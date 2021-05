Stand: 28.05.2021 10:50 Uhr Corona-News-Ticker: Zahl der Neuinfektionen geht weiter zurück

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 28. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat vor wachsendem politischen und gesellschaftlichen Druck auf Eltern gewarnt, ihre Kinder impfen zu lassen. "Die Datenlage zu Risiken und Nutzen einer möglichen Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen ist derzeit noch so unzureichend, dass man keine Empfehlung abgeben kann", sagte Reinhardt der "Rheinischen Post". Deshalb sei es richtig, dass die Ständige Impfkommission die Gefährdung der Kinder durch Sars-Cov-2 mit Bedacht analysiere. Angesichts der Vereinbarung von Bund und Ländern, dass sich ab 7. Juni mit dem Wegfall der Priorisierung auch Kinder ab zwölf Jahren um einen Impftermin bemühen können, verwies der Ärztepräsident auf die nach wie vor unzureichenden Impfstoff-Kapazitäten in den Praxen. Das Praxispersonal müsse deshalb viel Zeit für diejenigen Patienten aufwenden, "die bei den Impfungen noch nicht zum Zuge kommen und deshalb frustriert sind". "Diese Frustwelle darf sich keinesfalls fortsetzen oder gar verstärken", warnte Reinhardt. Die Bundesländer sollten deshalb dringend zusätzliche Angebote für Kinder und Jugendliche auch in den Impfzentren schaffen.

Jugendexpertin fordert beim Impfen Vorrang für junge Menschen

Die Jugendforscherin Gunda Voigts hat sich für Corona-Impfungen für junge Menschen ausgesprochen. "Meine klare Forderung dazu lautet: Jetzt sind die 16- bis 27-Jährigen und wenn möglich auch die ab Zwölfjährigen dran", sagte Voigts, die auch Mitglied der Kinder- und Jugendkommission Niedersachsen ist, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Statt der Aufhebung der Priorisierung würde sie sich wünschen, dass junge Menschen geimpft werden, damit sie wieder Hobbys nachgehen und sich mit ihren Freunden treffen könnten: "Junge Menschen brauchen ihre Freiräume zurück, um gesund aufwachsen zu können." Die Professorin der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg betonte, dass sie bei ihrer eigenen Impfung gern einem jungen Menschen den Vortritt gelassen hätte. Voigts nannte zudem die Schließung der Schulen während der Pandemie einen Fehler.

Gefahr von Virusvariante aus Indien noch nicht gebannt

Trotz der Entspannung der Corona-Lage ist die Gefahr der in Indien entdeckten Variante des Coronavirus aus Sicht des Krisenstabs der Landesregierung in Niedersachsen noch nicht gebannt. Wie der Chef des Krisenstabs, Heiger Scholz, heute in Hannover sagte, stiegen die Infektionszahlen in Großbritannien, wo die Variante verstärkt auftritt, seit Donnerstag wieder an. Die Frage sei, ob die indische Variante die sinkende Kurve der Neuinfektionen gefährden könne. "Das scheint der Fall zu sein." Insofern werde auf den aktuellen Stufenplan 2.0 mit Lockerungen der Corona-Beschränkungen wohl ein Stufenplan 3.0 folgen, der auch mögliche Auswirkungen der indischen Variante in den Blick nehme, sagte Scholz im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Niedersachsen: Städte- und Gemeindebund fürchtet um Freibadsaison

Die Freibadsaison in Niedersachsen dürfte nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes angesichts der neuen Corona-Verordnung ins Wasser fallen. Die vorgesehene Testpflicht und der entsprechende Personal-Mehrbedarf für die Kontrollen führten dazu, "dass der Freibadbetrieb wirtschaftlich in keinster Weise mehr zu vertreten ist", sagte Marco Trips, Präsident des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, zum Entwurf der neuen Verordnung. Die Landesregierung verkenne, dass es in der Fläche immer noch keine ausreichenden Testangebote gebe, spontane Freibadbesuche seien so ausgeschlossen. Im vergangenen Jahr hätten die Freibäder mit Hygienekonzepten unter Beweis gestellt, "dass eine Freibadsaison auch in einer pandemischen Lage möglich ist", betonte Trips. Die vorgesehen Regelungen seien "praktisch nicht durchführbar und absolut benutzerunfreundlich".

