Stand: 02.05.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Keine Maskenpflicht mehr in Hamburger Schulen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 2. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Maskenpflicht endet auch an Hamburger Schulen

Erster Schultag ohne Testpflicht in Niedersachsen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 252 in Schleswig-Holstein

Hamburg: Zahlen zur Neuinfektionen von der Behörde nur noch dienstags

RKI: Bundesweit 4.032 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 639,5

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Maskenpflicht endet auch an Hamburger Schulen - getestet wird weiterhin

Nach dem Auslaufen der meisten Corona-Regeln in Hamburg müssen Schülerinnen und Schüler in den Schulen keine Masken mehr tragen. Bereits am Freitag hatte die Schulbehörde in einem Brief an die Schulleitungen mitgeteilt: "Das Tragen einer Maske in der Schule ist ab dem 1. Mai eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen, der wir mit Respekt begegnen und die von niemandem verhindert oder erzwungen werden darf." Das gelte nicht nur für Schülerinnen und Schüler und die Schulbeschäftigten, sondern auch für alle anderen Personen, die die Schule betreten. Allerdings sollen Schülerinnen und Schüler weiterhin zweimal die Woche auf Corona getestet werden. Und auch die Regelung zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume gilt laut Schulbehörde weiter.

Erstmals seit September kein Corona-Toter gemeldet - Bundesweite Inzidenz bei 639,5

Erstmals seit September haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut keinen einzigen neuen Corona-Todesfall binnen 24 Stunden übermittelt. Das geht aus Zahlen des RKI von heute früh hervor. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt den aktuellen Zahlen zufolge bei 639,5 an (Vortag 666,4; Vorwoche: 790,8; Vormonat: 1.531,5) Es wurden 4.032 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Vor einer Woche waren es 20.084.

Niedersachsen: Erster Schultag ohne Testpflicht nach langer Zeit

Von heute an entfällt die Corona-bedingte Testpflicht in niedersächsischen Kitas und Schulen. Wer sich freiwillig testen möchte, erhält dafür im Mai drei Testkits pro Woche. Das gilt für alle Schüler sowie für Kita-Kinder ab drei Jahren. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) betonte, dass sich mit der Rücknahme der meisten Corona-Vorgaben wieder ein Gefühl von Normalität einstelle. Gerade Kinder und Jugendliche hätten "mit erheblichen Einschränkungen wie Schulschließungen, Wechselunterricht, Masketragen und Testpflicht mehr dazu beigetragen als andere, die Pandemie zu bremsen und andere zu schützen." Die aktuellen Infektionszahlen zeigten aber auch allzu deutlich, dass die Pandemie noch nicht überwunden sei. Wer freiwillig in der Schule eine Maske tragen oder sich vor dem Schul- oder Kitabesuch regelmäßig testen wolle, könne dies selbstverständlich machen.

PCR-Tests negativ: Habeck nimmt wieder seine Termine wahr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt von heute an nach Angaben seines Ministeriums wieder alle geplanten Termine wahr. Nach drei positiven Corona-Schnelltests am Freitagvormittag habe ein direkt darauffolgender PCR-Test ein negatives Ergebnis ergeben, teilte eine Ministeriumssprecherin am Sonntag mit. Auch ein zweiter PCR-Test auf das Corona-Virus am Wochenende habe das negative Ergebnis bestätigt. "Nun nimmt er seine Arbeit wieder in vollem Umfang auf und wird am Montagnachmittag auch am Sondertreffen der EU-Energieminister und -ministerinnen in Brüssel teilnehmen", so die Sprecherin. Am Sonnabend hatte der Grünen-Politiker wegen des Corona-Verdachts nicht vor Ort am Länderrat seiner Partei in Düsseldorf teilgenommen. Er wurde für seine Rede per Video zugeschaltet.

Hamburg: Zahlen zu Neuinfektionen von der Gesundheitsbehörde nur noch dienstags

Mit dem Auslaufen der pandemischen Lage in Hamburg stellt die Hamburger Gesundheitsbehörde die tägliche Berichterstattung zu Corona-Neuinfektionen und weiteren Werten ein. Künftig wird wöchentlich, jeweils am Dienstag, eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhausauslastung veröffentlicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag für Hamburg den Wert von 833,9 als Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche). Die Gesundheitsbehörde hatte am Vortag den Wert mit 1.067 angegeben.

Schleswig-Holstein: Corona-Inzidenz bei 932,9

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Der Wert lag bei 932,9, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 950,5 betragen, am Freitag noch 985,7. Es gibt 252 Neuinfektionen (Vortag: 829 / Vorwoche: 390).

Live-Ticker zur Corona-Lage am Montag startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Montag, 2. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Sonntag nachlesen.

