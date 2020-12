Stand: 31.12.2020 19:11 Uhr Coronavirus-Blog: Hamburg vergibt erste Termine fürs Impfzentrum

Im Coronavirus-Blog hat NDR.de Sie auch an Silvester aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Am Neujahrstag gibt es an dieser Stelle einen neuen Blog.

108 Neuinfektionen im Bundesland Bremen gemeldet

Für das Bundesland Bremen haben die Behörden 108 neue Corona-Fälle bestätigt. Gestern waren es 152, vor einer Woche 92. Damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in Bremen nun bei 87,4 und in Bremerhaven bei 63,7.

Niedersachsen: Landesblindengeld wird 2021 erhöht

Blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen sind laut Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen von den Folgen der Pandemie besonders betroffen. Taxifahrten, Einkaufsservice und Lieferdienste führten zu Mehrkosten. Betroffene können wegen der nicht einzuhaltenden Abstandsregelungen kaum selbst in den Supermarkt gehen, den Bus oder die Straßenbahn nutzen. Deshalb bekommen sie ab dem neuen Jahr mehr finanzielle Unterstützung. Das Landesblindengeld wird von monatlich 375 auf 410 Euro erhöht.

Impfpanne in Stralsund: Letzte Patientin aus Krankenhaus entlassen

Vier Tage nach der Impf-Panne in Stralsund ist die letzte vorsorglich im Krankenhaus behandelte Frau wieder zu Hause. In einem Pflegeheim war an acht Mitarbeiter versehentlich die fünffache Dosis des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer verabreicht worden. Vier von ihnen wurden daraufhin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Drei wurden bereits nach einer Nacht entlassen. Dem Landrat zufolge berichten allerdings drei Personen von andauernden Symptomen wie Schmerzen und Schwellung an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, allgemeiner Schwäche und leichtem Schwindel. Fünf sprächen von einer Besserung ihres Zustands. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts fahrlässiger Körperverletzung.

Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Am letzten Tag des Jahres hat die Polizei in Niedersachsen verstärkt Präsenz gezeigt. Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen würden konsequent geahndet, hatte die Landesregierung mitgeteilt. "Die Bereitschaftspolizei wird den Einsatz- und Streifendienst in allen Landesteilen bei diesen Kontrollen unterstützen." Vertreter der Politik und Polizei riefen die Menschen mehrfach dazu auf, sich an die Kontaktbeschränkungen und das Verbot von Feuerwerk auf belebten Plätzen zu halten. Bislang sei es ruhig, sagte ein Polizeisprecher aus Hannover am Nachmittag. Auffälligkeiten oder größere Einsätze gab es demnach nicht. Aus anderen Polizeidienststellen wurden bis zum Nachmittag ebenfalls keine größeren Einsätze gemeldet.

Mehr als 23.000 Menschen im Norden sind gegen Corona geimpft

Noch ist der Impfstoff gegen das Coronavirus nur in begrenzten Mengen vorhanden. Bis gestern Abend wurden immerhin 23.118 Menschen in Norddeutschland bereits geimpft - in erster Linie Menschen mit einem hohen Gesundheitsrisiko und Pflegekräfte.

VfL Wolfsburg räumt "Fehlverhalten" einiger Spieler ein

Der VfL Wolfsburg hat im Zusammenhang mit Corona-Regeln ein falsches Verhalten von vier seiner Profis eingeräumt. Zugleich wiesen die Niedersachsen einen Bericht der "Bild" zurück. Diese hatte über einen möglichen Corona-Verstoß der Profis Maximilian Arnold, Tim Siersleben, Maximilian Philipp und Xaver Schlager am 18. Dezember berichtet und sich dabei auf einen anonymen Hinweisgeber berufen. Die vier sollen sich demnach zum gemeinsamen Fußball-Gucken in der Schlager-Wohnung getroffen haben. Der VfL Wolfsburg erklärte jedoch, dass es sich so wie von der Zeitung konkret beschrieben "nicht dargestellt" habe. Gleichwohl habe es "ein Fehlverhalten" gegeben.

Hamburg beginnt mit Vergabe von Impf-Terminen

In Hamburg werden nach Informationen von NDR 90,3 von heute an die ersten Impf-Termine vergeben. Zunächst können sich in den Messehallen aber nur Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten und von Einrichtungen impfen lassen, die sich tagsüber um ältere Menschen kümmern. Weil der Impfstoff noch knapp ist, gibt es am Anfang nur wenige Termine. Der Impfstart für die Pflege-Beschäftigten ist dann am kommenden Dienstag.

158 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen deutlich gesunken. Laut zuständigem Landesamt gibt es 158 neue Fälle. Gestern wurden noch 383 Neuerkrankungen gemeldet, heute sind es weniger als die Hälfte. Doch die Daten sind heute, an Silvester, einen halben Tag früher gemeldet worden als sonst. Der landesweite Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bleibt trotz der zurückgegangenen Neuinfektionen auf hohem Niveau. Er liegt bei 90,2.

