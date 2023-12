Alle Informationen zum Spendenkonto der NDR Benefizaktion

Für Spenden bis 300 Euro reicht ein einfacher Zuwendungsnachweis aus. Eine Bestätigung können Sie mit Beginn der Aktion hier herunterladen und zusammen mit einem Kontoauszug über den Spendenbetrag dem Finanzamt vorlegen und hiermit Ihre Spende nachweisen. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung (ab 20 Euro) möchten, geben Sie bitte im Verwendungszweck folgende Daten an: Name, Vorname, Spendendatum, Betrag und vollständige Adresse und schicken Ihre Anfrage an: ndr@lebenshilfe.de