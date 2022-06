Sendung: Infoprogramm | 26.06.2022 | 18:55 Uhr | von Vieweger, Hans-Joachim

1 Min | Verfügbar bis 03.07.2022

Um den Personalmangel aufzufangen, will die Regierung ihnen eine vorübergehende Tätigkeit in Deutschland ermöglichen, so Arbeitsminister Heil in der "Bild am Sonntag".