568 neue Corona-Infektionen in Hamburg

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist heute um 568 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde mit. Am Donnerstag vergangener Woche waren 16 neue Fälle mehr gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle gab das RKI mit 632 an. Damit stieg sie seit gestern um 18. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner - liegt nunmehr bei 133,3. Am Donnerstag vor einer Woche hatte dieser Inzidenzwert noch bei 179,6 gelegen.

Novemberhilfen lassen auch im Dezember noch auf sich warten

Die sogenannten Novemberhilfen sollen eine finanzielle Stütze für vom Lockdown betroffene Unternehmen bieten. Viele Gastromonen und Unternehmer in der Veranstaltungsbranche warten aber immer noch auf das Geld. Damit will die Bundesregierung Unternehmern helfen, die in diesem Jahr schon ein zweites Mal schließen mussten. Doch bisher erreichte die Novemberhilfe nur einen Bruchteil derer, die sie dringend benötigen. Insgesamt sind laut N-Bank von 25 Milliarden Euro Überbrückungshilfen seit März gerade einmal zehn Prozent an Betriebe ausgezahlt worden. Die Zeit, bis die Hilfe auf dem Konto ist, müssen Unternehmen mit eigenen Mitteln überbrücken. Die Landesregierung weist die Verantwortung für die unbefriedigende Lage zurück. EDV-Probleme beim Bund hätten für Verzögerungen gesorgt, sagt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Bund und Länder müssten jetzt dafür sorgen, dass die Überbrückungshilfen schnell und unbürokratisch kommen. Angekündigte Auszahlungen erst im März werden womöglich zu spät sein.

Auch in Braunschweig wird nun geimpft

In einer weiteren Region in Niedersachsen ist kurz vor dem Jahreswechsel Impfstoff gegen das Coronavirus eingetroffen. Die erste Lieferung sei da, teilte die Stadt Braunschweig heute mit. "Zwei mobile Teams unter Führung der Berufsfeuerwehr beginnen noch am Silvestertag mit der Impfung von Bewohnerinnen und Bewohnern eines Altenheims", so die Stadt. Der Impfstoff ist derzeit knapp - bis Ende März soll Niedersachsen rund eine Million Dosen bekommen.

2.107 Neuinfektionen in Niedersachsen

Laut Landesgesundheitsamt gibt es in Niedersachsen 2.107 laborbestätigte Infektionen mehr als gestern. Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle liegt damit bei 107.871. Nach einer Hochrechnung sind 80 Prozent der betroffenen Menschen inzwischen genesen. Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg um 47 auf 1.993. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 93,2.

48 Infizierte in Schweriner Pflegeheim

Wenige Tage nach einem größeren Corona-Ausbruch mit 88 Infizierten in einem Altenpflegeheim in Lübz ist nun auch eine Einrichtung in Schwerin betroffen. Im Pflegeheim "Am Grünen Tal" sind 45 Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert. Ein Schnelltest hatte laut Gesundheitsamt zunächst zehn infizierte Bewohner angezeigt. Daraufhin wurden alle Bewohner und Mitarbeiter am Dienstag von einem mobilen Team getestet. Am Mittwoch lagen dann die Ergebnisse vor. Sie zeigten, dass ein Großteil aller Bewohner der beiden Wohnbereiche infiziert ist.

Hamburg: Ganze Polizeischicht fällt wegen Corona-Infektionen aus

In Hamburg-Bahrenfeld fällt eine komplette Einsatzschicht wegen Corona-Infektionen aus. Nachdem die Infektion bei einem der Beamten bekannt geworden war, wurden Tests bei der gesamten Schicht gemacht, mehrere waren positiv. Die 13 Polizisten mussten ihren Dienst abbrechen und sich in häusliche Isolation begeben, wie NDR 90,3 heute berichtete. Das betroffene Polizeirevier bleibt laut einer Sprecherin aber geöffnet. Andere Beamten übernehmen die Dienste.

Pistorius mahnt zu Vorsicht bei Demos gegen Pandemie-Regeln

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat Kritiker der Pandemie-Regeln im Zusammenhang mit Demonstrationen zur Vorsicht aufgerufen. Für den Gastwirt oder den Künstler, der von Corona-Auflagen betroffen ist und protestiert, habe er persönlich durchaus Verständnis, so Pistorius. Und auch jeder andere könne demonstrieren. In allen Fällen gelte aber, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Mit Blick auf Rechtsextremisten und Reichsbürger in den Reihen mancher Demonstration sagte Pistorius: Jeder müsse darauf achten, mit wem er demonstriert oder wen er durch seine Teilnahme stärkt. Denn meistens sagen Bilder mehr als Worte.

