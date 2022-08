Corona: Schulen in Niedersachsen starten ohne Testpflicht Stand: 15.08.2022 14:35 Uhr In anderthalb Wochen beginnt in Niedersachsen ein neues Schuljahr - und zwar ohne verpflichtende Corona-Tests. Das Kultusministerium empfiehlt Schülern und Lehrern aber Tests auf freiwilliger Basis.

Wer möchte, kann sich an den ersten fünf Schultagen nach den Sommerferien vor dem Schulbesuch auf eine Corona-Infektion testen. So können laut Kultusministerium mögliche Infektionen während der letzten Ferientage aufgedeckt werden. "Wir empfehlen daher, von der Testmöglichkeit Gebrauch zu machen", sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

VIDEO: Schulen und Kitas erhalten auch künftig Corona-Schnelltests (12.07.2022) (1 Min)

Tonne: "Keine Rechtfertigung, Kinder strenger zu behandeln"

Der Landesschülerrat, die Bildungsgewerkschaft GEW sowie die Grünen hatten sich in den vergangenen Wochen für eine erneute Corona-Testpflicht an den Schulen ausgesprochen. Auch der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Franz-Josef Meyer, fürchtet, dass sich Corona ohne Testpflicht nach der Urlaubszeit leicht ausbreitet. Tonne rechtfertigte das am Montag an Schulen, Schüler und Eltern kommunizierte Vorgehen jedoch, mit dem aktuellen Infektionsgeschehen. Inzidenz und Hospitalisierungsrate gingen zurück und insgesamt sei die Lage entspannter als vor den Sommerferien, sagte der Minister. "Damit gibt es keinerlei Rechtfertigung, Kinder und Jugendliche strenger zu behandeln im Vergleich zur weiteren Gesellschaft."

Bis Jahresende: Zwei freiwillige Test pro Woche möglich

Nach der fünftägigen freiwilligen Testphase soll es an den Schulen weitergehen wie vor den Ferien: Wer sich freiwillig testen möchte, erhält zwei Tests pro Woche. Auch in den Kitas stehen für alle Kinder ab drei Jahren bis zu zwei Tests pro Woche zur Verfügung - und zwar noch bis Ende des Jahres. Genügend Tests hat das Land laut Tonne bereits vor den Ferien bestellt. Auch am freiwilligen Masketragen soll sich nach den Ferien nichts ändern. Am 25. August geht in Niedersachsen die Schule wieder los.

