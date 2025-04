Drei Großübungen der Marine in Rostock geplant Stand: 27.04.2025 08:13 Uhr Ein amerikanischer Flugzeugträger wird Anfang Juni in Warnemünde erwartet. Die drei Marineübungen sollen der zivil-militärischen Zusammenarbeit, der Koordinierung und der Abschreckung dienen.

von Juliane Mau

Baltic Operations, kurz BALTOPS, ist das wichtigste Marinemanöver der NATO in der Ostsee. Es findet seit 1971 jährlich statt. Erstmals in seiner Geschichte wird es Anfang Juni von Rostock aus starten, so ein Marinesprecher. Dazu werden 30 internationale Kriegsschiffe und Tausende Soldaten in Warnemünde erwartet. Schauplätze sind neben dem Rostocker Überseehafen und dem Marinestützpunkt auch das Marinearsenal als bundeswehreigene Werft. Am koordinierten Auslaufen am 5. Juni soll auch ein amerikanischer Flugzeugträger beteiligt sein.

Herausforderung: Drohnenabwehr

Besondere Herausforderung dürfte dabei auch die Drohnenabwehr sein. In den vergangenen Monaten gab es in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche bestätigte Sichtungen von Drohnen - auch an Bundeswehr-Standorten. Wie die Marine ihr Manöver gegen mögliche Spionage absichern will, dazu macht sie keine Angaben.

Im vergangenen Jahr waren 9.000 Soldaten aus 20 Nationen am Großmanöver BALTOPS beteiligt, darunter Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Großbritannien, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Deutschland und die USA.

Roll to Sea simuliert Massenverletzung

Roll to Sea heißt eine Übung im Rahmen der Übungsreihe Quadriga vom 18. bis 29. August. Die Marine will dabei eine Massenverletzung auf See simulieren. Die Rostocker Uni- und Südstadtklinik trainieren die zivil-militärische Zusammenarbeit mit dem Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main", einem der größten Schiffe der Marine. Nach aktuellen Plänen werden mehrere Helikopter ebenfalls im Einsatz sein. Außerdem werden Straßentransporte von Verletzten vom Pier aus geübt.

Northern Coasts - Manöver dient der Abschreckung

Im Anschluss startet am 29. August das seit 2007 jährlich stattfindende Manöver Northern Coasts - ebenfalls im Rahmen von Quadriga und unter internationaler Beteiligung. Dabei sichert die Marine unter anderem mit zwei Fregatten das Verlegen von Panzern aus dem Rostocker Überseehafen ins Baltikum ab. Eine Koordinationsübung, gemeinsam mit Heer und Luftwaffe, die laut Marine zugleich der Abschreckung diene.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.04.2025 | 11:00 Uhr