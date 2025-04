Kreuzfahrt-Saison heute gestartet: Diese 29 Schiffe legen in Kiel an Stand: 26.04.2025 11:14 Uhr Kreuzfahrtschiffe unter anderem der TUI Cruises und der AIDA-Flotte sollen 175 Mal in diesem Jahr im Kieler Hafen anlegen. Es werden wieder eine Million Kreuzfahrtpassagiere erwartet. Ein Überblick.

Am Vormittag hat am Ostseekai in Kiel als erstes Schiff der Kreuzfahrtsaison 2025 die "AIDAnova" angelegt. 29 Kreuzfahrtschiffe sollen laut Seehafen in diesem Jahr insgesamt 175 Mal Kiel ansteuern. 18 Reedereien haben die Landeshauptstadt demnach auf ihrer Route. Im Hochsommer sollen fast jeden Sonnabend drei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig im Hafen liegen. Der Kieler Seehafen erwartet zum dritten Jahr in Folge eine Million Kreuzfahrtpassagiere. Nach eigenen Angaben ist der Hafen weiterhin einer der passagierreichsten Kreuzfahrthäfen in Nordeuropa.

Zwei Kreuzfahrtschiffe sind das erste Mal in Kiel

Auch dieses Jahr zieht sich die Kreuzfahrtsaison bis in die Wintermonate. 2025 zum ersten Mal in der Landeshauptstadt zu Gast sind die "Carnival Miracle" und "Vista".

Interaktive Tabelle: Übersicht über Kreuzfahrtschiffe in Kiel 2025

Knapp 70 Prozent der Schiffe mit Landstrom versorgt

In dieser Saison schreitet nach Angaben von Dirk Claus, Geschäftsführer des Seehafen Kiel, auch der Ausbau der Landstromversorgung voran. Die Arbeiten an der Erweiterungsanlage am Ostseekai sollen planmäßig im Herbst abgeschlossen werden. Damit könnten dann bis zu drei Kreuzfahrtschiffe und vier Fähren mit Landstrom versorgt werden. Dies sei laut Claus ein "zentraler Schritt für unsere persönlichen Umweltziele, die wir mit einer vollständigen Versorgung der Schiffe mit Ökostrom in den kommenden Jahren erreichen wollen".

2025 sollen den Angaben zufolge rund 70 Prozent aller Hochseekreuzfahrtschiffe in Kiel an den Landstrom angeschlossen werden. Die Nachfrage danach sei hoch, so Claus. Insgesamt 50 Millionen Euro investierte der Hafen nach eigenen Angaben bisher in die Landstromversorgung.

NABU sieht Kreuzfahrtgeschäft kritisch

Umweltschutzorganisationen kritisieren das Kreuzfahrtgeschäft trotzdem. Der NABU Kiel verweist auf die Luftverschmutzung durch die Ozeanriesen und die Verkehrsbelastung, weil viele Passagiere mit dem Auto anreisen würden. Besonders kritisch sei ein weiterer Ausbau des Kreuzfahrtgeschäftes.

