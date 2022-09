Stand: 19.09.2022 12:49 Uhr Corona-News-Ticker: EU will mehr Regeln für Staaten und Firmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 19. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



EU-Kommission: Mehr Vorgaben für Staaten und Firmen

Biden erklärt Corona-Pandemie in den USA für beendet

HH: Tausende nutzten Corona-Arbeitsmarktprogramm

RKI: Bundesweit Sieben-Tage-Inzidenz bei 243,3

Angepasster Impfstoff: Gesundheitsministerium erwartet Stiko-Empfehlung diese Woche

Das Gesundheitsministerium erwartet die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zum Einsatz der angepassten Corona-Impfstoffe "noch diese Woche". Eine Sprecherin des Ministeriums sagte zudem, dass es erst morgen Klarheit gebe, wie sehr der an die Omikron-Virusvariante BA.5 angepasste Impfstoff von Apotheken, Ärzten und Großhandel geordert worden sei.

EU-Kommission: Mehr Vorgaben für Staaten und Firmen

Zum Schutz des gemeinsamen Binnenmarkts will die Europäische Kommission Unternehmen und EU-Staaten in Krisenfällen wie der Corona-Pandemie weniger Spielraum für Alleingänge lassen. Konkret sollen etwa Maßnahmen verboten werden können, die die Reisefreiheit einschränken, oder Firmen im Extremfall verbindliche Vorgaben machen - etwa bestimmte Aufträge bevorzugt zu behandeln, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. "Die Covid-19-Krise hat es deutlich gemacht: Wir müssen unseren Binnenmarkt jederzeit funktionsfähig machen, auch in Krisenzeiten", teilte EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager mit. Vor allem zu Beginn der Pandemie hatten etliche Länder wieder Grenzkontrollen eingeführt. Riesige Staus etwa störten zum Teil Lieferketten. Die EU-Staaten und das EU-Parlament müssen nun über die Vorschläge beraten. Bevor sie verbindlich in Kraft treten können, müssen beide Institutionen einen Kompromiss aushandeln.

Biden erklärt Corona-Pandemie in den USA für beendet

Präsident Joe Biden hat die Corona-Pandemie in den USA für beendet erklärt. "Die Pandemie ist vorbei. Wir haben immer noch ein Problem mit Corona. Wir arbeiten noch viel daran, aber die Pandemie ist vorbei", sagte er am Sonntag im Fernsehsender CBS. Niemand trage mehr eine Maske, und "jeder scheint in ziemlich guter Verfassung zu sein". Bidens Äußerungen könnten innerhalb seiner eigenen Regierung für Wirbel sorgen: Erst vor wenigen Wochen hatte die US-Regierung den Kongress um zusätzliche Milliarden für den Kampf gegen die Pandemie gebeten, um ihr Test- und Impfangebot auch während einer möglichen Corona-Welle im Herbst aufrechterhalten zu können. Die Corona-Beschränkungen in den USA wurden jedoch weitgehend aufgehoben. Auch die Reisebewegungen sind wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie.

HH: Tausende nutzten Corona-Arbeitsmarktprogramm

Während der Pandemie haben rund 12.000 Hamburgerinnen und Hamburger das Corona-Arbeitsmarktprogramm der Sozialbehörde genutzt. Das geht aus einem Bericht der Sozialbehörde an die Bürgerschaft hervor, der NDR 90,3 vorliegt. Die Corona-Pandemie sei für viele Menschen auch in beruflicher Hinsicht ein scharfer Einschnitt gewesen, sagte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Mit dem Programm wollte der Senat die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt abmildern und den Menschen die Chance geben, sich beruflich neu- oder umzuorientieren, so Leonhard. Demnach besuchten die Teilnehmenden Weiterbildungsprogramme oder erhielten Coachings für Fachkräfte. Auch 138 Auszubildende im Hotel- und Gaststättengewerbe, deren Betriebe wegen Corona geschlossen waren, konnten so ihre Ausbildung erfolgreich abschließen.

12.000 Hamburger nutzten Corona-Arbeitsmarktprogramm Das Programm der Sozialbehörde sollte die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt abmildern.

EU-Kommission will Krisen besser vorbeugen

Die EU-Kommission präsentiert heute Vormittag neue Maßnahmen zur Bewältigung von Krisen wie der Corona-Pandemie oder Russlands Krieg gegen die Ukraine. Einem bereits zuvor bekannt gewordenen Gesetzentwurf zufolge sollen künftig im Zweifel zum Beispiel Produktionsvorgaben für Firmen gemacht werden können. Auch könnte EU-Staaten vorgeschrieben werden, dass sie Reserven von wichtigen Gütern anlegen müssen. Mit dem Vorhaben sollen auch gestörte Lieferketten sowie kilometerlange Staus wegen geschlossener Grenzen verhindert werden.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden steigen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind im Norden laut Robert Koch-Institut (RKI) überall gestiegen: auf 294,9 in Niedersachsen (Vorwoche: 283,9), auf 334,5 im Bundesland Bremen (Vorwoche: 281,6) und auf 329,8 in Mecklenburg-Vorpommern (Vorwoche: 286,8). In Hamburg stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 135,2 (Vorwoche: 123,7) und auf 219,9 in Schleswig-Holstein (Vorwoche: 199,4). Bundesweit liegt sie bei 243,3. Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans RKI. Daher stehen keine Zahlen für Neuinfektionen zur Verfügung. Aufgrunddessen sind auch die am Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.

Corona-Liveticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Montag, den 19. September 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich Ende letzter Woche ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