Braun: Keine breitflächige Impfung von Kindern ab Juni

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ist nach dem Impfgipfel der Erwartung entgegengetreten, dass Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren bereits ab Juni breitflächig gegen Corona geimpft werden können. Die Tatsache, dass ab dem 7. Juni die Priorisierung aufgehoben werde, heiße nicht, dass sich ab dem 8. Juni die Hälfte der Bevölkerung impfen lassen könne, sagte Braun im ARD-"Morgenmagazin". "Unser Ziel ist, dass im Sommer jeder ein Impfangebot erhält, da nehmen wir die Zwölf-Plus-Jährigen mit rein", bekräftigte Braun. "Mitte September wollen wir durch sein, dass alle geimpft sind", und zwar "unter Einschluss dieser Jugendlichen". Dies sei realistisch. Ein bundesweites besonders Impfprogramm werde es für Kinder ab zwölf Jahren nicht geben, ergänzte der Kanzleramtsminister. Es sei aber "nicht ausgeschlossen", dass einzelne Länder dies machten. "Ich würde aber nicht sagen, für einen sicheren Schulbetrieb musst Du dich unbedingt impfen lassen", sagte Braun. "Das geht zu weit, das ist eine individuelle Entscheidung."

Leonhardt: Kinderimpfungen schaffen Konkurrenz

Die Hamburger Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard ist skeptisch, dass Kinder und Jugendliche in der Hansestadt bald einen Impftermin bekommen. Die SPD-Politikerin sagte auf NDR Info, es gebe noch immer die gleiche Menge Impfstoff, in Hamburg noch immer viel zu wenig. Es seien nicht annähernd die Prioritätsgruppen versorgt. Wenn jetzt noch eine Gruppe dazu komme, schaffe das unnötig Konkurrenz. Bund und Länder hatten gestern beschlossen, dass sich ab 7. Juni auch Über-12-Jährige um einen Impftermin bemühen können. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will heute über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für diese Altersgruppe entscheiden.

Nach Angaben von Leonhard sind für Hamburg angesichts rückläufiger Corona-Zahlen weitere Öffnungsschritte auch bei Kitas geplant. "Wir wollen auch im Sport mehr möglich machen - draußen und drinnen, jetzt auch mehr für Erwachsene und größere Gruppen für Kinder", sagte Leonhard. Der Hamburger Senat will heute über weitere Lockerungen entscheiden. Die Öffnung von Hotels und Ferienwohnungen soll ebenfalls besprochen werden.

Mecklenburg-Vorpommern lockert Kontaktbeschränkungen

In Mecklenburg-Vorpommern werden die Kontaktbeschränkungen weiter gelockert. Familien- und Schulabschlussfeiern sollen wieder möglich sein - mit mehr Gästen, als bisher. Die Landesregierung hat gemeinsam mit Kommunalvertretern weitere schrittweise Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen gemäß dem Stufenplan bis in den August hinein vereinbart, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend erklärte. Hier die Lockerungen im Überblick:

EMA entscheidet über Biontech-Zulassung für Kinder

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet heute über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Über-12-Jährige. Dann könnten sich Kinder und Jugendliche vom 7. Juni an in Deutschland um einen Impftermin bemühen - so hatte es gestern Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ländern gesagt. Die Ständige Impfkommission (StiKo) will erst in einer Woche bekannt geben, ob sie eine allgemeine Impfung für die Altersgruppe empfiehlt. Das Gremium hatte sich zuletzt zurückhaltend dazu geäußert. Der Verband Bildung und Erziehung warf der Bundesregierung vor, Erwartungen geschürt zu haben, die nicht eingehalten werden könnten.

424 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz liegt bei 25,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 424 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 434 / Vorwoche: 708). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt weiter auf 25,6 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 27,9 / Vorwoche: 47,1). Landesweit wurden laut RKI innerhalb eines Tages 14 weitere Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 5.598. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 257.191 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen.

