Corona-Ticker: 38 neue Fälle in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen registriert 59, Schleswig-Holstein 38 und Hamburg 18 Neuinfektionen

Überschreitet der Kreis Dithmarschen den Corona-Grenzwert?

Demo für Wiederzulassung der Prostitution auf St. Pauli

Montgomery fordert Testpflicht und Quarantäne

Bremen: Maskenverweigerer schlägt Restaurantmitarbeiter

Zwei Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in Bremen-Gröpelingen sind geschlagen worden, weil sie einen Kunden auf das Fehlen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen haben. Nach Polizeiangaben war in der Nacht zu Mittwoch zunächst ein Mann in das Restaurant gekommen. Als ihm gesagt wurde, dass er ohne Maske im Lokal nicht bedient werde, wurde er ausfällig und griff zwei Restaurant-Mitarbeiter an. Dann stürmten vier weitere Männer in das Lokal und schlugen ebenfalls auf die Beschäftigten ein. Diese erlitten leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten in einem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Mecklenburg-Vorpommern: Elf Neuinfektionen in einem Landkreis

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern ist es zu einem größeren Coronavirus-Ausbruch gekommen. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales und des Gesundheitsministeriums sind zusätzlich zu einem bereits am Dienstag bekannt gewordenen Fall zehn weitere Covid-19-Fälle bestätigt worden. Eine Person müsse im Krankenhaus behandelt werden.

Mehr als 100 Neuinfektionen im Norden, davon 59 in Niedersachsen

Das Land Niedersachsen hat heute 59 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit steigt die Zahl der tagesaktuellen Fälle in ganz Norddeutschland auf 114 an. Zuvor hatten Schleswig-Holstein und Hamburg neue Fallzahlen veröffentlicht. Den stärksten Anstieg verzeichnet der schleswig-holsteinische Kreis Dithmarschen, wo vor allem Reiserückkehrer erkrankt sind. Erst gestern hatte das Robert Koch-Institut (RKI) die deutsche Bevölkerung aufgrund steigender Fallzahlen eindringlich vor Nachlässigkeit im Umgang mit dem Coronavirus gewarnt. Unterstützung bekam RKI-Chef Lothar Wieler dabei jetzt von dem Frankfurter Virologen Dr. Martin Stürmer.

Virologe Stürmer unterstützt Corona-Warnung des RKI NDR Info - Aktuell - 29.07.2020 06:20 Uhr Aufgrund steigender Neuinfektionen mahnt das Robert Koch-Institut (RKI) die Deutschen zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Der Frankfurter Virologe Dr. Martin Stürmer unterstützt die Warnung.







App für Corona-Kontaktlisten aus Niedersachsen

Ein Start-Up aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) hat eine App entwickelt, die die bisherigen Corona-Kontaktlisten in Restaurants, Kliniken und Fitnessstudios ersetzen soll. Rund 100 Sportvereine, Krankenhäuser und Friseure haben das System bereits eingeführt.

Neues Gesetz bringt Entlastung für Familien

Familien mit Kindern sollen ab kommendem Jahr steuerlich bessergestellt werden. Das Kindergeld soll zum Jahreswechsel um 15 Euro pro Kind steigen, der steuerliche Kinderfreibetrag wird um rund 570 Euro auf 8388 Euro erhöht. Dies sieht das Familienentlastungsgesetz vor, welches das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beschloss. Darüber hinaus sollen alle Steuerzahler weniger Einkommensteuer bezahlen müssen, der Grundfreibetrag wird von 9408 Euro auf 9696 Euro angehoben.

Kinder und Jugendliche häufiger am Computer

Kinder und Jugendliche haben während der Corona-Pandemie einer Studie zufolge 75 Prozent mehr Zeit mit digitalen Spielen verbracht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung zur Mediennutzung der Hamburger Krankenkasse DAK-Gesundheit zusammen mit Forschern des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

18 neue Corona-Fälle in Hamburg

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hamburg ist seit Dienstag um 18 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 5.355 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Rund 5.000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen aber als genesen angesehen werden. In Hamburger Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge 21 Menschen mit dem Coronavirus behandelt. Sechs von ihnen liegen auf Intensivstationen. Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 230 Menschen an Covid-19. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt auf 261.

Flughafen Hannover: Corona-Tests ab heute Abend möglich

Bald schon sollen Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten verpflichtend sein. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt. In Niedersachsen besteht bereits die Möglichkeit, sich an Flughäfen kostenlos testen zu lassen - bislang ist das noch freiwillig. Als erster Flughafen im Land hat Münster-Osnabrück gestern ein Abstrichzentrum in Betrieb genommen. Der Hannover Airport in Langenhagen zieht nun nach. Wie die Region Hannover mitteilte, wird die erste Teststation heute auf einem Parkdeck eingerichtet und soll spätestens am Abend startklar sein.

