Stand: 08.06.2021 06:54 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg und MV vor weiteren Lockerungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 8. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie zum Nachlesen im Blog von Montag.

In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern beraten Landesregierungen über Lockerungsschritte

Niedersachsen : Corona-Krisenstab informiert über aktuelle Lage

Neue Folge vom Coronavirus-Update erscheint heute Nachmittag

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 23 in Schleswig-Holstein; bundesweit 1.204

Einzelhandel in MV: "Es ist noch deutlich Luft nach oben"

Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern kommt erst langsam auf Touren. "Die Erwartungen waren am Wochenende auch nicht sehr nach oben geschraubt. Es ist noch deutlich Luft nach oben", sagte der Geschäftsführer vom Handelsverband Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, der Deutschen Presse-Agentur. Am vergangenen Wochenende durften erstmals wieder Touristen ins Land, sie mussten jedoch eine Übernachtung gebucht haben. Deshalb habe sich ihre Zahl auch noch in Grenzen gehalten. Da das Wetter sehr gut war, waren außerdem viele Gäste lieber an den Stränden als in den Innenstädten. Ein positiver Aspekt sei gewesen, dass die Außengastronomie geöffnet hatte. Das habe geholfen, die Innenstädte nach der langen Durststrecke zu beleben. "Wir hoffen von Woche zu Woche, dass es ein bisschen besser wird", sagte Teetz. Ein nach wie vor vorhandenes Hemmnis sei die Pflicht zum Maskentragen in den Läden. Bei diesen Temperaturen sei es oft lästig, eine Maske zu tragen.

MV: Unsichere Planung von "Airbeat One Festival"

"Zwar ist es angesichts der derzeitigen Corona-Situation nicht möglich bereits im Juli mit euch zu feiern, dafür kehren wir aber vom 8. bis 12. September 2021 mit einer noch bombastischeren und alles Vorherige übertreffenden 'Airbeat One' nach Neustadt-Glewe zurück", so steht es seit Anfang Juni auf der Internetseite des Festivals für elektronische Musik. Doch für das "Airbeat One Festival" in Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern liegt derzeit keine Genehmigung vor. Das bestätigte ein Kreissprecher auf NDR Anfrage. Die Veranstalter geben sich bedeckt.

DIHK: Jeder fünfte Betrieb in Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft vor dem Aus

Die deutschen Unternehmen erholen sich nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie. In Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft steht beinahe jedes fünfte Unternehmen finanziell vor dem Aus, wie eine Sonderauswertung der DIHK-Konjunkturumfrage ergab, die dem "Handelsblatt" vorliegt.

Hamburg: Abitur-Abschlussfeiern sollen unbedingt stattfinden

Nach der Corona-bedingt teils trostlosen Übergabe der Abiturzeugnisse im vergangenen Jahr soll es diesmal wieder festlich zugehen. "Wir erwarten von den Schulen, dass sie - im Rahmen der derzeit geltenden Regeln - Abschlussfeiern durchführen", sagte ein Sprecher der Hamburger Schulbehörde der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr haben sich seit dem 23. April rund 9.900 junge Frauen und Männer unter erschwerten Corona-Bedingungen durch die schriftlichen und mündlichen Prüfungen gekämpft. Ihre Zeugnisse sollen sie bis zum 18. Juni erhalten. Wegen der Pandemie fallen Abibälle erneut aus, so sollen die Abiturientinnen und Abiturienten wenigstens bei offiziellen Feiern gewürdigt werden.

Bundesweit 1.204 Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 22,6

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.204 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.785 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bundesweit bei 22,6 (Vortag: 24,3; Vorwoche: 35,2). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 140 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 153 Tote gewesen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Montag bei 0,76 (Vortag: 0,81). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 76 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Niedersachsen: Corona-Krisenstab informiert über aktuelle Lage

Heute informiert der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung auf der wöchentlichen Pressekonferenz über die aktuelle Entwicklung im Land. Ob Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), eine Ministerin oder ein Minister aus seinem Kabinett das Wort ergreifen, ist noch unklar. Ein Thema könnte die Aufhebung der Impfpriorisierung und erste Rückmeldungen aus Impfzentren sowie Haus- und Facharztpraxen sein. Zudem hatte Weil am Wochenende in Aussicht gestellt, dass die aktuelle Corona-Verordnung aufgrund sinkender Inzidenzzahlen schneller überarbeitet werden könnte, als bisher geplant. Der NDR überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle wie gewohnt ab 13 Uhr live im Videostream.

