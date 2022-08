Schulstart in MV für mehr als 160.000 Kinder und Jugendliche In Mecklenburg-Vorpommern beginnt das neue Schuljahr. Mehr als 160.000 Kinder und Jugendliche haben heute ihren ersten Schultag nach sechs Wochen Sommerferien.

Dieses Schuljahr soll als erstes in der Pandemie ohne Einschränkungen starten. Heißt, ohne Masken- und Testpflicht, ohne Reiserückkehr-Formulare und ohne definierte Gruppen im Schulalltag. Vom Wandertag bis zum Praktikum sei zur Zeit alles wieder möglich, so Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Sie hoffe, dass dies den Schulstart erleichtere.

Erster Schultag für Erstklässler und Kinder aus der Ukraine

Ihren ersten Schultag haben neben den 14.800 Erstklässlern heute auch viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Sie sollen an ausgewählten Schulstandorten jahrgangsübergreifend in Vorklassen unterrichtet werden. Dort haben sie 20 Stunden Unterricht pro Woche. In zehn dieser Unterrichtsstunden lernen sie Deutsch. Ob die Schulen im Land genügend Lehrer einstellen konnten, um den Unterricht abzusichern, will Bildungsministerin Oldenburg am Dienstag bekanntgeben.

Polizei kontrolliert verstärkt vor Schulen

Weil es immer mehr Unfälle an Schulwegen gibt, zeigen die Beamten in dieser Woche wieder erhöhte Präsenz. Wer zu schnell fährt oder in der zweiten Reihe parkt bekommt nicht nur einen Strafzettel, sondern wird auch konkret von den Beamten angesprochen. Zugleich sollen auch die Kinder, egal ob sie zu Fuß oder auf dem Fahrrad zur Schule kommen, auf mögliche Gefahren hingewiesen werden. Nicht einfach schräg über die Straße rennen, den “Links, rechts, links-Blick” nicht vergessen - das sind Ratschläge der Beamten, aber auch der dringende Hinweis, unbedingt einen Fahrradhelm aufzusetzen. Eltern sollten ihre Kinder in den ersten Wochen auf dem Schulweg zudem möglichst unterstützen. Nach Angaben des Innenministeriums gab es im vergangenen Jahr auf dem Weg zur Schule und von dort nach Hause 65 Verkehrsunfälle mit Verletzten. Das waren 19 mehr als im Jahr 2020.