Hersteller: Kaum noch Nachfrage nach Masken

Im Frühjahr haben viele Unternehmen aus Niedersachen wegen weltweiter Lieferschwierigkeiten kurzfristig die Produktion von Atemmasken aufgenommen - inzwischen ist die Nachfrage deutlich zurückgegangen. "Die Lager sind voll", sagte eine Sprecherin des Autozulieferes Zender aus Osnabrück, der im März zu Beginn der Corona-Pandemie mit der Produktion von Masken begonnen hatte. Gleichwohl will das Unternehmen das Geschäftsfeld weiter betreiben und die Produktion ausbauen. Im April und Anfang Mai wurden nach Schätzungen des Textil-Branchenverbands rund 22 Millionen Masken in Deutschland hergestellt, davon allein 2,5 Millionen der hochschützenden FFP-Masken. Über die derzeitige Situation gebe es keinen Überblick, sagte eine Verbandssprecherin. Die Bundesregierung will die Produktion von Masken in Deutschland fördern, um künftig unabhängiger von ausländischen Herstellern zu sein. Bislang haben rund 220 Unternehmen Förderanträge gestellt, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

DFB-Vize Koch: "Vielleicht bringt Corona uns wieder zur Vernunft"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erhofft sich angesichts der finanziellen Folgen der Corona-Krise einen Sinneswandel im Amateurbereich. "Vereine, die signifikante Spieler- und Trainergehälter zahlen, haben jetzt auch entsprechend größere Nöte", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch der Deutschen Presse-Agentur. "Profifußballer in der Oberliga sind keine gute Idee. Der Amateurfußball ist in den letzten Jahren viel zu teuer und in einigen Fällen fast nicht mehr finanzierbar geworden. Vielleicht bringt das Corona-Virus uns alle wieder zur Vernunft. Hoffentlich ohne Insolvenzen. Zu wünschen wäre es."

Montgomery fordert Testpflicht und Quarantäne

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten begrüßt. Auf NDR Info sagte er, die Bundesrepublik zehre noch von den Erfolgen der vergangenen Monate. Das Risiko aber, dass sich das Virus nun wieder schnell ausbreiten wird und man die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen könne, sei sehr groß. Deswegen müsse an Flughäfen und Bahnhöfen getestet werden. Gleichzeitig warnte Montgomory vor einer Scheindebatte. Der Test sei nur eine Momentaufnahme, während der Inkubationszeit falle er negativ aus. Deswegen müsse jeder Mensch 14 Tage in häusliche Isolation, der in einem Risikogebiet gewesen sei, so Montgomory.

Weltärztebund fordert Quarantäne trotz Corona-Test NDR Info - Aktuell - 29.07.2020 07:05 Uhr Rückreisende aus Risikogebieten sollten auch bei einem negativen Corona-Test in häusliche Quarantäne, sagte der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Prof. Montgomery, bei NDR Info.







St. Pauli: Prostituierte demonstrieren

Während Massage-Salons und Tattoo-Studios schon wieder geöffnet haben, sind Bordelle weiter wegen Corona geschlossen. In Hamburg-St. Pauli bringt das viele Sexarbeiterinnen in Existenznot. Sie fühlen sich ungerecht behandelt und gingen deshalb auf die Straße.

Nach Corona-Verdacht in Pasewalk: Zweiter Test bei Patientin negativ

Ein erster Corona-Verdachtsfall bei einer Patientin in der Asklepios-Klinik Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) hat sich nicht bestätigt. Wie Klinik-Geschäftsführer Alexander Groß am Morgen sagte, war ein zweiter Corona-Test bei der 90-Jährigen negativ. Zuvor soll ein erster Test bei der Frau positiv verlaufen sein. Nun soll es einen dritten Test bei der Seniorin geben. Auch die Corona-Tests bei den mehr als 30 Mitarbeitern, die sicherheitshalber in häusliche Quarantäne geschickt worden waren, seien bisher alle negativ gewesen. Der Besuchsstopp und andere Vorsichtsmaßnahmen in der Klinik blieben zunächst bestehen, dazu müsse es weitere Absprachen mit dem Gesundheitsamt geben.

Schleswig-Holstein meldet 38 neue Corona-Fälle

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein steigt wieder an: Es gibt 38 neue Fälle, insgesamt sind damit 3.379 bestätigt. Am Dienstag waren noch 19 Neunifektionen gemeldet worden, am Montag vier. Den stärksten Anstieg gab es erneut im Kreis Dithmarschen. Dort wurden mit Stand Dienstagabend zwölf neue Fälle gemeldet. Zuvor hatten die Behörden dort von vergangenem Mittwoch bis Montag bereits 28 Neuinfektionen verzeichnet. Dabei soll es sich vor allem um Reiserückkehrer vom West-Balkan und aus Skandinavien handeln, aber auch im Kontext dieser Rückkehrer erfolgte Ansteckungen im familiären Bereich, sagte ein Kreissprecher am Dienstag. Der überwiegende Teil der Neuinfektionen sei auf mehrere in Dithmarschen lebende Familien entfallen, die einen engen Verbund miteinander pflegten.

