Corona-Ticker: RKI meldet bundesweit 7.595 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten von gestern gibt's hier zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Landkreis Cloppenburg: Schutzvorschriften werden verschärft

914 bestätigte Neuinfektionen im Norden am Dienstag: 381 in Niedersachsen, 204 in Hamburg, 163 in Schleswig-Holstein, 72 in Mecklenburg-Vorpommern, 94 in Bremen

Deutschlands Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von heute früh 7.595 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Der Wert bleibt damit knapp hinter der Höchstmarke von 7.830 vom Sonnabend zurück, liegt aber deutlich über den 5.132 gemeldeten Neuinfektionen vom vergangenen Mittwoch. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Sonnabend zum dritten Mal in Folge einen Rekordwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht. Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - stieg laut RKI im Bundesschnitt auf 48,6. Bundesweit starben 39 weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die Gesamtzahl beträgt nun 9.875.

Hamburger Senat denkt über Feier-Beschränkungen nach

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Hamburg will der Senat möglicherweise weitere Kontaktbeschränkungen beschließen.

Landkreis Cloppenburg: Regeln werden verschärft

Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Neuinfektionszahlen übt der Landkreis Cloppenburg deutliche Kritik an einigen Gastronomen. Diese hätten den Ernst der Lage nicht erkannt, kritisierte Landrat Johann Wimberg (CDU) am Dienstag. Kontrollen am vergangenen Wochenende hätten deutlich gemacht, wie nachlässig und unverantwortlich in einigen Teilen der Gastronomie mit den Bestimmungen umgegangen werde. Wer immer noch ohne Hygienekonzept arbeite und die Sperrstunde missachte, habe den Ernst der Lage nicht erkannt. Zusammen mit der Polizei wollen Kreis und Kommunen weitere Kontrollen vornehmen. Heute sollen außerdem die im Landkreis geltenden Corona-Schutzvorschriften verschärft werden.

In den Mittwoch mit dem NDR.de Live-Ticker

Guten Morgen! Wir informieren Sie auch heute per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden hier alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Das sind die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen von Dienstag: 381 in Niedersachsen, 204 in Hamburg, 163 in Schleswig-Holstein, 72 in Mecklenburg-Vorpommern und 94 in Bremen.