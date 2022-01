Ciesek über Risiko mit Omikron: So hoch und so niedrig wie nie Stand: 18.01.2022 17:07 Uhr Die Virologin Sandra Ciesek sagt im Corona-Podcast von NDR Info, dass die Omikron-Welle die Immunitätslücke in Deutschland schließen könnte. Dass Geboosterte nicht mehr in Quarantäne müssen, hält die Wissenschaftlerin für nicht sinnvoll.

von Ines Bellinger

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Europa wird sich in wenigen Wochen mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert haben. Mit dieser, auf den ersten Blick erschreckenden Prognose läutete die Weltgesundheitsorganisation WHO Ende der vergangenen Woche eine neue Phase der Corona-Pandemie ein - womöglich die letzte? "Im Moment ist das Risiko, dass man sich infiziert, für uns alle höher als es jemals war, seit die Pandemie begonnen hat", sagt Ciesek in der neuen Folge des Coronavirus-Update. "Aber, und das ist das Positive: Wenn man geimpft und geboostert ist, ist das Risiko, daran zu versterben oder auf der Intensivstation zu landen, auch noch nie so niedrig gewesen."

Auch bei Omikron bleiben Unsicherheiten

Durch die Vielzahl an Infektionen werde die Immunitätslücke in Deutschland geschlossen - wohl oder übel, wie Ciesek betont. Denn: Obwohl sich weltweit die Hinweise auf überwiegend milde Verläufe mit der neuen Variante mehren, bleiben Unsicherheiten. Noch fehlen Daten zu Long Covid und zu PIMS, einem Entzündungssyndrom, das erst Wochen nach einer Coronavirus-Infektion vor allem bei Kindern entstehen kann: Treten diese Folgen der Infektion bei Omikron weniger häufig auf als bei der Delta-Variante oder gar häufiger? "Wir wissen auch nicht, was sich das Virus noch einfallen lässt", sagt Ciesek. "Wir sind alle überrascht worden von Omikron und auch von Delta."

"Für mich ist es absurd, dass man sich extra überlegt, sich anzustecken. Ich stecke mich ja auch nicht absichtlich mit dem Hepatitis-C-Virus an, nur weil man es gut behandeln kann." Sandra Ciesek

Zudem weiß niemand, wie der individuelle Verlauf ist, wenn man erkrankt. Deshalb warnt die Virologin noch einmal ausdrücklich davor, sich womöglich vorsätzlich mit Omikron anzustecken: "Für mich ist es absurd, dass man sich extra überlegt, sich anzustecken. Ich stecke mich ja auch nicht absichtlich mit dem Hepatitis-C-Virus an, nur weil man es gut behandeln kann.", sagt Ciesek. "Das kann ich als Ärztin nicht nachvollziehen, allein weil ich das Gesundheitssystem nicht noch weiter belasten will. Davon möchte ich entschieden abraten." Zumal Daten aus Südafrika zeigen, dass Ungeimpfte zwar eine spezifische Immunreaktion auf Omikron ausbilden, jedoch kaum Antikörper gegen Delta entwickeln. Vermutlich könnten sich Genesene also mit einer anderen Variante erneut anstecken.

Sehr hohe Inzidenzwerte bei Kindern und Jugendlichen

Nicht absichtlich, vielmehr zwangsläufig stecken sich im Moment in Deutschland sehr viele Kinder an. So lag in Mecklenburg-Vorpommern der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen am Dienstag bei über 1.300 - im Vergleich zu knapp 500 Fällen pro 100.000 Einwohner in der Gesamtbevölkerung im Nordosten. Zwar wurde bei früheren Virusvarianten nachgewiesen, dass Kinder bei einer Infektion zumeist deutlich mildere Verläufe haben als Erwachsene, dennoch machen sich viele Eltern Sorgen, weil widersprüchliche Berichte über eine womöglich erhöhte Krankheitsschwere bei Kindern unter Omikron kursieren.

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) haben dazu eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht. Zwar sei davon auszugehen, dass sich unter Omikron vor allem mehr ungeimpfte Kinder infizieren, jedoch liege die Erkrankungsschwere in allen Altersgruppen deutlich unter der der Delta-Variante, heißt es darin. Aus vorläufigen Daten in anderen Ländern könnten derzeit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Situation in Deutschland gezogen werden.

Erkenntnisse zu PIMS und Long Covid fehlen

Sandra Ciesek verweist darauf, dass für die Omikron-Variante auch jegliche Erkenntnisse zu Langzeitfolgen wie Long Covid oder PIMS fehlen. "Die PIMS-Fälle, die jetzt in der Klinik auftauchen, sind noch die aus der Delta-Welle", sagt sie. "Für eine Beurteilung unter Omikron ist es viel zu früh. Das bleibt eines der großen Fragezeichen und ist auch einer der Gründe, warum man nicht sagen kann: Wir lassen es jetzt einfach laufen."

Kritik an Studie zu Covid-19 und Diabetes bei Kindern

Kritisch sieht die Virologin eine Studie aus den USA, die bei 12- bis 13-Jährigen ein Diabetes-Risiko nach einer Sars-CoV-2-Infektion um das 2,6-Fache erhöht sieht. Es sei nicht abwegig zu untersuchen, ob eine Viruserkrankung Auslöser für Diabetes mellitus Typ1 sein könnte, da vermutet wird, dass bestimmte Viren Autoantikörper auslösen. Aber, so Ciesek, das Problem der Studie sei, dass nicht zwischen Typ 1 (Autoimmunerkrankung) und Typ 2 ("Altersdiabetes") unterschieden wurde. Typ 2 tritt zunehmend - vor allem in den USA - bereits im Kinder- und Jugendalter auf. Zu den Hauptrisikofaktoren zählen neben einer erblichen Veranlagung auch Übergewicht und Bewegungsmangel. Es sei nicht wahrscheinlich, dass eine Covid-Infektion der Grund für eine Diabetes-Typ-2-Erkrankung ist, sagt Ciesek: "Eltern sollen jetzt nicht denken: Mein Kind hat sich infiziert und jetzt bekommt es Diabetes. Das ist nicht die richtige Einordnung."

UKE-Studie zu Organschäden nach mildem Verlauf: Keine Panik!

Eingeordnet werden muss auch eine neue Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Die Mediziner haben an 443 Menschen zwischen 45 und 74 Jahren mit leichten Symptomen untersucht, welche Spuren eine milde Covid-Erkrankung mittelfristig hinterlassen kann. Die Teilnehmer waren zwischen März und Dezember 2020 infiziert, demzufolge auch alle ungeimpft. Ergebnis: Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von 1.000 Probanden ohne Sars-CoV-2-Infektion hatten die von Covid-19 Genesenen ein um drei Prozent geringeres Lungenvolumen, eine um ein bis zwei Prozent verringerte Herz-Pumpleistung, eine um zwei Prozent verminderte Nierenfunktion und ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko für eine tiefe Beinvenenthrombose. Schäden am Gehirn wurden nicht festgestellt.

Ciesek hält die Studie für sehr fundiert, sieht wie der Studienleiter selbst aber keinen Grund zur Panik. Man müsse sich fragen, ob diese Befunde eine unmittelbare Folge der Infektion seien oder ob sie auch mit den generellen Gesundheitsrisiken der Pandemie (Bewegungsmangel, weniger frische Luft) einhergehen, sagt Ciesek. Zudem müsse man im Blick behalten, was die etwas geringere Leistung von Lunge und Herz für einen durchschnittlich gesunden Menschen bedeute: "Wenn man regelmäßig Ausdauertraining macht, kann man das Lungenvolumen bis zu 30 Prozent verbessern. Wer sich wirklich Sorgen macht, sollte das einfach als Motivation nehmen, wieder mehr Sport zu machen."

Wege aus der Pandemie: Team Vorsicht oder Team Türöffner?

Als Wege aus der Pandemie sieht die Wissenschaftlerin derzeit zwei mögliche Strategien: In der einen bestimmt das Team Vorsicht, das mit Maßnahmen die Zeit bis zum Frühjahr überbrückt und abwartet, bis mehr Erkenntnisse zu Omikron und angepasste Impfstoffen vorliegen. Die derzeitige Corona-Praxis in Deutschland lässt jedoch eher darauf schließen, dass die Tür für das Virus mehr und mehr geöffnet wird - indem etwa Kontaktpersonen, die eine Booster-Impfung erhalten haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind, nicht mehr in Quarantäne müssen.

Infektionen auch bei vierfach Geimpften

Für die Virologin eine erstaunliche Lockerung: "Das ist schwierig bis nicht sinnvoll, und ich verstehe es medizinisch-virologisch nicht", sagt sie. Zahlen aus Dänemark zeigten, dass die meisten Infektionen bei über 40-Jährigen auftreten, die geboostert sind. Erste Daten aus ihrem Labor weisen zudem darauf hin, dass sich selbst vierfach Geimpfte mit Omikron infizieren können. "Wenn man sagt, das ist egal, wenn sie sich infizieren, weil die nicht schwer erkranken, dann kann man das so machen. Um Infektionen zu minimieren, ist es nicht sinnvoll."

Endemischer Zustand noch nicht erreicht

Ohnehin glaubt Ciesek, dass viele Menschen die abwartende Strategie nicht mittragen würden und lieber das Risiko und Kollateralschäden in Kauf nähmen, um aus der Pandemie herauszukommen. Das sei im Endeffekt auch ein gesellschaftliches Agreement. "Und das kann für Einzelne nach hinten losgehen, das ist klar. Verlierer sind und bleiben die, die keinen ausreichenden Immunschutz haben aufbauen können", sagt Ciesek.

Zudem passiere der Übergang in eine endemische Phase, in der das Virus in der Bevölkerung zirkuliert, aber nur noch wenige schwere Erkrankungen auslöst, nicht von heute auf morgen. Das sei ein schleichender Prozess und gerade in Deutschland mit seinen großen Impflücken noch ein weiter Weg: "Eigentlich kann man von einem endemischen Zustand erst reden, wenn alle mit dem Virus schon mal in Kontakt waren - entweder durch eine Infektion oder durch die Impfung", sagt Ciesek. "Und das ist der Zustand, den wir noch gar nicht erreicht haben."

Hintergrund: Was ist endemisch? Der Wortstamm von Endemie kommt aus dem Altgriechischen. "En demos" bedeutet: im Volk. Endemisch wird eine Krankheit, wenn sie in einer bestimmten Population oder regional in einem bestimmten Gebiet dauerhaft verbreitet ist. Die Zahl der Erkrankungen bleibt erhöht, ist im Durchschnitt aber relativ konstant. Beispiele für klassische Endemien sind die Infektionskrankheiten Malaria, die in tropischen und subtropischen Regionen verbreitet ist, und Cholera.

Hinweis: Die nächste reguläre Folge des Coronavirus-Update wird am 1. Februar 2022 veröffentlicht.

