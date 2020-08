Corona-Ticker: Schulstart in SH - Sorge vor Ansteckung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Schulstart in Schleswig-Holstein : Husten und Schnupfen nicht erwünscht

Gesundheitsminister beraten über Fan-Rückkehr in die Stadien

Gestern 56 neue Coronavirus-Fälle im Norden gemeldet: 32 in Niedersachsen, 14 in Hamburg, acht in Schleswig-Holstein, zwei in Mecklenburg-Vorpommern

Ärzteverband warnt vor Fan-Rückkehr in die Stadien

Der Ärzteverband Marburger Bund hat vor einer Rückkehr der Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga gewarnt. Die Gefahr von Massenansteckungen wäre real, sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Wenn man Pech habe, breite sich das Virus wie ein Lauffeuer aus. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute in einer Videokonferenz über die Rückkehr von Fans in die Stadien.

Schulstart in Schleswig-Holstein: Husten und Schnupfen unerwünscht

Für rund 363.000 Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein beginnt heute das neue Schuljahr. In den ersten zwei Wochen sollen Schüler ab Klasse 7 und Lehrer eine Corona-Maske tragen - auch während des Unterrichts. Eine entsprechende Empfehlun gibt es vom Bildungsministerium, verpflichtend ist die Maske nicht. Ministerin Karin Prien (CDU) bat zudem darum, Kinder mit Schnupfen nicht in die Schule zu schicken. Auch andere Personen mit Krankheitssymptomen sollten sich wegen der Möglichkeit einer Corona-Infektion aus Schulen fernhalten. Priens Ministerium veröffentlichte einen sogenannten Schnupfenplan als Wegweiser für Eltern. Darin heißt es, dass Kinder auch mit Symptomen einer einfachen Erkältung 48 Stunden zur Beobachtung zu Hause bleiben sollen. An der Grundschule in Rantrum bei Husum in Nordfriesland wurde der Schulstart wegen einer Corona-infizierten Lehrerin um eine Woche verschoben.

In Schleswig-Holstein startet heute die Schule

Hamburg: Schulstart für Erst- und Fünftklässler

Vier Tage nach den "großen Schülern" beginnt heute auch für viele Hamburger Erstklässler das Schuljahr. Wegen der Corona-Pandemie kann sich die Einschulung der Kinder nach Angaben der Schulbehörde über einige Tage hinziehen. Um die Hygieneauflagen zu erfüllen, machten die Schulen abhängig von der Anzahl der Erstklässler Einschulungen "in Reihe", also in mehreren Veranstaltungen hintereinander, teils auch an mehreren Tagen. Neben den Erstklässlern starten auch die Vorschüler und Fünftklässler in das neue Schuljahr. Alle anderen gehen bereits seit dem vergangenen Donnerstag wieder in die Schule - nach rund dreieinhalbmonatiger Corona-Zwangspause und sechswöchigen Sommerferien.

Erst- und Fünftklässler starten ins neue Schuljahr

Ausflugstipp für heiße Tage und für "Corona-Flüchtlinge"

Wo kann man die derzeitige Hitzewelle im Norden gut überstehen, wenn man wegen Corona die häufig sehr vollen Strände an Ost- und Nordsee vermeiden möchte? Zum Beispiel an der Mecklenburgischen Seenplatte - in MV gab es bislang auch die wenigsten Corona-Fälle bundesweit.

Entspannt Abstand halten an der Seenplatte Nordmagazin - 09.08.2020 19:30 Uhr Autor/in: Stefan Weidig Nicht überall drängeln sich die Badegäste wie an der Küste. An der Müritz gibt es genügend Platz zum Abstand halten. Das gilt für die gesamte Mecklenburgische Seenplatte.







Am Sonntag sind von den Behörden in Norddeutschland 56 neue Coronavirus-Fälle gemeldet worden: 32 in Niedersachsen, 14 in Hamburg, acht in Schleswig-Holstein und zwei in Mecklenburg-Vorpommern.