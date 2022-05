Hamburg ohne Maskenpflicht: Eine Bilanz nach dem Wochenende Stand: 02.05.2022 06:16 Uhr Am Sonnabend sind in Hamburg viele Corona-Regeln weggefallen - beispielsweise braucht man in Geschäften keine Maske mehr zu tragen. Das Ende der Maskenpflicht wurde im Einzelhandel am Wochenende aber größtenteils nur zögerlich genutzt.

Zwar gab es Hamburgerinnen und Hamburger, die froh waren, die Maske im Geschäft endlich los zu sein. Aber sie waren laut Handelsverband Nord noch in der Minderheit. Für Sprecherin Brigitte Nolte ist das ganz normal: "Das war anfangs auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen so, als die Maskenpflicht fiel."

Zwei von drei Kunden in der City mit Maske

Laut City Management hatten in der gut besuchten Hamburger Innenstadt am Sonnabendnachmittag noch etwa zwei von drei Kunden und Kundinnen eine Maske auf - vormittags seien es noch mehr gewesen. Es gebe weiter das Bedürfnis, sich zu schützen. Das ist laut Handelsverband auch beim Verkaufspersonal so. Die Beschäftigten in vielen Läden trügen weiter Maske und würden auch die Kundschaft darum bitten.

In Hamburgs Gastronomie fällt eine erste Bilanz sehr unterschiedlich aus. Für Niklaus Kaiser, Vizepräsident des Branchenverbands Dehoga, ist es aber gut, dass auch in Hamburg jetzt das Prinzip "Eigenverantwortung" gilt.

Maskenpflicht bleibt im Nahverkehr, Kliniken und Pflegeheimen

Seit Sonnabend müssen FFP2-Masken in Hamburg nur noch in Bussen und Bahnen sowie bei Besuchen in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen getragen werden, in denen besonders schutzbedürftige Menschen untergebracht sind. Arbeitgebende haben noch bis Ende Mai das Recht, auf einer Maske in ihrem Unternehmen zu bestehen. Außerdem können zum Beispiel Geschäfte oder Gastronomiebetriebe per Hausrecht darauf bestehen, dass Gäste Maske tragen.

Auch Schulen ohne Maskenpflicht - Lüften und Tests bleiben

Hamburgs Schülerinnen und Schüler müssen ebenfalls keine Schutzmasken mehr tragen. Anders als in zwölf anderen Bundesländern bleibt die Pflicht zu zwei Corona-Tests pro Woche aber vorerst bestehen. Auch die Regelungen zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume gelten weiter. Parallel dazu seien die mobilen Luftfilter weiter einzusetzen, teilte die Schulbehörde mit.

