Infektionen an Hamburger Schulen : Schulsenator ignoriert RKI-Empfehlung

Ab heute gilt eine erweiterte Maskenpflicht in Lübeck

Neue Podcast-Folge "Coronavirus Update" - mit Christian Drosten

164 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert. Gestern gab es in Norddeutschland insgesamt 1.072 bestätigte Neuinfektionen

Die Corona-Infektionszahlen steigen seit Tagen und aus den Hamburger Schulen wurden zuletzt 73 neue Fälle gemeldet. Elternkammer und Robert Koch-Institut (RKI) empfehlen: Die Klassen müssten verkleinert werden, um den Mindestabstand einhalten zu können. Schulsenator Rabe hält nichts davon.

Niedersächsischer Landtag will mehr Mitsprache in Corona-Politik

Der niedersächsische Landtag will künftig mehr Einfluss auf die Corona-Politik der Landesregierung nehmen. Wie das gelingen kann, wollen die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag gemeinsam beraten. Ziel ist es, den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu verhelfen. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU betonten aber, dass der Staat weiter in der Lage sein müsse, schnell zu handeln. Bisher erlässt die Landesregierung die Corona-Regeln in Form von Verordnungen.

MV: Neue Warnstufen und wirtschaftliche Unterstützung in der Pandemie

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen wächst in der Landesregierung die Sorge. Heute beschließt das Kabinett die neuen Warnstufen und neue Hilfen für die Job-Sicherung.

164 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 164 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 6.941 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, von denen rund 5.300 allerdings als wieder genesen gelten. Am Vortag waren 115 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb bei 167. Im Krankenhaus werden derzeit 58 Covid-19-Patienten behandelt. Das sind sieben mehr als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 36,3.

Ab heute erweiterte Maskenpflicht in Lübeck

Der Weihnachtsmarkt in Lübeck ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Ab heute gilt in der Hansestadt zudem eine erweiterte Maskenpflicht: in der Altstadt, auf der Trave- und Priwallpromenade sowie dem Fährvorplatz. Laut Robert Koch-Institut haben sich in Lübeck zuletzt knapp 45 Menschen binnen einer Woche infiziert, gerechnet auf 100.000 Einwohner.

VIDEO: Bügermeister Lindenau zu den Corona-Maßnahmen in Lübeck (5 Min)

Verschärfte Maßnahmen in Vorpommern-Greifswald

Ab heute gelten im Landkreis Vorpommern-Greifswald verschärfte Corona-Maßnahmen. So sind Zusammenkünfte im Familien- und Freundeskreis in privaten Haushalten mit mehr als 15 Teilnehmern untersagt. In Gaststätten liegt die Grenze bei maximal 25 Teilnehmern. In Einkaufscentern und auf Märkten besteht Maskenpflicht, in Pflegeeinrichtungen und für betreutes Wohnen ebenfalls.

Neue Podcast-Folge "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten

Kein Tag vergeht ohne Nachrichten zum Coronavirus Sars-CoV-2. In unserem Podcast "Coronavirus-Update" wollen wir verlässlich über neue Erkenntnisse der Forschung informieren. Die NDR Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig spricht dazu im Wechsel mit Christian Drosten, Leiter der Virologie in der Berliner Charité, und mit Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Heute gibt es eine neue Folge mit Professor Drosten.

Infektionsketten: Gesundheitsämter rennen immer hinterher

Viele Menschen haben trotz Corona-Pandemie wieder so viele Kontakte, dass Fragen von Gesundheitsämtern bei Infizierten ins Leere zielen. Infektionsherde sind so kaum noch zu ermitteln. "Das Problem ist, dass ganz viele Menschen nicht wissen, wo sie sich angesteckt haben: Sie waren nicht im Ausland, sie waren nicht auf Partys", sagt Alexandra Barth, Amtsärztin in Neumünster. Bei so viel erlaubtem Kontakt und weiter steigenden Fallzahlen würden die Gesundheitsämter mit ihren Ermittlungen immer hinterherrennen.

Das sind die bestätigten Neuinfektionen von Montag: 495 in Niedersachsen, 339 in Hamburg, 115 in Schleswig-Holstein, 39 in Mecklenburg-Vorpommern, 84 in Bremen