Heute neue Folge vom Coronavirus-Update mit Christian Drosten

Heute am späten Nachmittag gibt es eine neue Folge des Podcasts Coronavirus-Update. Der Virologe Christian Drosten wird darin zu aktuellen Fragestellungen im Hinblick auf die Pandemie Stellung nehmen. Seit Ende Februar 2020 beantwortet Drosten (Leiter der Virologie an der Berliner Charité) Fragen zur Corona-Lage, erklärt Zusammenhänge und schildert, wie er die Pandemie persönlich erlebt.

Hamburger Senat will weitere Lockerungen beschließen

Auch in Hamburg sind die Corona-Zahlen zuletzt stark gesunken. Deshalb will der rot-grüne Senat heute weitere Lockerungen beschließen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 12.30 Uhr live. Unter anderem sollen sich nach dpa-Informationen von kommendem Freitag an im Freien wieder bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen können; in Innenräumen soll es hingegen zunächst weiter bei maximal fünf Personen bleiben. Die zulässige Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen soll auf 100 Menschen in Räumen und bis zu 500 unter freiem Himmel erhöht werden. Außerdem soll Prostitution unter strengen Hygieneauflagen wieder erlaubt sowie Saunen, Dampfbäder und Wellnesseinrichtungen mit Einschränkungen wieder geöffnet werden dürfen. Auch sollen wieder mehr Sportmöglichkeiten sowie Chor- und Blasmusikproben in Innenräumen erlaubt werden. Clubs, Diskotheken und andere Tanzlokale sollen hingegen zunächst weiter geschlossen bleiben.

MV: Landesregierung berät über vorgezogene Lockerungen

Aufgrund der niedrigen Zahl von Corona-Neuinfektionen berät die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern heute über ein Vorziehen von Lockerungsschritten. Im Fokus stehen bei den Beratungen Erleichterungen, die bislang für den 21. Juni vorgesehen sind, etwa Familienfeiern mit 60 Gästen statt derzeit 30. Auch könnten Zuschauer bei Sportwettkämpfen wieder zugelassen werden. Bisher darf nur Hansa Rostock vor Publikum im Stadion spielen. Als Vorbild könnte der Landkreis Vorpommern-Rügen dienen. Landrat Stefan Kerth (SPD) hatte dort aufgrund der schon seit Längerem einstelligen Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche eine Reihe von Lockerungen durchgesetzt. So sind in dem Landkreis seit Sonnabend Veranstaltungen mit maximal 600 Personen draußen und 200 Personen drinnen möglich. NDR MV Live berichtet am Nachmittag und ordnet die Beschlüsse ein.

Priorisierung ist gefallen - Andrang auf Termine ist groß

Gestern ist bundesweit die Impfpriorisierung gefallen. In Norddeutschland haben Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern diese Regelung übernommen, wohingegen Hamburg und Schleswig-Holstein in den Impfzentren noch daran festhalten. Auch Betriebsärzte können nun in die Impfkampagne einsteigen. Doch ein zentrales Problem bleibt: Es gibt zu wenig Impfstoff. Impfwillige brauchen daher weiter vor allem eines: Geduld.

23 neue Corona-Fälle in SH - Inzidenz sinkt auf 11,0

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen weiter gesunken - auf nun 11,0. Am Vortag hatte der Wert bei 11,9 gelegen, vor einer Woche bei 17,0. Innerhalb eines Tages kamen 23 neu gemeldete Infektionen hinzu, vor einer Woche waren es 42. Zwei weitere Menschen starben an oder mit Covid-19.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

