Stand: 30.12.2020 07:07 Uhr Corona-News-Ticker: 483 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie im Blog vom Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



83 Corona-Infektionen in Seniorenheim in Lübz

483 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Zahlen von gestern: 837 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert, 462 in Hamburg, 459 in Mecklenburg-Vorpommern (Höchstwert), 260 in Schleswig-Holstein und 129 in Bremen - bundesweit 12.892 und 852 neue Todesfälle

Terminvergabe fürs Impfen in MV dauert noch

Impfwillige Senioren in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich beim Termin für die Corona-Schutzimpfung noch etwas gedulden. Anders als im Nachbarland Schleswig-Holstein, wo schon am Dienstag erste Impftermine über das Internet vergeben wurden, werden im Nordosten Menschen über 80 Jahre zunächst angeschrieben. In den Briefen enthalten seien Informationen zur Impfung und eine Telefonnummer, unter der Impftermine vereinbart werden können, teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin mit. Die Briefe würden von Anfang kommender Woche an stufenweise verschickt. Wie das Anmeldeverfahren in Ihrem Bundesland organisiert ist, erfahren Sie in unserer Übersicht:

Starke Einbrücke bei Niedersachsens besucherstärkstem Museum

Auch das besucherstärkste Museum in Niedersachsen hat in diesem Jahr unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie gelitten. Das Museumsdorf Cloppenburg verzeichnete große Verluste. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher sei von sonst knapp 300.000 auf etwa 100.000 zurückgegangen, sagte die Leiterin Julia Schulte to Bühne. Das habe in den Haushalt des Museums ein tiefes Loch gerissen. Nur mit Unterstützung der Träger - dem Land Niedersachsen, der Stadt und dem Landkreis Cloppenburg sowie dem Landkreis Vechta - habe es gestopft werden können.

DGB Hamburg: Verständnis für angespannte Situation vieler Beschäftigter gefordert

Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger hat die Arbeitgeber angesichts der Corona-Pandemie zu einem wertschätzenden und respektvollen Umgang mit ihren Beschäftigten aufgefordert. Gewinnmaximierung und Umstrukturierung auf Kosten der Arbeitsplätze seien der falsche Weg. Die Beschäftigten müssten gestützt werden. Dazu seien Flexibilität und viel Verständnis notwendig, "gerade wenn Beschäftigte zwischen Arbeit, Betreuung von Kindern und Angehörigen oder anderen Verpflichtungen aufgerieben würden. Es muss verhindert werden, dass die Leute reihenweise mit Burnout umkippen." Ein großer Teil der Beschäftigten arbeite seit Monaten vom heimischen Küchentisch aus, oft ohne gesunde und ergonomische Rahmenbedingungen und ohne klare Regeln. "Die Hamburgische Arbeitsstättenverordnung kann hier ebenso überprüft werden wie im Bund das geplante Mobile-Arbeit-Gesetz als gute Grundlage kommen muss", forderte die Gewerkschaftschefin. Im Falle geschlossener Kitas und Schulen müsse Eltern eine Freistellung ohne Einkommensverlust ermöglicht werden. Niemand könne erwarten, dass Menschen Homeoffice und paralleles Homeschooling ihrer Kinder unter Erwartung der vollen Leistungsfähigkeit hinkriegen.

83 Infizierte in Seniorenheim in Mecklenburg-Vorpommern

In einem Seniorenpflegeheim in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben sich 83 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das Ausmaß des Ausbruchs wurde klar, als nach einigen Positivbefunden über Weihnachten großflächig getestet wurde. Über Weihnachten waren in der Einrichtung fünf Infektionen festgestellt worden - zwei Bewohner und drei Beschäftigte hatten sich infiziert. Daraufhin wurde großflächig getestet. Das Ergebnis: Weitere 57 Bewohner und 26 Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Bewohnerin ist im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung gestorben.

483 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind bis Dienstagabend 483 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Menschen mit einer Infektion, die gestorben sind, stieg um 17 auf 411, wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend im Internet mitteilte. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank weiter leicht - auf 81,7 (Montag: 85,2). In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins werden demnach aktuell 318 Covid-19-Patienten behandelt (Montag: 309).

Bislang mehr als 9.000 Norddeutsche geimpft

Seit vergangenem Sonntag werden auch im Norden die ersten Menschen gegen den Sars-CoV-2-Erreger geimpft. Basierend auf den offiziellen Daten des Robert Koch-Instituts bildet NDR.de den täglich um 8 Uhr morgens aktualisierten Stand der Impfungen in den norddeutschen Ländern ab - sowohl in absoluten Zahlen als auch gemessen am Anteil an der Gesamtbevölkerung. Eine Hintergrundseite erklärt zudem denAblauf der Impfungen in Ihrem Bundesland.

Harz: Gedränge im Schnee - mitten im Lockdown

Scharenweise sind am Dienstag erneut Tagestouristen in den verschneiten Harz geströmt. An Rodelpisten und Bratwurstständen wurden dabei häufig weder Masken getragen noch Abstände beachtet, wie ein NDR Info Reporter beobachtete.

Am Dienstag wurden 260 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet, 837 in Niedersachsen, 462 in Hamburg, 459 in Mecklenburg-Vorpommern und im Bundesland Bremen 129.