern 88 und im Land Bremen 171

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

NDR.de wünscht eine gute Nacht!

Wir beenden unseren Corona-Blog für heute und machen ein paar Stunden Pause. Morgen früh geht es in einem neuen Blog weiter. Gute Nacht!

Corona-Impfstoff: Wann sind die Forscher am Ziel?

Heute haben die leicht gesunkenen Infektionszahlen im Norden für einen kleinen Hoffnungsschimmer gesorgt. Doch beherrschbar wird die Pandemie wohl erst, wenn ein geeigneter Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt ist und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird.

Weitere Informationen Wann sind die Forscher am Ziel? Wann steht ein Corona-Impfstoff zur Verfügung? Wer bekommt ihn zuerst? Der NDR berichtet über aktuelle Entwicklungen zur Suche nach einem Impfstoff. mehr

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Die vier Landesmagazine des NDR Fernsehens haben auch heute in mehreren Beiträgen über Aspekte der Corona-Krise berichtet. Hier eine Auswahl der Videos:

Hotels in MV dürfen über Weihnachten Familienbesucher beherbergen

Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 23. Dezember bis 1. Januar für Gäste öffnen, die ihre Familie besuchen. Drei Übernachtungen seien erlaubt, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nach einem Treffen der Landesregierung mit Vertretern von Wirtschaft, Kommunen und Verbänden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stellte in Aussicht, dass Kosmetiksalons vom 5. Dezember an wieder öffnen dürften, wenn die Infektionszahlen am Tag davor erkennbar nach unten weisen. Am nächsten Freitag würden die Zahlen angeschaut und überlegt, ob für diesen Bereich zum zweiten Adventswochenende gelockert werden könne. Eine generelle Öffnung des Tourismus und der Gastronomie vom 21. Dezember bis zum Jahresende nur für Gäste aus MV sei von der Branche als nicht wirtschaftlich eingeschätzt worden, so Glawe. "Beim MV-Gipfel ist deutlich geworden, dass es für die Hotellerie und Gastronomie wichtig ist, dass der Deutschlandtourismus insgesamt wieder anläuft." Aus heutiger Sicht werde es das in diesem Jahr aber nicht mehr geben, sagte Glawe mit Blick auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen in Deutschland.

VIDEO: Schwesig: "Kernfamilie soll über Weihnachten zusammen kommen" (6 Min)

Land Bremen verzeichnet 171 Neuinfektionen

Mit 171 neuen bestätigten Fällen im Land Bremen wurden mehr Infektionen gemeldet als vor einer Woche (159). Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 10.047 Menschen im Land nachweislich infiziert. Insgesamt ist aber von Sonnabend zu Sonnabend die 7-Tages-Inzidenz gesunken. In der Stadt Bremen ging sie von 156,3 auf 129,9 Fälle zurück, in Bremerhaven von 96,8 auf 86,6 Fälle.

88 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt

Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern haben im Vergleich zum Vortag 88 neue Infektionsfälle registriert. Vor einer Woche waren 89 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Mecklenburgische Seenplatte verzeichnet die meisten Neuinfektionen (plus 32), gefolgt von Vorpommern-Greifswald (plus 25) und Nordwestmecklenburg (plus 10). Die Zahl der seit der Pandemie an oder mit dem Coronavirus Gestorbenen in MV bleibt bei 61.

Weitere Informationen Corona: 88 neue Infektionen in MV, 5.908 Fälle insgesamt Vier Landkreise gelten weiter als Risikogebiet. Den höchsten Inzidenzwert weist die Mecklenburgische Seenplaatte auf. mehr

Kritik an Merkels Impf-Priorisierung und Spahns Zeitplan

Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) hat vor dem Eindruck gewarnt, dass es ab Januar an vielen Orten Impfzentren geben könne. "Tatsächlich gehen wir aber davon aus, dass bis weit ins Frühjahr hinein vor allem mobile Impfteams in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser fahren", so Jung. "Massenimpfungen für die breite Bevölkerung werden nach den Plänen von Bund und Ländern frühestens ab dem Sommer möglich sein." Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warf Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, falsche Erwartungen zu wecken. Irritierend seien zudem Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die geplante Reihenfolge zu ändern, sagte Vorstand Eugen Brysch. Wissenschaftliche Regierungsberater hatten einen Vorrang für Ältere und Vorerkrankte empfohlen. Merkel hatte in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag nun aber gesagt: "Wir haben verabredet, dass diese Impfstoffe dann den Menschen angeboten werden, die im medizinischen, pflegerischen Bereich arbeiten, und sie als erste Zugriff darauf haben." Brysch warnte nun davor, dass der Impfstoff doch nicht zunächst für Pflegebedürftige, schwer und chronisch Kranke zur Verfügung steht: "Die Hochrisikogruppe darf ihren ersten Platz nicht verlieren."

