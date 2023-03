Bundesweiter Warnstreik am Montag - Bahn-Fernverkehr wird eingestellt Stand: 23.03.2023 22:00 Uhr Nachdem es zuletzt wiederholt regionale Warnstreiks gegeben hat, wollen die Gewerkschaften EVG und ver.di nun den Verkehr in ganz Deutschland weitgehend lahmlegen: Für Montag haben sie zu umfangreichen Warnstreiks aufgerufen, von denen auch Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg betroffen sein werden.

Bei der Deutschen Bahn wird der gesamte Fernverkehr bundesweit eingestellt. Auch im Regionalverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren", teilte der Konzern am Donnerstag mit. Betroffen ist auch der Regional- und S-Bahnverkehr anderer Eisenbahn-Unternehmen. Dazu gehören unter anderem die Unternehmen Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, erixx, vlexx, eurobahn sowie Die Länderbahn. Bestreikt werden auch Flughäfen und die Autobahngesellschaft, wie beide Gewerkschaften mitteilten. In Niedersachsen und Bremen beginnen am Montag die Osterferien.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erklärte, sie rufe die rund 230.000 Beschäftigten aller Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen, in denen es derzeit Tarifverhandlungen gibt, zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Die Arbeitsniederlegungen sollten in der Nacht zu Montag um 0 Uhr beginnen. Die Folgen würden den ganzen Tag über andauern.

Stillstand der S-Bahnen in Hamburg erwartet

Die Fahrgäste der Hamburger S-Bahnen müssen sich am Montag auf den Stillstand aller Linien einstellen. Das Unternehmen bat seine Fahrgäste via Twitter, alternativ U-Bahnen und Busse zu nutzen. Wegen des Warnstreiks rechne man mit "massiven Beeinträchtigungen" des Betriebs.

In Mecklenburg-Vorpommern rechnen auch private Bahn-Betreiber wie die ODEG mit Ausfällen, da sie das Schienennetz der Deutschen Bahn nutzen. Laut der Gewerkschaft ver.di sollen im Nahverkehr Straßenbahnen, Busse und Schulbusse landesweit aber nach Plan fahren.

Auch Straßentunnel und Schleusen sollen bestreikt werden

Ver.di kündigte an, unter anderem die Verkehrsflughäfen - bis auf Berlin - und andere öffentliche Einrichtungen in mehreren Bundesländern zu bestreiken. Man werde gemeinsam handeln, sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. Die Gewerkschaft rufe insgesamt rund 120.000 Beschäftigte zum Arbeitskampf auf. Am Flughafen in Frankfurt am Main findet am Montag kein regulärer Passagierverkehr statt und am Flughafen in München am Sonntag und Montag, wie die Betreiber mitteilten. Auch Straßentunnel wie der Elbtunnel in Hamburg sollen bestreikt werden. Tunnelschließungen sollen durch Notdienstvereinbarungen nach Möglichkeit aber vermieden werden, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Arbeitsniederlegungen gibt es zudem an zahlreichen Schleusen auf wichtigen Wasserstraßen wie dem Nord-Ostsee-Kanal sowie im Hamburger Hafen. In Hannover und Bremen kündigten die Gewerkschaften Großdemonstrationen und Kundgebungen an.

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, die EVG 12 Prozent

Die Gewerkschaften begründeten ihr Vorgehen mit mangelnden Fortschritten bei den jeweiligen Tarifrunden. Für die bundesweit etwa 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordert die Gewerkschaft ver.di 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber lehnen diese Forderung als unverhältnismäßig ab. Sie bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche in Potsdam geplant.

Die EVG verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei Bahn- und Busunternehmen und pocht auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr. Die Angebote von Deutscher Bahn oder den öffentlichen Arbeitgebern sind vergleichbar und umfassen je in zwei Schritten insgesamt fünf Prozent mehr Lohn und Einmalzahlungen von bis zu 2.500 Euro.

Für Freitag viele Streiks in Schleswig-Holstein angekündigt

In Schleswig-Holstein sind für Freitag massive Warnstreiks angekündigt, unter anderem werden teilweise Kitas, Krankenhäuser, Stadtwerke, Stadtverwaltungen betroffen sein. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bleiben auch die Schleusentore des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) geschlossen.

Zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind bereits am Donnerstag in Hamburg in einen ganztägigen Ausstand getreten. Zahlreiche Kindertagesstätten waren geschlossen. Betroffen vom Warnstreik waren auch Krankenhäuser, Stadtreinigung und Staatsoper.

Auch in Niedersachsen gab es am Donnerstag erneut Arbeitsniederlegungen. So wurde etwa in Hannover zum wiederholten Mal der Bus- und Stadt-Bahnverkehr bestreikt, auch bei der Müllabfuhr und in kommunalen Krankenhäusern gab es Einschränkungen.

