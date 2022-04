Verteilung künftiger Fünftklässler in Hamburg steht fest Stand: 18.04.2022 10:50 Uhr In jedem Jahr stellen sich viele Eltern die Frage: Kommt mein Kind auf die Schule, die wir uns wünschen. Die Hamburger Schulbehörde hat jetzt die Verteilung der künftigen Fünftklässler abgeschlossen.

Fast alle Schulwünsche hätte man erfüllen können, erklärte die Schulbehörde. Die Quote liege bei 95 Prozent. Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagt dazu, ihn freue diese hohe Zahl. Denn die Verteilung ist jedes Jahr eine schwere Aufgabe. Hamburgs Eltern haben nämlich die freie Schulwahl. Aber wenn zu viele eine bestimmte Schule wählen, auf der nicht mehr genügend Platz ist, müssen die Kinder auf eine andere Schule gehen. Rund 900 Schülerinnen und Schüler trifft das in diesem Jahr. Der Erfahrung nach versuchen einige Eltern ihren ursprünglichen Schulwunsch noch mit rechtlichen Mitteln durchzusetzen.

Gymnasien haben die Nase vorn

Jetzt steht auch fest, wie die Verteilung genau aussieht: 14.641 Schülerinnen und Schüler kommen ab August neu auf Hamburgs weiterführende Schulen. Die 63 staatlichen Gymnasien haben die Nase vorn: mit fast 7.673 neuen Fünftklässlern in 281 Klassen. Auf die 59 Stadtteilschulen wollten weniger Kinder als im Vorjahr - nur 6.759. Sie kommen in 299 Klassen. An einigen Schulen gab es noch Platz für Schülerinnen und Schüler aus Schleswig Holstein. Rund 100 dürfen auf eine Wunschschule in Hamburg.

Das neue Schuljahr 2022/23 beginnt am 18. August. Die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler werden voraussichtlich am 22. August eingeschult.

