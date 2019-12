Stand: 24.12.2019 12:12 Uhr

Bischöfe setzen auf mehr Miteinander und Mut

Die norddeutschen Bischöfe haben in ihren Weihnachtsbotschaften an Heiligabend zu mehr gegenseitigem Verständnis und Miteinander aufgerufen. Sowohl der Klimawandel als auch Solidarität mit Flüchtlingen sind in diesem Jahr die bestimmenden Themen in den Weihnachtspredigten.

Der evangelische Bischof Gothart Magaard aus Schleswig rief dazu auf, sich für Hilfesuchende und Schwache einzusetzen. Jeder könne etwas für faire Arbeits- und Lebensbedingungen tun, "ob im Versandhandel oder auf den Kaffeeplantagen und in den Nähfabriken dieser Welt."

Tilman Jeremias, Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der evangelischen Nordkirche, erinnerte an das hohe symbolische Ideal der heiligen Familie aus Vater, Mutter und Kind. Sie ähnele sehr einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Für ihn bedeute dies, dass Gott sich an die Seite derer stellt, die bedrängt sind, in Not sind und arm. Nach den Worten der Nordkirchen-Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt besteht die Gefahr, dass die Welt verloren geht in Gleichgültigkeit, Hass und Gewalt. Sie fürchte die Konsequenzen des Nicht-Handelns und der Gleichgültigkeit mit Blick auf den Klimawandel.

Fehrs wünscht sich mehr Zivilcourage

Kirsten Fehrs, evangelische Bischöfin der Nordkirche für Hamburg und Lübeck rief - wie auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache - zu mehr Zivilcourage auf und dazu, über den Ton politischer Auseinandersetzungen nachzudenken: "Das finde ich eine sehr bedrückende Entwicklung, zu merken, dass - vielleicht ja auch aus einer sehr eigenen Form von Einsamkeit inzwischen - die Menschen sehr wenig aufeinander hören können."

Sie wünsche sich mehr Mut, Klartext zu reden mit denen, die andere - etwa mit antisemitischen Äußerungen - abwerteten. Das "Fürchte dich nicht" der Weihnachtsbotschaft könne auch ganz wörtlich genommen werden. Angesichts der Situation in den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland forderte die Bischöfin die EU-Länder auf, mehr zu tun. Nur zuzusehen und nicht aktiv zu werden, sei mit der christlichen Botschaft nicht vereinbar. Fehrs predigt an Heiligabend im Hamburger Michel, am 1. Weihnachtsfeiertag leitet sie am Vormittag einen Gottesdienst im Lübecker Dom.

Heße: Klimaschutz ist Herausforderung für uns alle

Der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße rief - wie auch Fehrs - zu mehr Klimaschutz auf. Die Anstrengungen für den Klimaschutz kämen allen zugute, würden aber auch uns alle herausfordern. Ob die Maßnahmen für den Klimaschutz noch rechtzeitig auf den Weg gebracht werden, werde sich seiner Ansicht nach wohl erst in 30 Jahren zeigen. Der Bischof hofft deshalb auf eine schnelle Reduzierung des CO2-Austoßes.

Die niedersächsischen Bischöfe verkünden ihre Botschaften erst in den Weihnachts-Gottesdiensten am Mittwoch.

