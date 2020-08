Corona-Ticker: Erste Bilanz zum Schulstart in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Kabinett in MV zieht erste Bilanz zum Schulstart

Wieder mehr bestätigte Neuinfektionen: 32 in Schleswig-Holstein

32 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein ist laut Mitteilung der Behörden binnen eines Tages bei 32 weiteren Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen im Land seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 3.620. Die Zahl der Verstorbenen bleibt unverändert bei 158. In den vergangenen Tagen waren in SH deutlich weniger Neuinfektionen gemeldet worden - insgesamt waren es 19 seit Sonnabend. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Datenerfassung und -weitergabe der Behörden an den Wochenenden zusammen. Auch in der folgenden Grafik lassen sich diese Schwankungen ablesen:

Kein Martinimarkt in Parchim in diesem Jahr

Der für Anfang November geplante Martinimarkt in Parchim findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Gemeinsam mit Schaustellern und dem Landkreis soll der Bürgermeister nun mögliche Alternativen zum Martinimarkt prüfen, so die Stadtvertreter am Abend.

20 Millionen bestätigte Infektionen weltweit

Die Zahl der weltweit bekannten Corona-Infektionen ist innerhalb von weniger als drei Wochen von 15 Millionen auf mehr als 20 Millionen gestiegen. Das geht aus Daten der Johns Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Etwa die Hälfte der bestätigten Infektionen entfielen demnach auf nur drei Länder: Die USA mit mehr als fünf Millionen, Brasilien mit über drei Millionen und gut zwei Millionen Infektionen in Indien. Weltweit sind bislang mehr als 730.000 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

MV: Kabinett zieht erste Bilanz zum Schulstart

Gut eine Woche nach dem Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern zieht die Landesregierung eine erste Bilanz zum Unterrichtsstart unter Pandemie-Bedingungen. Laut Staatskanzlei wird dies das bestimmende Thema der Kabinettssitzung heute um 10.30 Uhr in Schwerin sein. Bei ihrem MV-Gipfel in der Vorwoche mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Verbänden hatte sich die Landesregierung gegen weitere Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen etwa in der Gastronomie ausgesprochen. Als Grund nannte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Schulstart. Das Land wolle zunächst sichere Schulen und verlässlichen Präsenzunterricht gewährleisten, betonte sie. Allerdings mussten erste Schulen wegen Corona-Infektionen unter Schülern und Lehrern den Unterricht schon wieder unterbrechen.

Maskenpflicht: Hamburger Hochbahn hat Kontrollen ausgeweitet

Das Hamburg Journal des NDR Fernsehens hat Kontrolleure der Hochbahnwache begleitet, die die Maskenpflicht in Bus und Bahn durchsetzen sollen. Ab kommender Woche müssen "Maskenmuffel" in der Hansestadt 40 Euro Strafe zahlen.

Mund-Nasen-Schutz: Kontrolle in Bus und Bahn Hamburg Journal - 10.08.2020 19:30 Uhr Wer in Hamburg ohne korrekten Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Nahverkehr erwischt wird, muss eine Strafe von 40 Euro zahlen. Die Hochbahn hat ihre Kontrollen ausgeweitet.







Live-Ticker von NDR.de startet - guten Morgen!

Das Team von NDR.de informiert Sie heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Montag sind von den Behörden in Norddeutschland 52 neue Coronavirus-Fälle gemeldet worden: 27 in Niedersachsen, 13 in Hamburg, zwei in Schleswig-Holstein und jeweils fünf in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen.