Stand: 15.08.2022 05:59 Uhr Corona-News-Ticker: Keine Einschränkungen zum Schulstart in SH und MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 15 August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von vor dem Wochenende können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Schulstart in SH und MV mit Präsenzunterricht für alle

Aktuelle Inzidenzwerte im Norden: Hamburg 226,2; Niedersachsen 340,1; Mecklenburg-Vorpommern 395,6; Schleswig-Holstein 355,8.

RKI: Bundesweite Inzidenz liegt bei 317,8

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Heute beginnt in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern das neue Schuljahr. Corona-bedingte Einschränkungen wird es dabei nicht geben. So soll etwa laut dem Bildungsministerium in Kiel in allen Fächern Präsenzunterricht stattfinden. Ministerin Karin Prien will für die Kinder und Jugendlichen "so viel Normalität" wie möglich an den Schulen erreichen. Die CDU-Politikerin hatte allerdings mit Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen angekündigt, im Herbst und Winter möglicherweise wieder Einschränkungen zu verhängen. "Aber es gilt auch dann die Prämisse: Die Schulen bleiben geöffnet." Ein Schwerpunkt ist im ersten Halbjahr nach den Einschränkungen der vergangenen beiden Schuljahre das Aufholen von Lernrückständen. Für den Vertretungsfonds stünden deshalb in Schleswig-Holstein bis Jahresende rund 20 Millionen Euro für zusätzliches Personal und Lerncoaching bereit. In Mecklenburg-Vorpommern starten 14.800 Erstklässler und zahreicher ukrainische Kinder und Jugendliche die Schule. Vom Wandertag bis zum Praktikum sei zur Zeit alles wieder möglich, so Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Sie hoffe, dass dies den Schulstart erleichtere.

Keine aktuellen Zahlen am Montag

Am Wochenende melden die meisten Bundesländer keine aktuellen Zahlen mehr an das Robert Koch-Institut (RKI). Die Aussagekraft der Werte ist damit montags sehr begrenzt. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bundesweit laut RKI bei 317,8. In den norddeutschen Bundesländern lauten die Werte wie folgt: Hamburg 226,2; Niedersachsen 340,1; Mecklenburg-Vorpommern 395,6; Schleswig-Holstein 355,8.

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Montag, 15. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich vor dem Wochenende ereignet hat, können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