Fickenscher: "Wir brauchen die Maßnahmen weiterhin"

Die Corona-Infektionszahlen sind beinahe überall in Schleswig-Holstein rückläufig. Sind das die ersten Anzeichen, dass der Lockdown Wirkung zeigt? Der Kieler Infektionsmediziner Professor Helmut Fickenscher beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Rückblick auf ein Jahr Corona

Heute vor einem Jahr meldete China den Ausbruch einer unbekannten Lungenkrankheit an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese Krankheit bestimmte das Jahr 2020 weltweit. Ein Blick auf das Krisenmanagement der WHO von Korrespondent Dietrich Karl Mäurer.

Neujahrsansprache: Merkel ruft zum Durchhalten auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Menschen in Deutschland zum Durchhalten in der Corona-Krise aufgerufen. Der Winter werde hart und jeder müsse seinen Beitrag leisten, sagte Merkel in ihrer Neujahrsansprache. Familien, Verwandten und Freunden von Opfern der Corona-Pandemie sprach sie ihr Mitgefühl aus. Gleichzeitig verurteilte sie Verschwörungstheorien über das Virus - als unwahr und gefährlich. Sie seien auch zynisch den Angehörigen der Opfer gegenüber, sagte die Kanzlerin. Es ist voraussichtlich Merkels letzte Neujahrsansprache, weil sie bei der Bundestagswahl 2021 nicht wieder antreten will. Die Rede läuft heute Abend nach der verkürzten Tagesschau um 20.10 Uhr im Ersten.

Garg: "Die nächsten acht Wochen werden die schwierigsten der Pandemie"

"Mindestens die nächsten acht Wochen werden meines Erachtens die schwierigsten der Pandemie sein", sagte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und verwies auf die kalten Temperaturen, bei denen viele Menschen drinnen seien und sich das Virus besonders wohl fühle. Zu Ostern Anfang April könnten bei positiver Entwicklung relevante Lockerungen möglich werden. Er rechne dann mit einem entspannteren Sommer als in diesem Jahr. Eine Durchimpfung der Bevölkerung gegen Corona könnte bis zum späten Herbst gelingen, so dass "wir das nächste Weihnachtsfest wieder so verbringen können wie wir das in den vergangenen Jahren gewohnt waren", sagte Garg.

MV: Bis zu 50 Prozent weniger Besucher in Museen

Für die Museen in Mecklenburg-Vorpommern geht ein enttäuschendes Jahr zu Ende. Aufgrund wochenlanger Schließungen infolge der Corona-Pandemie sanken die Besucherzahlen stark. Die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern (SSGK) verzeichneten ein Minus von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der landesweit besucherstärkste Museumsverbund, die Stiftung Deutsches Meeresmuseum in Stralsund, meldete sogar einen Rückgang der Besucherzahl um 50 Prozent auf 393.000. "Dabei startete das Jahr 2020 vielversprechend", erklärte SSGK-Sprecherin Nicole Lerrahn. Im Januar und Februar konnten die Besucherzahlen noch um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Dann aber kam Corona. Die Schlösser und Museen konnten nur acht Monate öffnen, davon vier Monate unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln, so Lerrahn.

Mehr als 32.000 Neuinfektionen bundesweit

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 32.552 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Außerdem wurden 964 neue Todesfälle verzeichnet, wie das RKI heute Morgen bekanntgab. Die Zahlen sind jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar. Das RKI hatte über die Weihnachtstage mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern gerechnet. Die aktuell hohen Zahlen sind deshalb aus seiner Sicht wohl auch durch Nachmeldungen bedingt. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt heute bei 139,8.

Silvester in Corona-Zeiten: Die Regeln im Norden

Um die Krankenhäuser zu entlasten und Corona-Ansteckungen einzudämmen, haben Bund und Länder für die heutige Silvesternacht strenge Auflagen erlassen. Der Verkauf von Böllern und Raketen ist bundesweit verboten, Restbestände aus dem letzten Jahr dürfen an belebten Orten oft nicht abgefeuert werden. In Hamburg gilt das Verbot auch auf privaten Grundstücken. Auch Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten. Große Partys sind ebenfalls nicht erlaubt, maximal fünf Erwachsene aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. NDR.de fasst die Silvester-Regeln für Norddeutschland zusammen.

528 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind bis gestern Abend 528 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl Der Todesfälle stieg um 14 auf 425, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000.Einwohner binnen einer Woche sank weiter leicht - auf 77,2 (Dienstag: 81,7). In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins werden demnach aktuell 322 Covid-19-Patienten behandelt (Dienstag: 318). 63 der Corona-Patienten liegen auf einer Intensivstation (Dienstag: 61).

Weitere Informationen Corona in SH: 528 neue Infektionen bestätigt Laut Landesregierung liegen aktuell 322 Covid-Patienten im Krankenhaus - 33 mehr als am Vortag. mehr

Am Mittwoch wurden 1.502 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 483 in Schleswig-Holstein, 470 in Hamburg, 383 in Mecklenburg-Vorpommern und 152 im Bundesland Bremen.