Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 im Norden Stand: 11.11.2021 06:53 Uhr In vielen Bundesländern sind heute früh die Notrufe von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verbreitete amtliche Gefahrendurchsagen. Mittlerweile ist die Störung offenbar behoben.

In Hamburg funktioniert der Anschluss seit dem frühen Morgen wieder. Die Rettungsleitstelle sagte NDR.de, die Notrufnummern 110 und 112 seien von 4.30 Uhr bis 5.50 nicht erreichbar gewesen. Falls es weiterhin zu Störungen komme, sei in Hamburg in Notfällen die Feuerwehr über 040/42851-4999 erreichbar. Auch die örtlichen Polizei-Kommissariate seien erreichbar.

Ausfall zeitweise auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Schleswig-Holstein fielen die Notrufleitungen am frühen Morgen aus, dort soll die Störung ebenfalls behoben sein. In Niedersachsen teilte das Innenministerium zeitweise mit, auch die Amtsleitungen der Polizei und von Krankenhäusern seien derzeit nicht zu erreichen - inzwischen kam aber Entwarnung. Auch in Mecklenburg-Vorpommern fielen die Leitungen aus - zumindest in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim sowie der Stadt Schwerin. Inzwischen sollen sie aber auch dort wieder funktionieren, wie die Rettungsleitstelle mitteilte.

Viele Bundesländer betroffen

Auch aus anderen Bundesländern wurden Ausfälle gemeldet. Amtliche Gefahrendurchsagen kamen außer für Norddeutschland unter anderem für Berlin, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Was die Ursache für die Probleme war, ist bislang nicht bekannt. In Köln wurde zeitweise zudem ein großflächiger Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser gemeldet. Um 06.20 Uhr wurde hingegen nur noch eine Störung des Notrufs mitgeteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 11.11.2021 | 06:00 Uhr