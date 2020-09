Corona-Ticker: Disco-Betreiber wollen demonstrieren

Veranstaltungswirtschaft ruft zu Demonstration heute in Berlin auf

Harbourfront-Literaturfestival startet trotz Corona

Autobranche kann auf weitere Hilfen hoffen

Gestern wurden 24 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt, 66 in Hamburg, 104 in Niedersachsen, vier in Mecklenburg-Vorpommern, zwölf in Bremen

Eventbranche will heute erneut demonstrieren

Die Veranstaltungswirtschaft sieht sich durch die Corona-Krise in Existenznot und will heute in Berlin demonstrieren. Wie das Bündnis #AlarmstufeRot mitteilte, wollen Initiativen und Verbände für sofortige Gespräche und finanzielle Hilfen auf die Straße gehen. "Die vergessene Branche steht in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps", hieß es mit Verweis auf monatelangen Wegfall von Umsätzen durch die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Organisatoren erwarten nach eigenen Angaben bis zu 10.000 Teilnehmende bei der Demonstration.

Interview mit Impfstoff-Expertin Peggy Riese

Weltweit arbeiten Forscher an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Wann kommt er? Interview mit der Impfstoff-Expertin Dr. Peggy Riese vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.

Harbourfront-Literaturfestival startet trotz Corona

Mit einer Lesung des Schriftstellers Navid Kermani zum Thema "Literatur und Musik - eine ewige Liebe" wird heute Abend in Hamburgs Elbphilharmonie das Harbourfront-Literaturfestival eröffnet. Trotz Corona präsentiert das Festival bis zum 18. Oktober wieder bekannte Autorinnen und Autoren, zum Beispiel den irischen Schriftsteller Colum McCann. Zu den Corona-Auflagen gehören ein Mindestabstand von 1,50 Metern und das Maskentragen beim Betreten und Verlassen der Veranstaltungen. Alle Zuschauerräume werden wegen des Mindestabstands nur rund zu einem Viertel besetzt.

Corona-Beiträge in den Landesmagazinen im NDR Fernsehen

Das Coronavirus war gestern Abend wieder Thema im NDR Fernsehen. Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge aus den Regionalmagazinen:

Autogipfel: Offenbar keine Kaufprämie für Diesel und Benziner geplant

Politik und Wirtschaft wollen zusätzliche Hilfen für die angeschlagene deutsche Autoindustrie prüfen. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Abend unter Berufung auf ein "Ergebnispapier des Autogipfels", der gestern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stattfand. Es gehe darum, ob und gegebenenfalls wie ein "marktwirtschaftliches Konzept" zur Stärkung des Eigenkapitals vor allem von Zulieferunternehmen entwickelt werden könnte. Von staatlichen Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotoren sei in dem Papier nicht die Rede.

