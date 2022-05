Corona: Keine Maskenpflicht mehr an Hamburger Schulen Stand: 02.05.2022 06:45 Uhr Bisher durften Schülerinnen und Schüler die Corona-Schutzmasken nur im Unterricht an ihrem Platz weglassen - jetzt müssen sie sie in der Schule gar nicht mehr tragen.

In einem Brief an die Schulleitungen teilte die Schulbehörde mit: "Das Tragen einer Maske in der Schule ist ab dem 1. Mai eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen, der wir mit Respekt begegnen und die von niemandem verhindert oder erzwungen werden darf." Das gelte nicht nur für Schülerinnen und Schüler und die Schulbeschäftigten, sondern auch für alle anderen Personen, die die Schule betreten.

AUDIO: Corona-Regeln: Was jetzt an Hamburger Schulen gilt (1 Min) Corona-Regeln: Was jetzt an Hamburger Schulen gilt (1 Min)

Zwei Corona-Tests pro Woche bleiben

Andere Vorsichtsmaßnahmen bleiben dagegen erhalten: Anders als in zwölf anderen Bundesländern sollen Schülerinnen und Schüler zwei Mal die Woche auf Corona getestet werden. Und auch die Regelungen zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume gelten laut Schulbehörde weiter. Parallel dazu sollen die mobilen Luftfilter weiter zum Einsatz kommen.

Urteil vom Verwaltungsgericht wird noch geprüft

Bei ihrer Entscheidung lässt sich die Schulbehörde vorerst nicht von Ihrem Kurs abbringen - auch nicht durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg. Das Gericht hatte in zwei Fällen die Masken- und Testpflicht an Schulen für rechtswidrig erklärt: Eine geimpfte Gymnasiastin und ein geimpfter Grundschüler waren mit Eilanträgen vor Gericht gezogen. Sie bekamen Recht, denn das Vorgehen der Schulbehörde in diesen Fällen sei nicht verhältnismäßig - so das Gericht. Laut Schulbehörde werden mögliche Konsequenzen noch geprüft. Vorerst soll die Testpflicht bestehen bleiben - auch für Geimpfte und Genesene.