RKI: Inzidenz in Deutschland sinkt unter 40

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken - auf 39,8 Fälle pro 100.000 Einwohner (Vortag: 41 / Vorwoche: 67). Wie das Robert Koch-Institut unter Berufung auf die Gesundheitsämter meldete, wurden 7.380 Neuinfektionen (Vortag: 6.313 / Vorwoche: 8.769) festgestellt. Außerdem wurden 192 neue Todesfälle (Vorwoche: 226) in Verbindung mit dem Virus innerhalb eines Tages registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht derzeit stetig zurück. Das RKI machte noch einmal darauf aufmerksam, dass es wegen der Pfingstfeiertage weniger Laboruntersuchungen gebe. Daher würden weniger Neuinfektionen gemeldet.

Mehr Impfwillige, aber kein zusätzlicher Impfstoff

Ab dem 7. Juni können auch Kinder einen Impftermin beantragen. Das haben Bund und Länder auf dem gestrigen Impfgipfel beschlossen. Zusätzlichen Impfstoff gibt es allerdings nicht. Trotzdem sollen alle Bürgerinnen und Bürger bis Ende des Sommers ein Impfangebot erhalten haben. Was der Gipfel sonst noch gebracht hat, sehen Sie hier:

Mecklenburg-Vorpommern öffnet Tourismus für Einheimische

Mecklenburg-Vorpommern öffnet heute den Tourismus für Einheimische. Auch auswärtige Zweitwohnungsbesitzer, Dauercamper und Bootsbesitzer dürfen wieder ins Land, eine Woche später auch Urlauber aus anderen Bundesländern. Vom 11. Juni an ist dann wieder privates Reisen und Tagestourismus möglich. Ursprünglich waren für die ersten beiden Öffnungsschritte der 7. beziehungsweise 14. Juni geplant. Die kurzfristige Öffnungsperspektive stellt die Branche laut Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) vor eine Herausforderung: "Das Hochfahren ist das eine, die Lieferketten und die Rückholung der Mitarbeiter aus der Kurzarbeit das andere. Außerdem bekommen wir von heute auf morgen ein Hotel nicht ausgebucht." Für die Vermarktung brauche man Vorlauf.

Hamburgs Theater und Konzerthäuser öffnen nach und nach

Von heute an dürfen in Hamburg unter strengen Corona-Auflagen Theater und Konzerthäuser wieder öffnen. Den Anfang macht die Hamburgische Staatsoper mit einer Doppelpremiere: Heute startet der Opernbetrieb mit der Premiere von "Agrippina", morgen feiert das Ballett "Beethoven-Projekt II" von John Neumeier unter der Leitung von Generalmusikdirektor Kent Nagano Premiere. Ebenfalls heute öffnet auch die Plaza der Elbphilharmonie.

Der große Konzertsaal der Elbphilharmonie wird ebenso wie die Laeiszhalle am 31. Mai eröffnet. Auch die anderen Theater in Hamburg werden in den kommenden Tagen ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das Schauspielhaus startet beispielsweise am 5. Juni. Besucherinnen und Besucher müssen entweder einen negativen Corona-Test vorlegen oder Impfpass beziehungsweise Genesungs-Nachweis. In den Spielorten herrscht Maskenpflicht, auch während der Aufführung.

74 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken - auf 20,5. Am Vortag hatte der Wert bei 21,8 gelegen, eine Woche zuvor bei 30,3. Innerhalb eines Tages kamen 74 neu gemeldete Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein hinzu, eine Woche zuvor waren es 115. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt weiter landesweit bei 1.586. 104 Menschen liegen mit Covid-19 im Krankenhaus - das sind sechs weniger als am Vortag. 36 Corona-Patienten wurden noch auf einer Intensivstation behandelt.

Hamburger Senat entscheidet über weitere Lockerungen

Angesichts weiter rückläufiger Corona-Zahlen wird der Hamburger Senat heute über weitere Lockerungen entscheiden. Bei diesem dritten Öffnungsschritt soll es laut Senatsplan um die Bereiche Sport, Kultur, Schule, Hochschule und Kontaktbeschränkungen gehen. Spekuliert wurde über eine vorgezogene Öffnung der Innengastronomie sowie der Hotels und Ferienwohnungen, wie dies in den Nachbar-Bundesländern teils bereits schon der Fall ist. Weitere Öffnungen sind frühestens am Dienstag kommender Woche zu erwarten, da zwischen den einzelnen Schritten 10 bis 14 Tage liegen sollen, wie Senatssprecher Marcel Schweitzer sagte.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

