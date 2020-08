Corona-Ticker: Niedersachsens Schulen starten wieder

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Mittwoch können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Volle Klassen: Niedersachsens Schulen starten wieder

"Coronavirus-Update" : Am 1. September geht es weiter

Künftige Corona-Strategie: Länderchefs beraten mit Kanzlerin Merkel

Im Norden gab es gestern 212 Neuinfektionen: 33 in Schleswig-Holstein, 131 in Niedersachsen, 27 in Hamburg, eine in Mecklenburg-Vorpommern und 20 in Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Volle Klassen: Niedersachsens Schulen starten wieder

In Niedersachsen beginnt heute für knapp 850.000 Schülerinnen und Schüler der Unterricht wieder. Der soll so normal wie möglich ablaufen, im "eingeschränkten Regelbetrieb" wird in voller Stärke, in festen Lerngruppen und ohne Maske im Unterricht gelernt. Dass bei steigenden Corona-Infektionszahlen ohne Mund-Nase-Schutz unterrichtet wird, beunruhigt nicht nur Eltern landesweit, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer. Den Lehrkräften stellt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bis zu den Herbstferien freiwillige Tests in Aussicht.

Oberschule bereitet sich auf Schulstart vor Hallo Niedersachsen - 26.08.2020 19:30 Uhr Wegekonzepte, Hinweisschilder, Desinfektionsmittel: Seit Wochen arbeitet Schulleiter Christian Schiffbänker am Corona-Sicherheitskonzept für die Johannes-Vincke-Schule in Belm.







"Coronavirus-Update": Am 1. September geht es weiter

Am Dienstag, 1. September, setzt NDR Info das "Coronavirus-Update" fort. Der Podcast wird künftig jeweils dienstags bis 15 Uhr veröffentlicht. Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, wird sich mit der Virologin Sandra Ciesek künftig im Gespräch mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig wochenweise abwechseln.

Künftige Strategie: Länderchefs beraten mit Kanzlerin Merkel

Erstmals seit Juni beraten heute ab 11 Uhr die Ministerpräsidenten der Länder wieder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Lage in der Corona-Krise. Ein zentrales Thema der Videokonferenz dürfte die künftige Strategie bei Corona-Tests für Reisende sein. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte seinen Vorschlag verteidigt, für Rückkehrer nach der Sommerreisesaison keine kostenlosen Tests mehr anzubieten, die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abzuschaffen und stattdessen stärker auf die Quarantäneregel zu setzen.

NDR.de Live-Ticker zur Corona-Pandemie beginnt

Moin! Auch heute informiert NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am gestrigen Mittwoch wurden insgesamt 212 Neuinfektionen im Norden registriert: 131 in Niedersachsen, 27 in Hamburg, 33 in Schleswig-Holstein, 20 in Bremen und eine in Mecklenburg-Vorpommern.