Mehr als 9.600 Bußgeldbescheide wegen Corona-Verstößen in Hamburg

In Hamburg sind Tausende Bußgeldbescheide verschickt worden, weil Menschen gegen die Hygiene- und Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoßen haben. Bis zum 24. Juli seien 10.224 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, sagte Matthias Krumm, Sprecher des Einwohnerzentralamts, der Deutschen Presse-Agentur. Daraus seien bislang 9.635 Bußgelder hervorgegangen. Bisher wurden Einnahmen in Höhe von knapp 805.000 Euro erzielt. Doch nicht alle Betroffenen haben anstandslos bezahlt. In 1.676 Verfahren wurde gegen den Bescheid Einspruch erhoben. Der bei weitem größte Teil der Bußgelder sei wegen Verstößen gegen das Abstandsgebot ergangen, die jeweils mit 150 Euro geahndet würden, sagte Krumm.

Hamburg: Reaktionen auf das Alkohol-Verkaufsverbot

Erstmals gibt es in Hamburg nach zahlreichen Lockerungen wieder eine Einschränkung in der Corona-Pandemie: Ab Freitag verbieten die Bezirke in einzelnen Vierteln von abends bis morgens den Verkauf von Alkohol auf der Straße. Die Reaktionen reichen von "zu spät" bis zu "falsch und übertrieben".

Bundesregierung will Familien entlasten

Die Bundesregierung will heute finanzielle Entlastungen für Familien beschließen. Das Kabinett befasst sich mit einem Gesetzentwurf, wonach das Kindergeld um 15 Euro pro Monat steigen soll. Der Kinderfreibetrag wird um mehr als 500 Euro angehoben. Insgesamt soll das Paket in den kommenden vier Jahren steuerliche Entlastungen von mehr als 40 Milliarden Euro bringen.

684 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 684 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 206.926 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Mittwochmorgen meldete (Datenstand 29.7., 0.00 Uhr). In Deutschland starben nach RKI-Angaben bislang 9.128 mit dem Virus infizierte Menschen - seit dem Vortag kamen somit sechs neue Todesfälle hinzu. Bisher haben 191.300 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

MV: Bildungsausschuss des Landtags berät über Schulstart

Der Bildungsausschuss des Landtags in Mecklenburg-Vorpommern berät heute über den Beginn des neuen Schuljahrs am kommenden Montag unter Corona-Bedingungen. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hatte am Dienstag erklärt, dass die Schüler in Gruppen mit jeweils mehreren Klassenstufen unterteilt werden, innerhalb derer der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gilt. Grundschüler sollen täglich mindestens vier Stunden Unterricht in der Schule erhalten, Schüler an weiterführenden Schulen mindestens fünf. Zudem befasst sich der Ausschuss mit den Vorbereitungen zur Aufnahme des Regelbetriebes an den Hochschulen zum Wintersemester 2020/2021 und an den Theatern zur Spielzeit 2020/2021.

Überschreitet der Kreis Dithmarschen Corona-Grenzwert?

Im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein hat es 33 Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche gegeben. Landrat Stefan Mohrdieck sagte, dass es sich um einen größeren Familienverbund handele, der sich offenbar gegenseitig angesteckt habe. Auslöser der Infektionsketten waren nach Angaben des Kreises Reiserückkehrer aus dem Bereich des West-Balkans und aus Skandinavien. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Zahlen weiter steigen werden, möglicherweise sogar über den Grenzwert für Risikogebiete. Der beträgt 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

Corona-Neuinfektionen: Dithmarschen betroffen Schleswig-Holstein Magazin - 28.07.2020 19:30 Uhr Der Kreis Dithmarschen meldet 33 neue Corona-Fälle in den vergangenen 7 Tagen. Was sind die Gründe und was bedeutet das für die Touristen, die gerade im Kreis Urlaub machen?







Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Das NDR Fernsehen hat auch gestern in seinen Landesmagazinen in mehreren Beiträgen über Aspekte der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl:

Am Dienstag gab es insgesamt 67 gemeldete Corona-Neuinfektionen in Norddeutschland: 26 bestätigte Fälle in Niedersachsen, 19 in Schleswig-Holstein, 4 in Mecklenburg-Vorpommern, 12 in Hamburg und 6 in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: