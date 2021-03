Stand: 20.03.2021 06:30 Uhr Corona-Ticker: Impfungen beim Hausarzt in MV schon nächste Woche

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 20. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: die Ereignisse von gestern im Blog vom Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:

Impfgipfel: Nach Ostern sollen auch Hausärzte impfen

Bund und Länder haben am Freitag zusätzliche Maßnahmen beschlossen, um die Impfsituation in Deutschland zu verbessern. "Wir wollen - und ab April können wir das auch - schneller und flexibler werden", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den Beratungen. Die Beschlüsse im Einzelnen:



Vom 6. April an soll bundesweit auch in Hausarztpraxen geimpft werden

Zunächst sind pro Praxis und Woche etwa 20 Impfdosen vorgesehen, die Menge soll kontinuierlich steigen

Hausärztinnen und -ärzte sollen festgelegte Impfreihenfolge grundsätzlich einhalten, sind aber flexibel in ihren Entscheidungen

Bundesländer mit Außengrenzen zu Nachbarstaaten mit vielen Mutationsfällen (Frankreich und Tschechien) bekommen mehr Impfstoff

Die Impfzentren bleiben bis mindestens Ende September in Betrieb

MV-Hausärzte steigen schon nächste Woche ins Impfen ein

Früher als bei den gestrigen Bund-Länder-Beratungen beschlossen, will Mecklenburg-Vorpommern die ersten Corona-Impfdosen an Hausärzte ausliefern. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern an. Die Hausärzte im Land bekommen demnach nicht erst nach Ostern, sondern schon nächste Woche ein "Starterpaket" von etwa 20 Impfdosen, um sich, ihr Praxisteam und schwer sowie chronisch kranke Patienten zu impfen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bekräftigte für sein Land hingegen den vereinbarten Terminplan mit Beginn nach Ostern. "Das ist ein echter Fortschritt, der am Anfang noch klein ausfällt, aber in den nächsten Wochen und Monaten die Impfkampagne wesentlich beschleunigen wird", sagte Weil.

Kreuzfahrtanbieter Aida versucht Saisonstart auf Kanaren

Das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises unternimmt heute Abend von Gran Canaria aus einen erneuten Versuch zur Wiederaufnahme seiner Reisen. Die "AIDAperla" starte dann zu siebentägigen Fahrten rund um die Kanarischen Inseln, teilte das Unternehmen mit. Die Inselgruppe sei seit vielen Monaten eine der wenigen Urlaubsziele Europas mit niedrigen Coronavirus-Inzidenzwerten. Die klaren Regelungen der spanischen Regierung für sicheres Reisen deckten sich mit den Präventionsmaßnahmen bei Aida. Nach Firmenangaben gehört zum Gesundheits- und Hygienekonzept eine stark verringerte Passagierkapazität, ein verpflichtender PCR-Test vor der Anreise und die medizinische Betreuung inklusive Testkapazitäten an Bord. Landgänge seien nur im Rahmen von geführten Ausflügen möglich. Sobald es einen Verdachtsfall gebe, könnten umgehend alle Kontakte nachverfolgt werden. Auch könnten Reisende mit Verdacht auf eine Infektion an Bord isoliert werden.

Hansa Rostock holt Zuschauer zurück ins Stadion

Der FC Hansa Rostock spielt heute im Rahmen eines Pilotprojekts vor Zuschauern im eigenen Stadion. 777 Besucher sind für die Partie des Fußball-Drittligisten gegen den Halleschen FC zugelassen. Zuvor müssen sich die ausnahmslos in Rostock lebenden Dauerkartenbesitzer Schnelltests unterziehen. Der Verein will erkunden, wie lange ein solches Verfahren dauert und bis zu welcher Größenordnung es sich bewältigen lässt. Die Erfahrungen sollen allen interessierten Profivereinen zugänglich gemacht werden. Rostock hat mit rund 23 registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche eine der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzen bundesweit. Der NDR zeigt die Partie ab 14 Uhr live im Fernsehen und im Livecenter bei NDR.de.

276 neue Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag mit Stand gestern Abend bei 58,3 - nach 56,9 am Vortag. Es wurden 276 neue Fälle verzeichnet, 85 mehr als eine Woche zuvor. Die Zahl der Toten stieg um 5 - auf insgesamt 1.404. 196 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, 52 von ihnen intensivmedizinisch und 31 von diesen beatmet.

Corona-Ticker am Sonnabend startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Auch am heutigen Sonnabend, 20. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 1.580 in Niedersachsen, 400 in Hamburg, 289 in Schleswig-Holstein, 236 in Mecklenburg-Vorpommern, 107 im Land Bremen; bundesweit waren es 17.482 neue Fälle.