"Glühwein-Taxi" aus Nordhorn muss offenbar stoppen

Die Geschäftsidee war aus der (Corona)-Not geboren - doch aktuell darf das Unternehmen aufgrund der niedersächsischen Landesverordnung keine Getränke mehr ausliefern.

Weitere Informationen Glühwein per Taxi - Geschäftsidee vor dem Aus Ein Unternehmer aus Nordhorn liefert Glühwein frei Haus - doch die Corona-Verordnung könnte die Geschäftsidee stoppen. mehr

Elf Pflegemitarbeiter in Neubrandenburger Klinik positiv getestet

Elf Pflegekräfte des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle betroffenen Mitarbeiter und deren Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne. Die Betreuung der Patienten ist nach Angaben des Klinikums weiter gesichert. Zahlreiche Mitarbeiter und Patienten sollen getestet werden.

Weitere Informationen Corona: Weiteres Klinik-Personal in Neubrandenburg infiziert Am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum sind erneut mehrere Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. mehr

MV-Landwirtschaftsminister Backhaus fordert Hilfen für Schweinehalter

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat konkrete Hilfen für Tierhalter wegen der angespannten Lage auf dem Schweinemarkt gefordert. "Ich habe leider den Eindruck, dass viele meiner Amtskollegen den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben", sagte Backhaus. Nicht nur die Schweinehalter hätten derzeit Probleme, sagte Backhaus. Kein Tierhalter könne kostendeckend produzieren. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte erklärt, aktuell werde mit der Branche und der EU-Kommission ausgelotet, was nötig und geeignet sei, um die Märkte zu stabilisieren.

Hamburg meldet 300 neue Corona-Fälle

In Hamburg sind am Sonnabend 300 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche, als es 433 waren. Am Freitag waren in der Hansestadt 252 Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 109,3, vor einer Woche lag sie bei 134,4. Insgesamt wurden nach Angaben der Sozialbehörde seit Beginn der Pandemie insgesamt 24.606 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. 281 Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Weitere Informationen 300 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet Die Gesundheitsbehörde zählte mehr Neuinfektionen als am Vortag, allerdings auch deutlich weniger als vor einer Woche. mehr

"Nur" 859 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen um 859 auf insgesamt 70.092 gestiegen. Gestern waren es 1.439 neue Corona-Fälle gewesen, vor einer Woche 1.225. Die meisten Neuinfektionen gab es in Osnabrück (+90) und in der Region Hannover (+85). 19 Menschen sind in den letzten 24 Stunden an Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel im Vergleich zur Vorwoche auf 87,7 - am vergangenen Sonnabend lag sie bei 99.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Mehr als 70.000 Fälle insgesamt 859 Menschen haben sich innerhalb eines Tages infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt auf 87,7. mehr

Lkw-Fahrer in Niedersachsen fühlen sich schlecht behandelt

Nach der aktuellen Corona-Verordnung dürfen sich Lkw-Fahrer in Niedersachsens Autohöfen oder Raststätten nicht länger aufhalten. In sieben anderen Bundesländern, darunter Schleswig-Holstein, ist das anders. Dort haben die Regierungen beschlossen, dass Autohöfe und Raststätten für Lkw-Fahrer eine Art Kantine darstellen, die für jene Berufsgruppe offen sein muss - ähnlich, wie es beispielsweise für Krankenhauspersonal gilt.

Weitere Informationen Rasthöfe in Niedersachsen: Lkw-Fahrer müssen draußen bleiben Die Corona-Verordnung verbietet es Brummifahrern, sich in Autohöfen hinzusetzen. Die Trucker sind aufgebracht. mehr

Gesundheitsminister Spahn rechnet Mitte Dezember mit Impfstoffzulassung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht nach jetzigem Stand davon aus, dass der erste Corona-Impfstoff Mitte Dezember zugelassen wird. "Der erste wird Biontech/Pfizer werden", sagte der CDU-Politiker dem Bayerischen Rundfunk. "Das macht mich schon stolz, dass mit Biontech eine deutsche Entwicklung ganz vorne ist." Dennoch hat Deutschland sich nach Angaben von Spahn Impfdosen von unterschiedlichen Herstellern gesichert, insgesamt gut 300 Millionen. Man wolle auf Nummer sicher gehen und nicht nur auf einen Impfstoffkandidaten setzen.

AUDIO: Spahn: "Rechnen mit Impfstoffzulassung Mitte Dezember" (3 Min)

Altmaier: Beschränkungen bis 2021 hinein möglich

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens bis ins nächste Jahr für möglich. "Wir haben drei bis vier lange Wintermonate vor uns", sagt der CDU-Politiker der "Welt". "Deshalb kann man leider keine Entwarnung geben: Es kann sein, dass die Beschränkungen auch in den ersten Monaten 2021 bestehen bleiben." Solange es in großen Teilen Deutschlands Inzidenzen von über 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner gebe, sei die Pandemie nicht unter Kontrolle.

Weitere Informationen Die Beschlüsse von Bund und Ländern Der Teil-Lockdown gilt nun mindestens bis 20. Dezember, die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Eine Übersicht aller Regeln. mehr

Lokaler Buchhandel in Schleswig-Holstein trotzt der Krise

Ein Großteil der Wirtschaft ächzt unter den Folgen der Corona-Pandemie. Es gibt aber auch Bereiche, die bislang vergleichsweise gut durch die Krise kommen - zum Beispiel der lokale Buchhandel in Schleswig-Holstein. Und das Weihnachtsgeschäft läuft jetzt erst an.

Weitere Informationen Es wird mehr gelesen: Der Buchhandel trotzt der Corona-Krise Strahlende Gesichter bei vielen kleinen Händlern: Sogar ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr scheint möglich. mehr

Niedersachsen: Lage auf Intensivstationen stabil

Neben den Neuinfektionen ist in Niedersachsen nun auch der Anstieg der Zahl von Corona-Patienten in den Kliniken ausgebremst worden. "Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in den niedersächsischen Krankenhäusern hat sich in den letzten Tagen bei rund 1.000 stabilisiert", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). "Auch auf den Intensivstationen ist die Lage derzeit stabil und kontrollierbar."

Hintergrund: Wie ist die Lage auf den Intensivstationen im Norden?

Die folgende Tabelle stellt beide die Bettenauslastung der Intensivstationen insgesamt und die Belegung mit Corona-Patienten für Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gegenüber. Zudem zeigt sie, wie viele der Betroffenen beatmet werden müssen. (Diese Spalte entfällt allerdings in der Handy-Darstellung)

21.695 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 21.695 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden übermittelt. Am vergangenen Sonnabend hatte die Zahl bei 22.964 gelegen. Der Höchststand war am Freitag vor einer Woche mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages zudem 379 neue Todesfälle. Am Tag zuvor waren es 426 gewesen - der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Heute MV-Gipfel zum weiteren Corona-Kurs

Wie geht es in Mecklenburg-Vorpommern nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Fortsetzung des Teil-Shutdowns im Dezember weiter? Dazu schalten sich heute Vormittag Vertreter von Landesregierung, Wirtschaft, Gewerkschaften und Sozialverbänden zum MV-Gipfel zusammen. Der Tourismusverband erhofft sich eine längerfristige Perspektive für den Winter. Im Bundesland dürfen weiterhin keine Touristen übernachten, Gastronomen dürfen nur außer Haus verkaufen oder ausliefern. Anders als in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg hat die Politik in Mecklenburg-Vorpommern bislang noch nicht entschieden, ob die Hotels über Weihnachten öffnen dürfen.

180 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 180 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist der niedrigste Wert seit Dienstag. Am Sonnabend vor einer Woche hatte das Bundesland 250 Neuinfektionen gemeldet. Drei weitere Menschen in Schleswig-Holstein starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Weitere Informationen Corona in SH: 180 neue Infektionen gemeldet Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 13.965 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. mehr

Gottesdienst an Heiligabend: So könnte es klappen

Der Kirchgang gehört für viele Menschen zum Weihnachtsfest dazu. Doch dieses Jahr ist wegen der Corona-Krise vieles anders. Viele Pastorinnen und Pastoren machen sich Gedanken, wie sie den Gottesdienst an Heiligabend trotzdem ermöglichen können. Das Schleswig-Holstein Magazin zeigt Beispiele aus den Gemeinden.

VIDEO: Gottesdienste an Heiligabend: Ideen aus Schleswig-Holstein (3 Min)

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Die vier Landesmagazine des NDR Fernsehens haben auch gestern Abend in mehreren Beiträgen über Aspekte der Corona-Krise berichtet. Hier eine Auswahl der Videos:

Partie des VfL Lübeck findet heute nicht statt

Das für heute angesetzte Spiel des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck gegen Waldhof Mannheim kann nicht stattfinden. Wie der Aufsteiger gestern Abend mitteilte, hat das zuständige Gesundheitsamt die komplette Mannschaft in häusliche Quarantäne geschickt, nachdem zuvor ein Spieler positiv auf Sars-CoV 2 getestet worden war. Es ist der zweite Corona-Fall beim schleswig-holsteinischen Traditionsclub binnen vier Tagen.

Weitere Informationen Corona-Fall beim VfB - Lübecks Duell mit Mannheim fällt aus Ein Profi des norddeutschen Drittligisten ist positiv getestet worden. Die für heute angesetzte Partie muss verlegt werden. mehr

Guten Morgen! Der Live-Ticker am Sonnabend startet

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionslage am Freitag: 1.438 neue Fälle in Niedersachsen, 252 in Hamburg, 225 in Schleswig-Holstein, 132 in Mecklenburg-Vorpommern, 118 in Bremen. Bundesweit gab es 22.806 neue Fälle, die Gesamtzahl von einer Million seit Ausbruch der Pandemie wurde damit überschritten.