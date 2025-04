Rechte Demo in Hamburg - Gegendemos und Großaufgebot der Polizei Stand: 26.04.2025 15:13 Uhr Rechte gehen heute in zahlreichen deutschen Städten auf die Straße. Auch in der Hamburger Innenstadt ist am Mittag eine Demonstration gestartet.

Rund 250 Menschen zogen am Mittag vom Heidi-Kabel-Platz am Hauptbahnhof mit lautem Getrommel und wehenden Deutschland-Flaggen in Richtung Jungfernstieg. Die Veranstalter hatten im Vorfeld mit rund 1.000 Teilnehmenden gerechnet. Mit einem Großaufgebot begleitet die Polizei die Kundgebung.

Grenzkontrollen und Meinungsfreiheit als Forderungen

Hinter der Demonstration steht die Initiative "Gemeinsam für Deutschland" (GfD). Sie entstand 2024 aus einem Aufruf in den sozialen Medien und organisiert inzwischen in vielen Bundesländern Demonstrationen. Die Bewegung fordert unter anderem flächendeckende Grenzkontrollen und beruft sich auf die Wahrung der Meinungsfreiheit.

Laut dem Hamburger Bündnis gegen Rechts wurde die Demo in Hamburg von Nicole Jordan (AfD) organisiert, die als Frontfrau des formal aufgelösten völkisch-nationalistischen Flügels der Partei in Hamburg gelte. Der Hamburger Verfassungsschutz erklärte, alle, die bei der Demo mitlaufen, müssten sich im Klaren sein, dass sie Seite an Seite auch mit Extremisten marschieren würden. Beobachter ordnen GfD deshalb dem rechten politischen Spektrum zu.

Zwei Gegendemos

Das Bündnis gegen Rechts hat zu zwei Gegenkundgebungen in der Innenstadt aufgerufen, beide mit dem Tenor "Gegen rechte Verschwörungsmythen!". Hier kamen zu Beginn rund 150 Menschen. Sie riefen unter anderem "Nazis raus!". Das Schauspielhaus hatte eine Flagge mit dem Schriftzug "Kein Platz für Nazis" aufgehängt. Rund 100 Teilnehmende stellten sich der GfD-Demo am Ballindamm entgegen, daraufhin stoppte der Demonstrationszug.

Polizei: Bahnen statt Busse oder Privat-Pkws nutzen

Da vor dem Hamburg-Marathon am Sonnabend bereits das Zehntel stattfindet und es zahlreiche Straßensperrungen gibt, muss in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Polizei riet dringend, in der Stadt den U- und S-Bahnverkehr zu nutzen, da auch die Busse entlang der Sperrungen nicht überall fahren können.

A1 Richtung Norden gesperrt

Zudem sollten Autofahrende, wenn möglich, das Hamburger Stadtgebiet weiträumig umfahren und dafür den Ring 3 und die Autobahnen nutzen. Gerade in Richtung Lübeck könnte es jedoch sehr voll auf den Straßen werden. Denn die Autobahn 1 in Richtung Norden wird wegen aufwendiger Sanierungs- und Reparaturarbeiten für 57 Stunden gesperrt.

